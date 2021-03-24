Survivor'da kim elendi, Survivor Gonca kimdir? (23 Mart 2021 Survivor ayrıntıları)

24.03.2021 - 10:22
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Birleşme partine günler kala takımlar dokunulmazlık oyununda karşılaştı. Bir hafta daha adada kalmak ve hayallerini devam ettirmek isteyen yarışmacılar ilk etapta avantaj oyununda mücadele verdi. Kıra kıra mücadelede skor 6-6 olana kadar başa başa giden karşılaşma sonrası ünlüler atağa geçti. Ünlülerden İsmail ile Reşat'ın karşılaşmasının ardından dokunulmazlık oyununu 10-7 oldu. Böylece haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu ünlüler kazandı
Günün ikinci yarışması Anlat bakalım'ın kazananı ise gönüllüler oldu.
DORA'DAN İSMAİL'E 'ZENNE' BENZETMESİ
Dokunulmazlık oyunu sırasında sayı alan İsmail sevinç gösterisi yaptığı esnada horon teperek 'hamsi tava hadi bakalım' dedi. İsmail'in davranışı karşısında öfkelenen Reşat da tepki gösterdi. Takım arkadaşını savunan Dora ise İsmail'e 'Zenne gibi oynarsın ancak' diyerek ilginç bir çıkış yaptı.
Eleme konseyinde parkurda yaşanan tartışma yeniden gündeme geldi. İsmail Dora'ya zennenin ne demek olduğunu sorduğunda Dora "O kelimenin anlamını herkes biliyor. Kötü bir şey değil" diyerek cevap verirken soytarı gibi benzetmesi ile yeniden fitili ateşledi. Dora'nın sözleri karşısında ortam bir anda buz kesti.
SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?
Haftanın ikinci dokunulmazlık parkurunda gönüllüler takımının oyunu kaybetmesi ile ada konseyinde oylama yapıldı. Gönüllüler takımı konseyde halktan gelen SMS oylamasına çıktı. Süre dolduktan sonra ise bu kez gönüllüler takımı aralarından gitmesini istedikleri isimlere oylarını verdi.
Acun Ilıcalı oyların verilmesinin ardından gecenin sonunda sonuçları açıkladı. 21 Mart Pazar akşamı konseyde gönüllüler takımında en fazla ismi yazılan Hanzade ve Aleyna Çalışkan oldu. Böylece Survivor'da gönüllüler iki eleme adayı çıkardı.
TAKIM KAPTANLARI BELLİ OLDU
Her hafta perşembe akşamları belirlenen Survivor kaptanları yarışmacıların oyları ile seçildi. Geçen hafta olduğu gibi ünlüler takımı bu hafta da Batuhan'ı takım kaptanı seçti. Gönüllüler ise Dora'yı kaptanlığa getirdi.
İSMAİL VE DORA ARASINDA TARTIŞMA
Survivor'da ödül oyununun oynandığı sırada Dora ile İsmail arasında tezahürat nedeniyle tartışma çıktı. İsmail gönüllülerin yarışmacılara yakın bir şekilde bağırmasını saygısızlık olarak tanımlarken Dora'ya da uyarıda bulundu. Dora ise rakip takım yarışmacısına tezahüratta sorun olmadığını ve mesafe ile ilgili problem olduğunu söyledi. Poyraz ve Çağrı'nın da araya girmesi ile olay konuşarak çözüldü. Kısa süreli sözlü tartışmanın ardından yarışmacılar yerlerine geçti ve parkurda oyun yeniden başladı.
VOLEYBOL MAÇINI KİM KAZANDI?
Heyecanlı anlara neden olan Survivor volaybol maçında Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe, Berkay'a karşı Acun Ilıcalı, İrem Kanan ve Hanzade takım oluşturdu. Nefes kesen anlara sahne olan maçı Acun Medya kazandı.
Survivor'da önceki mücadelelerden fotoğraflar...