Survivor'da kim elendi, Survivor Gonca kimdir? (23 Mart 2021 ayrıntıları)

Survivor'da kim elendi? sorusunun cevabı belli oldu. Survivor'ın 23 Mart Salı akşamı yayınlanan son bölümünde sembol ödülünü Sergen ve Aleyna kazandı. Nefes kesen iletişim ödülü ise ünlüler takımının oldu. Haftanın SMS birincisi Çağrı, eleme adayı olarak Batuhan'ı seçerken, gönüllüler takımında birinci olan Poyraz ise Ayşe'yi seçerek eleme potasına gönderdi. Eleme adayları Gonca, Hanzade, Aleyna Çalışkan, Batuhan ve Ayşe arasından en az SMS oyuna sahip olan Gonca, elenerek adaya veda eden isim oldu.

24.03.2021 - 07:27

Survivor'da kim elendi, Survivor Gonca kimdir? (23 Mart 2021 ayrıntıları) - 1
SURVIVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM - HANGİ TAKIM KAZANDI?

Türk televizyonlarının uzun soluklu yarışma programı survivor 2021 son bölümde eleme konseyi heyecanından önce ünlüler ve gönüllüler takımları arasında çekişmeli bir iletişim ödülü oynandı, aile ve sevdikleriyle son iletişim ödülünden bu yana görüşemeyen yarışmacılar, kıran kırana mücadele gösterdi. Gonca'nın küçük bir sakatlık yaşadığı oyunda Aleyna Çalışkan, skoru 4-4'e getirmeyi başardı. Çekişmeli ve skor bazında dengeli devam eden iletişim oyununda Çağrı ve Dora arasındaki mücadelede Dora başarılı olarak skoru 5-4 'e taşıdı. Ardından İsmail ile Reşat, zorlu parkurda karşı karşıya geldi. Bu mücadelede İsmail kazandı ve skoru 5-5'lik beraberliğe taşıdı. İletişim oyununda Melis ve Aleyna çalışkan bir sonraki karşılaşmanın isimleri oldu ve bu mücadele sonunda Melis kazandı ve skoru 6-5 olarak güncelledi.

Bir sonraki oyunda Steven ve Sergen kozlarını paylaştı, mücadelenin sonunda Sergen atışlarda başarılı olarak skoru ünlüler takımı lehine 2 farka çıkardı ve 7-5 olarak belirledi. Ünlüler takımının üstün olduğu oyunda Ayşe ve Gonca karşı karşıya geldi, bu mücadelede kazanan Gonca oldu ve skoru 8-5'e çıkardı. Çağrı ve Poyraz'ın karşılaştığı oyunda kazanan Poyraz oldu ve skoru 8-6 olarak güncelledi. Diğer bir oyunda Merve Aydın ile Aleyna Kalaycıoğlu karşılaştı, kazanan Aleyna Kalaycıoğlu oldu ve skor 1 farka inerek 8-7'ye ulaştı. Batuhan ve Dora'nın karşılaştığı oyunda Batuhan kazanarak skoru 9-7'ye getirdi. Bir sonraki oyunda takımların seçtiği en iyiler parkura çıktı ünlüler takımından Melis ve gönüllüler takımından Aleyna Kalaycıoğlu'nun mücadelesinde Melis atışlarda başarılı oldu ve ünlüler takımı iletişim ödülünü kazanan takım oldu.
Survivor'da kim elendi, Survivor Gonca kimdir? (23 Mart 2021 ayrıntıları) - 2
SEMBOL OYUNUNU KİMLER KAZANDI?

Haftanın sembol oyunu, sıcak havada yarışmacıları oldukça zorlayan denge yarışmasıydı. Menemen ödüllü oyunu kadınlarda kazanan gönüllülerden Aleyna Kalaycıoğlu olurken ünlülerde Sergen sembol sahibi oldu. Sergen ödül için yanından Çağrı, Doğan ve İlayda'yı götürdü. Aleyna ise; Ayşe, Hanzade ve Aleyna Çalışkanı aldı.


Survivor'da kim elendi, Survivor Gonca kimdir? (23 Mart 2021 ayrıntıları) - 3
Ünlüler takımının SMS birincisi olan Çağrı, eleme adayı olarak Batuhan'ı seçerken, gönüllüler takımı SMS birincisi olan Poyraz ise Ayşe'yi seçerek eleme potasına gönderdi.


Survivor'da kim elendi, Survivor Gonca kimdir? (23 Mart 2021 ayrıntıları) - 4
Zorlu geçen iletişim oyununu ünlüler takımının kazanarak aile ve sevdikleriyle görüşmesinin ardından sıra gecenin en önemli anlarına geldi. Ünlüler ve gönüllüler takımları Acun Ilıcalı'nın moderatörlüğünde yapılan eleme konseyinde tekrar toplandı. Noter onayıyla Acun Ilıcalı tarafından açıklanan 11. Hafta Survivor SMS sıralaması sonuçlarına göre eleme adayları Gonca, Hanzade, Aleyna Çalışkan, Batuhan ve Ayşe arasından en az SMS oyuna sahip olan Gonca, elenerek adaya veda eden isim oldu.

