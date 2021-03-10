Survivor'da kim elendi, Survivor Çağrı diskalifiye oldu mu? (9 Mart 2021 ayrıntıları)

Survivor'da kim elendi, Survivor Çağrı diskalifiye oldu mu? sorularının cevapları belli oldu. İletişim ödülünü gönüllülerin kazandığı Survivor son bölüme Çağrı'nın sunucu Murat Ceylan'ın üzerine yürümesi damga vurdu. Eleme konseyinde Acun Ilıcalı'nın "Ben bu sebepten seni yarışmadan elemem. Ama şuan yarışmayı bırakıyorum dersen de mutlu olurum" dediği Çağrı Atakan düşünmek için 1 hafta süre istedi. Haftanın eleme adayları arasında bulunun Öykü Uysal, Hanzade, Aleyna Çalışkan ve Dora'dan en az oyu alarak adaya veda eden isim Öykü Uysal oldu.

10.03.2021 - 07:20

Survivor'da kim elendi, Survivor Çağrı diskalifiye oldu mu? (9 Mart 2021 ayrıntıları) - 1
İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

survivor 2021 son bölümde eleme konseyi öncesinde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında kıyasıya süren bir iletişim oyunu oynandı. Aileleri ve sevdikleriyle uzun süredir görüşemeyen yarışmacılar ödülü kazanmak için kıran kırana bir mücadele gösterdi. Zorlu bir parkurda yapılan iletişim oyununda dengeli giden skorda Gonca, Aleyna ile olan mücadelesinde skoru 8-8'lik eşitliğe getirdi.
Survivor'da kim elendi, Survivor Çağrı diskalifiye oldu mu? (9 Mart 2021 ayrıntıları) - 2
Skorun eşitlenmesiyle birlikte bayrak yarışı için takımlardan iki yarışmacı seçildi. Ünlüler takımında Gonca ve İsmail ile ünlüler takımından Berkay ve Aleyna Çalışkan karşı karşıya geldi. İsmail - Berkay mücadelesinde kazanan Berkay oldu ve gönüllüler skoru 9-8'lik üstünlüğe taşıdı. Kadınlarda ise Gonca - Aleyna Çalışkan mücadelesinde ise Aleyna Çalışkan kazandı ve 10-8'lik skorla iletişim ödülünü kazanan takım gönüllüler oldu.

Survivor'da kim elendi, Survivor Çağrı diskalifiye oldu mu? (9 Mart 2021 ayrıntıları) - 3
ÇAĞRI KONTROLDEN ÇIKTI

Oyun sonrası gönüllülerin sevinmesi ünlüler takımından Gonca'yı rahatsız etti ve tepki gösterdi. Ayşe’nin özür dilemesi sonrasında Steven “Niye özür diliyorsun?” dedikten sonra sinirler iyice gerildi. Kontrolden çıkan Çağrı “Steven da çok pişkin” diyerek Gönüllüler takımında yarışmacıların üzerine yürüdü. Çağrı'yı diğer yarışmacılar zor tutarken, Murat Ceylan'a da sinirlenen yarışmacı Murat Ceylan’a “Ne yeter? Sana ne?" diye tepki gösterdi.
Survivor'da kim elendi, Survivor Çağrı diskalifiye oldu mu? (9 Mart 2021 ayrıntıları) - 4
İletişim oyununun sona ermesinin ardından kazanan takım ailesi ve sevdikleriyle görüşmeye hak kazanırken, sıra gecenin en önemli anlarına geldi. Yaşanan olayların ardından Acun Ilıcalı konseyde açıklamalarda bulundu. Ilıcalı şunları söyledi; Murat Ceylan'a yapılan hakareti kendime yapılmış sayarım. Yaptığın hareketi kabul etmiyoruz. Bizi temsil eden birine yapılan hareket benim açımdan kabul edilir değil. Görüntüleri 3 kere seyrettim. Sana yapacağımız yaptırımı söylüyorum; Bizim bu konu ile ilgili kararımız şöyle; Sen bundan sonrası beş ödülden yararlanmayacaksın. Bu beş ödülden yararlanmamak Survivor şartlarında çok zor durum. Kafanda şunları da değerlendirmeni istiyorum. Ben bu sebepten seni yarışmadan elemem. Ama şuan yarışmayı bırakıyorum dersen de mutlu olurum.

