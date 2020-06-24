Survivor'da kim elendi, Survivor Evrim Keklik kimdir? (23 Haziran Survivor ayrıntıları)
Survivor'da iletişim ödülünü kim kazandı, Survivor'da kim elendi? sorularının cevapları belli oldu. Survivor 2020'in son bölümünde iletişim ödülünü 10-7 kırmızı takım kazandı. Ada konseyinde yapılan SMS oylaması sonrası Survivor'da elenen isim Evrim Keklik oldu. İşte Evrim Keklik hakkında merak edilenler ve Survivor'da haftanın gelişmeleri...
Survivor 2020'de çeyrek final heyecanı devam ederken, yarışmanın dün ekranlara gelen 116. bölümünde iletişim oyunu oynandı. Kırmızı takım kazanması halinde Berkan, Mavi takım kazanması halinde Nisa, Cemal Can ve Barış’ın geçen haftanın ödülü olan 3 arkadaştan, üç de aileden gelen video klip ödülünden faydalanacağı ödül oyununda avantajı kazanan mavi takım oldu. Yarışmacı seçme hakkı elde eden mavi takım Survivor iletişim oyununda beklenen performansı yakalayamadı. Böylece Survivor iletişim ödülünü 10-7 kırmızı takım kazandı.
Survivor'da bu hafta Sercan, Nisa ve Evrim'in eleme potasında olduğu konseyde heyecanlı gelişmeler yaşandı. SMS oylaması sonuçlarına göre Acun Ilıcalı en az oyu alan yarışmacıyı açıkladı. Bu hafta Survivor 2020'de en az oyu alarak Survivor'dan elenen isim Evrim oldu.
Konseyde elendiği açıklanan Evrim Keklik son kez duygularını paylaştı. Evrim şunları söyledi; "Gözüm arkada kalmayacak. 4,5 ayda bir çok şey başardım. İyi ki buraya geldim iyi ki Survivor oldum. Benim meşalem buraya kadar yandı bundan sonra yanacak arkadaşlara başarılar diliyorum"
Evrim Keklik kimdir?
Survivor 2020 Gönüllüler Takımı yarışmacıları arasında yer alan Evrim Keklik kendisini şu şekilde tanımlıyor:
"Merhaba, ben Evrim Keklik, 29 yaşındayım. İstanbul'da doğdum, ilkokul 1. sınıfta Fenerbahçe Spor Kulübü'nde voleybola başladım ve 10 yıl boyunca devam ettim. Sonrasında Galatasaray voleybol takımına transfer oldum ve 1 yıl sonra oradan da Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımına transferim gerçekleşti.
Sonrasında yaşadığım talihsizlik sebebiyle, omzumda oluşan sakatlığın tedavisi uzun sürdü ve voleybola ara vermek zorunda kaldım. Bu sırada, Ankara Gazi Üniversitesi Besyo bölümünde eğitimime devam ettim.
Üniversitede 4 yıl yüzdüm ve 3. kademe yüzme antrenörü olarak mezun oldum. Üniversite eğitimim 7 yıl sürdüğü için İstanbul'a, yani ailemin yanına 2017 yılında geri döndüm ve sualtı hokeyine başladım.1 yıldır bu spor ile ilgilenmekteyim ve bir spor kulübünde yüzme antrenörlüğüne de devam ediyorum."
PAZARTESİ YAŞANANLAR
Survivor 2020'nin 115. bölümünde çeyrek final yarışmacıları, bireysel olarak üç dokunulmazlık oyununa çıktı. Süre sıralamasında birinci Nisa olurken son sırada Elif yer aldı. Bu sıralamaya göre Nisa-Elif, Cemal Can-Evrim, Yasin-Sercan, Berkan-Barış eşleşmesi ortaya çıktı. Bu karşılaşmalardan sonra yarı finalde Nisa-Berkan, Yasin-Cemal Can eşleşmesi oluştu. Finale kalan isimleri belirlemek için Cemal Can ve Nisa karşılaştı. İki yarışmacı arasında geçen mücadele sonunda Survivor’da dokunulmazlığı kazanan Cemal Can oldu. Bu hafta ikinci kez dokunulmazlığı kazanan Cemal Can noodle çeşitlerinde iki tane aldı. Ödülü kazanan Cemal Can, Yasin, Berkan ve Nisa'yı ödüle götürdü.