Survivor'da kim elendi, Survivor Gonca kimdir? (23 Mart 2021 ayrıntıları) - 5
SURVIVOR GONCA KAKAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?


Survivor 2021’de Ünlüler takımına dahil olan Gonca Kakar kimdir sorusu da pek çok kişi tarafından internet üzerinden aratıldı. Gonca Kakar 1 Temmuz 1989’da dünyaya geldi.

SURVIVOR GONCA KAKAR EĞİTİMİ

32 yaşındaki Survivor Gonca Kakar, Mersin Üniversitesi BESYO mezunu. Beden eğitimi öğretmeni olan Kakar, pilates eğitmenliği de yapıyor. Sosyal medyada sık sık spor yaptığı anlara dair paylaşımlarda bulunana Gonca Kakar, bu alanda yaşamını sürdürdüğünü ifade etmektedir.

SURVIVOR GONCA KAKAR'IN BOYU KAÇ?

Ünlüler takımına yeni bir soluk kazandıracak Gonca Kakar, 1.77 boyunda ve 64 kilogram ağırlığında. Dalış yapmak, kitap okumak, yeni müzikler ve yerler keşfetmenin vazgeçilmezleri olduğunu söyleyen Survivor Gonca, yarışmaya katılmadan önce verdiği röportajda, Survivor'ın kendisi için tamamlanma duygusunu ifade ettiğini dile getirdi.  Sporculuk hayatındaki yarım kalmış başarı duygusunu Survivor'da tamamlamak isteyen Survivor Gonca Kakar, uzun süredir beklenen 'kadın şampiyon' olarak yarışmadan ayrılmak istediğini ifade etti. 

Survivor Gonca Kakar ayrıca  "Survivor bence, bir kadının en zorlu şartlarda bile nelere göğüs gerebileceğini, nelerle başa çıkabileceğini neleri başarabileceğini göstermek için çok uygun bir platform. Çünkü Survivor demek, hayatta kalan demek. Hayatta kalan kadın olabilmek için bu mücadeleye hazırım" demişti. 

GONCA KAKAR SOSYAL MEDYA HESABI NE?

Survivor'a dahil olmasıyla birlikte Survivor Gonca Kakar'ın sosyal medya hesabının olup olmadığı da merak edildi. Pek çok kişi, Gonca Kakar instagam hesabı ne, var mı? sorusunun yanıtını aradı. Gonca Kakar'ın gonca.kakar kullanıcı adıyla bir Instagram hesabı bulunmaktadır.
Survivor'da kim elendi, Survivor Gonca kimdir? (23 Mart 2021 ayrıntıları) - 6

22 MART

Survivor 2021'de önceki gece ada konseyinde gönüllüler takımında Hanzade ve Aleyna Çalışkan'ın eleme adayı olarak seçilmesinin ardından ekranlara gelen son bölümde, ünlüler ve gönüllüler takımları ödül oyununda Karayip denizi üzerine kurulmuş olan parkurda karşı karşıya geldi. Oldukça fazla fiziki ve psikolojik dayanıklılık gerektiren oyunda her iki takımda skoru eşitleyen, yüksek performans grafiği çizdi.

Survivor'da kim elendi, Survivor Gonca kimdir? (23 Mart 2021 ayrıntıları) - 7

22 MART

Ünlüler takımının önde götürdüğü ve zaman zaman farkın 2'ye 3'e çıktığı ödül oyununda gönüllüler takımı 10. Sayıya ilk ulaşanın kazanacağı ödül oyununu 2 sayı geriden gelerek Berkay ve Batuhan'ın oynadığı oyunla 9-9'a getirmeyi başardı. Böylelikle son oyuna beraberlikle gelen ünlüler ve gönüllüler takımları bayrak mücadelesinde karşı karşıya geldi. Ünlülerde İsmail - Merve, gönüllüler takımında ise Reşat - Aleyna Kalaycıoğlu bayrak mücadelesinde kozlarını paylaştı atış yapılacak olan parkura gönüllüler takımından Reşat çıktı ve önü yakalayan İsmail'e fırsat vermeden en fazla başarılı atışı yaparak ödülü gönüllüler takımına kazandırdı. 22 Mart ödül oyununu kazanan gönüllüler takımı 1 hafta tuvalet kullanma ve yemek yeme ödülünün sahibi oldu.


Survivor'da kim elendi, Survivor Gonca kimdir? (23 Mart 2021 ayrıntıları) - 8

22 MART

SURVIVOR VOLEYBOL MAÇINI KİM KAZANDI?

Survivor 2021 son bölümde Acun Ilıcalı - İlayda ile gönüllüler takımında Ayşe - Aleyna arasında volayebol maçı mücadelesi yaşandı. Aleyna ve Ayşe ikilisi ilk 2 seti aldı. Ardından 3. ve 4. seti de Acun Ilıcalı ve İlayda kazandı. Böylelikle iki takım da berabere kaldı. Sons seti ise açık ara farkla Survivor 2021 takımı yanı Aleyna ve Ayşe kazandı.
Survivor'da kim elendi, Survivor Gonca kimdir? (23 Mart 2021 ayrıntıları) - 9

21 MART

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?