Acun Ilıcalı'nın teklifi üzerine Çağrı Atakan bunun cevabını bir sonraki konseyde vermek istediğini söyledi. Sorun olmadığını söyleyen ünlü televizyoncu, "Ona posta koy, buna posta koy. Burası kimsenin çiftliği değil. Biz bunları hak etmiyoruz. Şöyle yapalım sen bir hafta düşün. Bir hafta sonra bize kararını bildir" diyerek tepkisini sürdürdü.
Survivor'da kim elendi, Survivor Çağrı diskalifiye oldu mu? (9 Mart 2021 ayrıntıları) - 5
Ünlüler ve gönüllüler takımları noter onayı ile belirlenen 9. Hafta Survivor SMS sıralaması sonuçlarına göre her iki takımdan da 1'er kişi eleme potasına gidecek ve halihazırdaki eleme adayları olan Öykü Uysal, Hanzade, Aleyna Çalışkan ve Dora elenme tehlikesi yaşadı.
Survivor Çağrı'nın sunucu Murat Ceylan'la yaşadığı gerginliğin damgasını vurduğu eleme konseyinde Acun Ilıcalı'nın Noter onayıyla açıkladığı 9. Hafta SMS oylaması sonuçlarına göre en az SMS oyuna sahip olarak bu hafta adaya veda eden isim Öykü Uysal oldu.

Survivor'da kim elendi, Survivor Çağrı diskalifiye oldu mu? (9 Mart 2021 ayrıntıları) - 6

ÖYKÜ UYSAL KİMDİR?

Survivor 2021 ünlüler gönüllüler yarışmasına yedek yarışmacı listesinden katılan Öykü Uysal’ın kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. 
Öykü Uysal, 2 Şubat 1990 İzmir doğumludur. Aslen İzmir’li olan güzel yarışmacı Uşak’ta yaşamaktadır. 2015 yılında İzmir 9 Eylül Üniversitesi’nde mezun olan başarılı yarışmacı, 7 yıl boyunca lisanslı bir şekilde hentbol oynamıştır. Atletik yapısının yaptığı sporla ilgili olduğunu belirten Öykü Uysal, yarışmalarda hırsına ve kazanma isteğini her daim ortaya koyacağını belirtiyor. Hentbolun yanı sıra ilgilendiği spor dalları arasında fitness da bulunan Öykü Uysal, hayatını sporsuz yaşayamayacağından bahsediyor. Sporun kendisi için çok önemli olduğunu dile getiriyor.

ÖYKÜ UYSAL NE İŞ YAPIYOR?


Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Öykü Uysal’ın ne iş yaptığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Öykü Uysal hayatını büyük bir kısmını sporla geçiriyor ve spor salonu işletmeciliği yapmaktadır.

ÖYKÜ UYSAL EVLİ Mİ?

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacısı olan Öykü Uysal, güzelliğiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Evli olan Öykü Uysal’ın 1 tanede çocuğu bulunuyor.


ÖYKÜ UYSAL’IN BOYU VE KİLOSU KAÇ?

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacısı olan Öykü Uysal, fiziğiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. İzleyiciler tarafından boyu ve kilosu merak edilen Öykü Uysal’ın boyu 1.70 kilosu ise 53’tür.

ÖYKÜ UYSAL’IN INSTAGRAM ADRESİ NE?

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasına katılan Öykü Uysal, güzelliğiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. İzleyicilerin bir çoğu Öykü Uysal’ın Instagram adresini merak ediyor. Öykü Uysal’ın Instagram adresi @oykuuysal1 şeklindedir. Güzel yarışmacının Instagram’da 2261 takipçisi bulunuyor. Oyuncu ruhlu ve her zaman güler yüzlü olduğunu dile getiren Öykü Uysal, Survivor’a katılmaktaki amacını bu oyunu oynamak için burada olmak istediğini belirtiyor. Oyunlardaki hırsını parkura yansıtmak isteyen Öykü Uysal, eğer Survivor birincisi olursa iş için yatırımlar yapacağını dile getiriyor