Survivor'da gerçekleşen konseyde Sercan'ın yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Nisa'ya olan ilgisiyle gündeme gelen Sercan "Olaylar kapanmışken tekrardan sanki ben peşinde koşuyormuşum havası verdi ve bu beni çok üzdü. Üçüncü dokunulmazlığa çıktığımda kafam oradaydı. Puzzle’ı dahi tamamlayamadım. Peşinden koşan o da olmadı ama tek taraflı da yaşanmadı bazı şeyler. Olaylara şahit olan bir sürü arkadaşım var. Aycan, Ezgi, Aşkım. Burada da Cemal Can da şahit. Ona da sorabilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadar. Herkes bilsin istedim. Notlar da var cebimde göstermek de isterim ama gerek yok, herkes bilsin. Keşke kapansaydı. Bu açıklamayı kendisi yaptırdı. Ben böyle bir şeyi istememiştim. Söyleyeceklerim bu kadar"dedi. Survivor Nisa ise "İntikam" sözlerine açıklık getirdi. Survivor Nisa, Survivor Sercan için: "Sercan son oyunlarda benim ve Cemal Can'ın üstüne geliyordu" dedi.
Dokunulmazlığı kazanan Cemal Can eleme adayı olarak Sercan'ın ismini söyledi. Böylece Survivor'da Sercan 3. eleme adayı oldu. Eleme potasına giren Sercan, Nisa ve Evrim eleme konseyinde karşı karşıya gelecek.
PAZAR GÜNÜ YAŞANANLAR
DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
21 Haziran Survivor'da nefesleri kesen bir dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Çeyrek final etabıyla birlikte, yarışmacılar dokunulmazlık oyunlarında bireysel mücadele veriyor. Bireysel olarak parkura çıkan yarışmacılar arasında Barış ile Sercan finale kaldı. Final yarışmasında kazanan taraf ise Sercan oldu. Böylelikle Survivor Sercan dokunulmazlığı kazanarak 1 kişiyi eleme potasına gönderdi.
2. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Çeyrek final dokunulmazlık oyununun kazananı olan Survivor Sercan eleme adayı olarak Survivor Nisa'yı belirledi.
CUMARTESİ GÜNÜ YAŞANANLAR
SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivorr 2020'de çeyrek final heyecanı başladı. Bireyselliğin ön plana çıktığı yarışmada heyecan arttı. Survivor’ın 20 Haziran Cumartesi akşamı yayınlanan bölümünde haftanın ilk eleme adayını belirlemek üzere dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununda finale Sercan Yıldırım ve Cemal Can Canseven kaldı. Günün sonunda ise dokunulmazlığı kazanan isim Cemal Can oldu.
SURVİVOR’DA İLK ELEME ADAYI BELLİ OLDU
Dokunulmazlık oyununu Cemal Can Canseven kazandığı için haftanın ilk eleme adayını o belirledi. Cemal Can ilk eleme adayı olarak Evrim'in ismini söyledi ve Survivor'da haftanın ilk eleme adayı Evrim Keklik oldu.
Bundan sonra her dokunulmazlık oyunu sonrası kazanan isim eleme potasına göndermek istediği ismi söyleyecek.
GEÇMİŞ BÖLÜMLER
Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları büyük bir heyecanla ödül oyununu kazanmak için mücadele etti.
İki takım arasındaki kıyasıya sona erdi. Kazanan takım 10'a 9'luk skorla kırmızı takım oldu. Kazanan takım özel bir jetle Dominik'te tur ve ziyafet yaptı.
Survivor'un ekranlara gelen 111. bölümünde Yasin ve Elif takım kaptanı seçilirken, ödül oyununun kazananı erzağın sahibi oldu.
