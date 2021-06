Survivor'da kim elendi, Survivor Berkay kimdir? (22 Haziran ve yarı final Survivor ayrıntıları)

19 HAZİRAN

SURVİVOR'DA PERFORMANS OYUNU FİNALİNİ KİM KAZANDI?

Survivor'da son beş isim olan İsmail, Berkay, Aleyna, Poyraz ve Ayşe performans oyunu finalini oynadı. Performans oyununda kazanılan her sembol, yarışmacılara can olarak eklendi. Her yarışmacıya ikişer can verildi. Üçer sembol kazanan İsmail ile Aleyna, beşer can ile oyuna başladı. Oyunda yarışmacılara, atışlarda kullanacakları materyali seçme şansı verildi. Ayşe ile Berkay çubuğu seçerken İsmail, Aleyna ve Poyraz'ın tercihi halkadan yana oldu.

Performans oyunu finalinde sona kalan iki yarışmacı Aleyna ile İsmail oldu. İsmail, oyundaki ilk yenilgisini Aleyna'dan aldı. Sonraki karşılaşmalarda Aleyna, İsmail'i üst üste yenerek can sayılarını 1-1 olarak eşitledi. Günün son karşılaşmasında kazanan İsmail Balaban, İstanbul biletini kazandı ve finale kalmayı garantileyen isim oldu oldu.