Survivor'da kim elendi, Survivor Çağrı diskalifiye oldu mu? (9 Mart 2021 ayrıntıları) - 7

8 MART

AVANTAJ OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye'de ödül oyunu öncesinde takımlar, avantaj oyununa çıktı. Mücadele sonunda avantaj oyununu Gönüllüler Takımı kazandı.
Survivor'da kim elendi, Survivor Çağrı diskalifiye oldu mu? (9 Mart 2021 ayrıntıları) - 8

8 MART

Survivor'ın son bölümünde takımlar ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Heyecan ve mücadele dolu geçen ödül oyununda yarışmacılar, deniz üzerindeki parkurda engelleri aşmak için varlarını yoklarını ortaya koydu.

Survivor'da ödül oyununu kazanan gönüllüler takımı yarışmacıları, rozbif ve peynirli birer sandviç ve bir dilim havuçlu kek yeme hakkı elde etti.

Survivor'da kim elendi, Survivor Çağrı diskalifiye oldu mu? (9 Mart 2021 ayrıntıları) - 9

8 MART



Yeni bölüm fragmanı ilk olarak Ünlüler takımında yaşanan Barış ve Doğan arasındaki kavgaya yapılan yorumla başlıyor. Batuhan'ın sitemlerinin ekrana geldiği fragmanda takım arkadaşı İsmail'e sert çıkıyor. Batuhan yaptığı açıklamada, "İsmail ağabey ikidir takıma ihanet ediyor. Adam bir ensesinden Barış'ı ayırır bir ensesinden Doğan'ı alır böyle ayırır." diyerek tepkisini dile getiriyor. Daha sonra yarışmacılar iletişim oyunu için karşı karşıya geliyor. Sinirlerin gerildiği yarışmada Çağrı, Gönüllüler takımına sert tepki gösteriyor. 'Özür dileyecek' diye bağıran Çağrı araya giren Murat Ceylan'a da sinirleniyor.Sunucu Murat Ceylan'ın 'Çağrı yeter' demesiyle iyice çıldıran Çağrı adeta deliye dönüyor ve ünlü sunucuya 'Ne yeter sana ne?' diye tepki gösteriyor. Takım arkadaşlarının zor sakinleştirdiği Çağrı daha sonra oyun alanından koşarak ayrılıp bir bölgeye gidiyor. Daha sonra yarışmacılar eleme için konseye geliyor ve Acun Ilıcalı Çağrı'ya çok sert tepki gösteriyor. Ilıcalı, 'Ben arkadaşıma yapılan bu hareketi kabul etmiyorum. Şimdi 'yarışmayı bırakıyorum' dersen mutlu oluyorum" diyor. Çağrı ise bu sözler sonrası gözyaşlarını tutamıyor
Survivor'da kim elendi, Survivor Çağrı diskalifiye oldu mu? (9 Mart 2021 ayrıntıları) - 10

7 MART

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Çekişmeli geçen dokunulmazlık oyununun sonunda kazanan takım 10'a 9 ünlüler oldu. Ada konseyine gelen gönüllüler takımı, aralarından aday çıkarmak zorunda kaldı.

Survivor'da kim elendi, Survivor Çağrı diskalifiye oldu mu? (9 Mart 2021 ayrıntıları) - 11

GERGİNLİK DEVAM ETTİ

Reşat ve Aleyna Çalışkan arasında yaşanan gerilim devam etti. Oyun öncesi Reşat'ın Aleyna Çalışkan'a "Yaza yaza düzelteceğim" demesi nedeniyle sorun konseye de yansıdı.

İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Büyük heyecanın yaşandığı dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımı aralarından bir aday çıkarmak zorunda kaldı. Survivor'da üçüncü eleme adayı Aleyna Çalışkan oldu.

Aleyna Çalışkan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''Zaten tahmin edebiliyordum. Yine aynı kişiler benim adımı konseyde söylediler. Biz asla birbirimizle konsey öncesi konuşmuyoruz. Sadece tek bir şey söylüyorum benim ismimi yazacaksan oyundan önce beni düşürme.''