Çeyrek final öncesi konseyde gerçekleşen SMS oylamasında, Acun Ilıcalı görev oyununu kazanan takımın mavi takım olduğunu açıkladı.
Survivor'da çeyrek final dönemine girilmesiyle birlikte yarışmacılar kaptanlık oyununu kazanmak için ciddi performans sergiledi.
Çekişmeli geçen oyunun sonunda kaptanlık oyununu Elif ve Yasin kazandı. Böylece Elif ve Yasin takım kaptanı oldu.
Elif ve Yasin kaptanı oldukları takımların yarışmacılarını seçti. Çeyrek final öncesi son kez kurulan takımlar belli oldu.
YENİ TAKIMLAR
Kırmızı Takım: Elif, Sercan, Berkan, Evrim
Mavi Takım: Yasin, Cemal Can, Barış, Nisa.
Survivor'un 17 Haziran Çarşamba akşamı ekranlara gelen 110. bölümünde ünlülerle Anlat bakalım Oyunu oynandı. Keyifli anların yaşandığı gecede, Survivor'da oyunu Barış Murat Yağcı ve Furkan Korkmaz kazandı.
Survivor oylama konseyinde toplu oylama gerçekleşti. SMS’lerin gün boyu süreceğini açıklayan Acun Ilıcalı, elemenin de oylama üzerinden yapılacağını ve son 4’e kadar oylama olmayacağını açıkladı.
ANLAT BAKALIM OYUNUNDA KİM KİMİNLE EŞLEŞMİŞTİ?
Cemal Can - Demet Özdemir
Elif - Haluk Levent
Nisa - Enis Arıkan
Evrim - Mustafa Ceceli
Yasin - Danilo Zanna
Berkan - Bensu Soral
Barış - Furkan Korkmaz
Sercan - Eser Yenenler
SALI YAŞANANLAR
SURVIVOR'DA ELEME HEYECANI
Survivor'da çeyrek finalistler 16 Haziran'da belirlendi. Geriye sadece 9 kişinin kaldığı Survivor'da hayallerine veda eden isim Ardahan Özkanbaş oldu ve böylelikle çeyrek finalistler; Berkan, Cemal Can, Nisa, Barış, Sercan, Evrim, Elif ve Yasin oldu.
İLETİŞİM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da iletişim oyunu oldukça heyecanlı geçti. Son ana kadar çekişmeli geçen yarışmayı Mavi takım 10-5 skoruyla kazanmayı başardı ve aileleriyle görüntülü konuşma hakkı kazandı.
PAZARTESİ YAŞANANLAR
SURVIVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'ın 108. bölümünde ödül oyunu heyecanı vardı. Ödül oyununda kazanan takımın yararlanacağı ödülü sunucu Murat Ceylan açıkladı. Ödül olarak kazanan takıma özel jet, şehir turu, şelale gezisi, malikanedeki etkinlikler ve konaklama olarak açıklandı.
Survivor 15 Haziran'da çeyrek final öncesindeki son haftada Mavi takım ile Kırmızı takım büyük ödülü kazanabilmek adına mücadele verdi. Sakatlığı geçen Elif’in de dahil olduğu ödül oyununda yarışmacılar zaman zaman zor anlar da yaşadı. Mücadele sonunda ise ödül oyununu kazanan, Kırmızı takım oldu.
EVRİM PARKURU YARIM BIRAKTI
Ödül oyununda dikkat çeken olaylardan biri de Evrim’in parkurdaki atışları yarım bırakması oldu. Oyunda skor 6-6 iken Mavi takımdan Evrim ile Kırmızı takımdan Cemal Can parkurda karşılaştı. Türlü engellerle dolu parkuru, iki yarışmacı da aynı zamanda geçti. Atışlarda Evrim düşürmesi gereken sembolleri sürekli ıska geçince bir anda morali bozuldu. Sonrasında ise sembolleri eliyle deviren Evrim oyunu bıraktı. Herkesin şaşkınlıkla izlediği bu anlarda Cemal Can, son sembolü de düşürdü ve takımını 7-6 öne geçirdi.
