Survivor'da kim elendi, Survivor Çağrı diskalifiye mi oldu? (9 Mart 2021 ayrıntıları)

ÖYKÜ UYSAL KİMDİR?



Survivor 2021 ünlüler gönüllüler yarışmasına yedek yarışmacı listesinden katılan Öykü Uysal’ın kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Öykü Uysal, 2 Şubat 1990 İzmir doğumludur. Aslen İzmir’li olan güzel yarışmacı Uşak’ta yaşamaktadır. 2015 yılında İzmir 9 Eylül Üniversitesi’nde mezun olan başarılı yarışmacı, 7 yıl boyunca lisanslı bir şekilde hentbol oynamıştır. Atletik yapısının yaptığı sporla ilgili olduğunu belirten Öykü Uysal, yarışmalarda hırsına ve kazanma isteğini her daim ortaya koyacağını belirtiyor. Hentbolun yanı sıra ilgilendiği spor dalları arasında fitness da bulunan Öykü Uysal, hayatını sporsuz yaşayamayacağından bahsediyor. Sporun kendisi için çok önemli olduğunu dile getiriyor.



ÖYKÜ UYSAL NE İŞ YAPIYOR?





Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Öykü Uysal’ın ne iş yaptığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Öykü Uysal hayatını büyük bir kısmını sporla geçiriyor ve spor salonu işletmeciliği yapmaktadır.



ÖYKÜ UYSAL EVLİ Mİ?



Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacısı olan Öykü Uysal, güzelliğiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Evli olan Öykü Uysal’ın 1 tanede çocuğu bulunuyor.





ÖYKÜ UYSAL’IN BOYU VE KİLOSU KAÇ?

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacısı olan Öykü Uysal, fiziğiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. İzleyiciler tarafından boyu ve kilosu merak edilen Öykü Uysal’ın boyu 1.70 kilosu ise 53’tür.



ÖYKÜ UYSAL’IN INSTAGRAM ADRESİ NE?



Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasına katılan Öykü Uysal, güzelliğiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. İzleyicilerin bir çoğu Öykü Uysal’ın Instagram adresini merak ediyor. Öykü Uysal’ın Instagram adresi @oykuuysal1 şeklindedir. Güzel yarışmacının Instagram’da 2261 takipçisi bulunuyor. Oyuncu ruhlu ve her zaman güler yüzlü olduğunu dile getiren Öykü Uysal, Survivor’a katılmaktaki amacını bu oyunu oynamak için burada olmak istediğini belirtiyor. Oyunlardaki hırsını parkura yansıtmak isteyen Öykü Uysal, eğer Survivor birincisi olursa iş için yatırımlar yapacağını dile getiriyor