Survivor'da kim elendi, Survivor Çağrı diskalifiye oldu mu? (9 Mart 2021 ayrıntıları) - 12

6 MART

Survivor'da dokunulmazlık oyununun ardından haftanın ilk eleme adayı belli oldu.

Ada konseyinde yapılan oylamada ise iki yarışmacının ismi çıktı. Yapılan oylamada 5 Hanzade, 5 Öykü'ye oy çıktı ve böylece Survivor'da haftanın ilk eleme adayları Hanzade ve Öykü oldu.
Survivor'da kim elendi, Survivor Çağrı diskalifiye oldu mu? (9 Mart 2021 ayrıntıları) - 13
TAKIM KAPTANLARI BELLİ OLDU

Survivor 2021'de ünlüler ve gönüllüler takımı yeni bir ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Tv8 ekranlarında haftanın belirli günleri yayınlanan Survivor 2021'in 4 Mart tarihli bölümünde kazanan takımın ödülü patates püresi ve patlıcanlı köfte yemeği olarak belirlendi.
Survivor'da kim elendi, Survivor Çağrı diskalifiye oldu mu? (9 Mart 2021 ayrıntıları) - 14
Zorlu gecede ödül oyunları öncesi yarışmacılar takım kaptanlarını seçmek için oylama yaptı. Survivor’ın 8. haftasında ünlülerden adı en fazla söylenen isim Barış oldu. Böylece ünlülerin kaptanı Barış seçildi. Gönüllüler takımı ise bu hafta kadın yarışmacının kaptan olmasını istedi. Yapılan oylama sonrası gönüllülerin kaptanı Hanzade oldu.

Survivor'da kim elendi, Survivor Çağrı diskalifiye oldu mu? (9 Mart 2021 ayrıntıları) - 15
SURVİVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor parkurunda, kaydırakla başlayan, havuzlu, denge tahtalı ve sürünmeli birçok engelden oluşan oyun için ünlüler ve gönüllüler takımı yerlerini aldı. Yarışmacıların bu oyunda parkurun finalinde atışlarda üç halkayı çengele geçirmeleri gerekiyordu. Gönüllülerde Poyraz, sakatlığı nedeniyle oyunda yer almazken eşitlik sağlanması adına ünlüler takımından da Sergen oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Survivor'da kim elendi, Survivor Çağrı diskalifiye oldu mu? (9 Mart 2021 ayrıntıları) - 16
Eşitliğin sağlanması sonrası ünlüler oyunda atağa geçti. Ünlülerin 7-4 yaptığı skor ilerleyen dakikalarda 7-6 oldu. Son oyunda Melis’in atışları ile skor 10’a 8 oldu. Böylece yiyecek ödülünün sahibi ünlüler oldu.


Survivor'da kim elendi, Survivor Çağrı diskalifiye oldu mu? (9 Mart 2021 ayrıntıları) - 17
SURVİVOR'DA MARKET ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Ada şartları için büyük önem taşıyan market oyunu için her iki takımın da yarışmacıları yeniden parkurda yerlerini aldı. Oyun için takımlardan dörder yarışmacı parkura çıktı. İkisi sağda ikisi solda iplerle tutturulmuş levha üzerinde dört tane topu düşürmeden taşımaya çalışan yarışmacılar adeta canını dişine taktı.
Survivor'da kim elendi, Survivor Çağrı diskalifiye oldu mu? (9 Mart 2021 ayrıntıları) - 18
İlk dakikalardan itibaren galibiyetini sürdüren gönüllüler takımı, skoru 6-1’e getirdi. Günün sonunda ise gönüllüler takımı, 7-2 skorla market oyununu kazanan takım oldu.
Survivor'da kim elendi, Survivor Çağrı diskalifiye oldu mu? (9 Mart 2021 ayrıntıları) - 19
Böylece gönüllüler 6 kez market ödülünün sahibi oldu. Ünlüler takımında ise Batuhan ve İsmail başta olmak üzere tüm yarışmacılar büyük üzüntü yaşadı. Hayal kırıklığı sonrası Batuhan kendisini yere atarak sakinleşmeye çalıştı.

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