Evrim’in atışı yarım bırakmasının ardından takımın moralini ve motivasyonunu düşürdüğünü dile getiren Yasin, tartışma sonrasında ağlayarak sinir krizi geçirdi. Yasin kısa süre sonra kendisini toparladı ve seremonideki yerini aldı.
PAZAR GÜNÜ YAŞANANLAR
SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
14 Haziran Survivor'da haftanın 2. dokunulmazlık oyununda Mavi ve Kırmızı oldukça zorlu anlar yaşadı. Ödülün erzak olduğu ve büyük heyecana sahne olan oyunda yarışmacılar, kıyasıya rekabet etti ve kazanan 10-8 skoruyla Kırmızı takım oldu.
2. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor cumartesi günü ilk eleme adayı Kırmızı takımdan Ardahan olmuştu.107. bölümde, Elif'in hem dokunulmazlığı olması hem de sakatlığı dolayısıyla konseyde olamaması ve her hafta 4 eleme adayı çıkması nedeniyle Ardahan'ın ardından tüm takım aday oldu ve Survivor tarihinde bir ilk yaşandı. Böylelikle Ardahan, Yasin, Sercan ve Evrim eleme adayı oldu.
SAKATLANAN ELİF'İN DURUMU NASIL?
Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununda sakatlanan Elif ile ilgili açıklama Acun Ilıcalı'dan geldi. Ilıcalı, "Elif'in raporlarının sonucu geldi, Elif'in durumu iyi. Survivor'a devam edebilecek" dedi.
CUMARTESİ GÜNÜ YAŞANANLAR
ELİF VE NİSA SAKATLANDI
Survivor'ın 13 Haziran'da ekrana gelen bölümünde dokunulmazlık oyununun galibi belli oldu. Berkay ve Yasin'in arasında geçen gerilim sonrası Nisa ve Elif'in yaşadığı sakatlıklar oyuna damgasını vurdu. Elif parkurdaki havuza atladığı sırada boynu ile alakalı bir rahatsızlık geçirip hastaneye kaldırıldı. Nisa ise 3 metrelik bir yükseklikten kum zemine düştü. Yaşanan talihsizlikler tüm yarışmacıları üzdü. Peki, Survivor dokunulmazlık oyunun kim kazandı? Survior eleme adayı belli oldu mu?
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor’da iki takım son kez Kırmızı ve Mavi takım olarak karşı karşıya geldi. Rekabetin ve gerilimin üst düzeyde olduğu oyunda Kırmızı takım sonradan yaptığı muhteşem atakları ile Mavi takıma üstünlük kurdu ve dokunulmazlığı kazandı. Kırmızı takım 9-4 lük skordan oyunu 9-10’a getirdi.
ELEME ADAYI KİM OLDU?
Kıyasıya mücadele sonrası dokunulmazlık oyununu kaybeden Mavi takım ada konseyine çıktı ve bir isim belirlendi. Mavi takım, Ardahan'ı eleme adayı olarak seçti.
CUMA GÜNÜ YAŞANANLAR
Survivor'da yeni dönemde takımlar mavi ve kırmızı olarak ikiye ayrıldı ve ekipler yeni haliyle ilk ödül oyunu için kıyasıya rekabet içine girdi. Çeyrek finalden önce son kez ödül oyununda karşı karşıya gelen kırmızı ve mavi takım yarışmacıları parkurda zorlu anlar yaşadı. Oyun öncesi yarışmacı seçme avantajını kırmızı takım kazandı. Hediye çeki ve sofra ödülünün olduğu oyunda mavi takım 10-4'lük skor ile bu haftanın ödül oyunu mücadelesini kazandı.
12 Haziran 2020 tarihli Survivor 105. bölümde Survivor Bil Bakalım oyununda yarışmacılar, sorulan soruların cevaplarını tahmin etmeye çalıştılar. Verilen cevaplar arasında en yakın yanıtı veren yarışmacı, sayıyı takımına kazandırmış oldu. Kahkahanın eksik olmadığı Bil Bakalım oyununda yarışmacılar epey neşeli vakit geçirdi. Yarışmanın stresini kısa bir süre olsa da üzerlerinde atmayı başaran yarışmacılar, ödülü kazanmak için çabaladılar. Eğlenceli oyunu kazanan 7-5 mavi takım oldu.
PERŞEMBE GÜNÜ YAŞANANLAR
Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'in yeni bölümünde kırmızı ve mavi takım erzak ödülü için karşı karşıya geldi. Oyun öncesi avantajı kazanmak için ter döken iki takım yarışmacıları da son ana kadar elinden geleni yaptı. Elif'in atışıyla mavi takım avantajı kazandı.
Kazananın mangal ürünleri tüketeceği büyük mücadelede kırmızı takım atışlarıyla büyük fark yarattı. Bu haftaki ödül oyununu Cemal Can, Nisa, Berkan, Barış'tan oluşan kırmızı takım 10'a 4 skorla kazandı.
SURVİVOR ANLAT BAKALIM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Survivor'da ödül oyunu sonrası oynanan anlat bakalım oyunu keyifli anlara neden oldu. Eğlenceli anların yaşandığı oyunda mavi Kakım, 5-0 Anlat Bakalım'ı kazandı ve tavuk şiş ödülünün sahibi oldu.
ÖDÜL OYUNU İSTATİSTİKLERİ
Kırmızı Takım (10)
Cemal 3/3
Barış 3/4
Nisa 1/3
Berkan 3/4
Mavi Takım (4)
Evrim 0/4
Sercan 0/3
Elif 3/4
Ardahan 1/2
Yasin 0/2
ÇARŞAMBA GÜNÜ YAŞANANLAR
Survivor 2020
'de yarışmacılar yeni takımları seçmek için parkurda kaptanlık mücadelesi verdi. Ardahan'ın atışlarının göz doldurduğu gecede, Evrim ile Cemal Can arasında kıran kırana mücadelede yaşandı.
Survivor kaptanlık oyununda Survivor Ardahan ile Survivor Yasin arasında kavga çıktı. Bencthe otururken suluğa eliyle vuran Yasin, takım arkadaşları Ardahan ve Cemal Can'ın tepkisini çekti. Ardından Survivor Ardahan ile Survivor Yasin arasında tansiyon bir anda yükseldi. Önce birbirlerinden uzaklaşan iki yarışmacı, daha sonra tekrar birbirlerinin üzerine sert sözler söyleyerek yürümeye başladı. Yarışmacıları, diğer yarışmacılar araya girerek engelledi.
Oyunda en iyi performansı gösteren ilk dört isim Cemal Can, Arda, Evrim ve Yasin oldu. İlk iki ismi belirlemek için aralarında yarışan dört yarışmacı da mavi takımda yer aldı. cKıyasıya mücadelenin yaşandığı oyunda ilk kaptan Ardahan, ikinci kaptan da Cemal Can seçildi.
Takım seçme konseyinde Yasin'i birçok kez uyardıklarını söyleyen Acun Ilıcalı, Yasin'in bir ders almadığını dile getirdi. Her seferinde Yasin'in bu hareketleri sürdürdüğünü söyleyen Acun Ilıcalı, hem kendi hem de karşı takımı bitirdiğini belirtti. 'Son 1 haftanı değerlendirsem' diyen Acun Ilıcalı, 'Survivor'daki 10 olayın 8'inde sen varsın' dedi. Acun Ilıcalı, kaptanlık oyunundaki gerilim nedeniyle Yasin'in kazanılan 3 ödülden yararlanamayacağını ifade etti.
Takım kaptanları seçilen Cemal Can ve Ardahan Survivor yeni takımları seçti. Ardahan Nisa'yı mavi takıma seçmek isteyince, Nisa "Ben Sercan'la aynı takımda olmak istemiyorum" yanıtını verdi.
Konseyde mavi takımın yarışmacılarını belirleyen Ardahan, Sercan, Yasin, Elif ve Evrim'i seçti.
Kırmızı takım seçme hakkı kazanan Cemal Can ise Berkan, Nisa ve Barış'ı takıma aldı.