Birleşme partine günler kala takımlar dokunulmazlık oyununda karşılaştı. Bir hafta daha adada kalmak ve hayallerini devam ettirmek isteyen yarışmacılar ilk etapta avantaj oyununda mücadele verdi. Kıra kıra mücadelede skor 6-6 olana kadar başa başa giden karşılaşma sonrası ünlüler atağa geçti. Ünlülerden İsmail ile Reşat'ın karşılaşmasının ardından dokunulmazlık oyununu 10-7 oldu. Böylece haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu ünlüler kazandı

 Günün ikinci yarışması Anlat bakalım'ın kazananı ise gönüllüler oldu.


Survivor'da kim elendi, Survivor Gonca kimdir? (23 Mart 2021 ayrıntıları) - 10

21 MART

DORA'DAN İSMAİL'E 'ZENNE' BENZETMESİ

Dokunulmazlık oyunu sırasında sayı alan İsmail sevinç gösterisi yaptığı esnada horon teperek 'hamsi tava hadi bakalım' dedi. İsmail'in davranışı karşısında öfkelenen Reşat da tepki gösterdi. Takım arkadaşını savunan Dora ise İsmail'e 'Zenne gibi oynarsın ancak' diyerek ilginç bir çıkış yaptı. 

Survivor'da kim elendi, Survivor Gonca kimdir? (23 Mart 2021 ayrıntıları) - 11

21 MART

Eleme konseyinde parkurda yaşanan tartışma yeniden gündeme geldi. İsmail Dora'ya zennenin ne demek olduğunu sorduğunda Dora "O kelimenin anlamını herkes biliyor. Kötü bir şey değil" diyerek cevap verirken soytarı gibi benzetmesi ile yeniden fitili ateşledi. Dora'nın sözleri karşısında ortam bir anda buz kesti.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın ikinci dokunulmazlık parkurunda gönüllüler takımının oyunu kaybetmesi ile ada konseyinde oylama yapıldı. Gönüllüler takımı konseyde halktan gelen SMS oylamasına çıktı. Süre dolduktan sonra ise bu kez gönüllüler takımı aralarından gitmesini istedikleri isimlere oylarını verdi.

Acun Ilıcalı oyların verilmesinin ardından gecenin sonunda sonuçları açıkladı. 21 Mart Pazar akşamı konseyde gönüllüler takımında en fazla ismi yazılan Hanzade ve Aleyna Çalışkan oldu. Böylece Survivor'da gönüllüler iki eleme adayı çıkardı.

Survivor'da kim elendi, Survivor Gonca kimdir? (23 Mart 2021 ayrıntıları) - 12

18 MART

TAKIM KAPTANLARI BELLİ OLDU

Her hafta perşembe akşamları belirlenen Survivor kaptanları yarışmacıların oyları ile seçildi. Geçen hafta olduğu gibi ünlüler takımı bu hafta da Batuhan'ı takım kaptanı seçti. Gönüllüler ise Dora'yı kaptanlığa getirdi.

Survivor'da kim elendi, Survivor Gonca kimdir? (23 Mart 2021 ayrıntıları) - 13

20 MART

Dokunulmazlık parkurunda oyunu kaybeden ünlüler takımı gecenin sonunda ada konseyine gitti. Verilen sürenin ardından yarışmacılar eleme adayını belirlemek için oylamalarını yaptı. Acun Ilıcalı oyların verilmesinin ardından sonuçları açıkladı.

Cumartesi akşamı en çok ismi yazılan isim Gonca Survivor'da haftanın ilk eleme adayı oldu.
Survivor'da kim elendi, Survivor Gonca kimdir? (23 Mart 2021 ayrıntıları) - 14
Survivor birleşme partisine sayılı günler kala Acun Ilıcalı geçtiğimiz yılın şampiyonu Cemal Can'ın DJ olarak partiye geleceğini açıkladı.

Ilıcalı birleşme partisine Jason Derulo'nun geleceğini de duyurdu. Ilıcalı sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Swalla ve Savage Love şarkılarının arkasındaki büyük isim, dünyaca ünlü şarkıcı Jason Derulo, Survivor birleşme partisinde sahne alacak ve en sevilen şarkılarını seslendirecek"
Survivor'da kim elendi, Survivor Gonca kimdir? (23 Mart 2021 ayrıntıları) - 15
Survivor 2021'in 18 Mart tarihli 50. bölümünde ünlüler ile gönüllüler takımları; biftek, fırında makarna, patates salatası içeren yemek ödülü için mücadele etti. Deniz üzerine kurulan parkurda zipline, denge tahtası gibi engellerden kurtulmaya çalışan yarışmacılar kazanmak için ter döktü. Birleşme partisine doğru rekabetin arttığı yarışmada kıran kırana mücadeleyi 10-6 skorla gönüllüler takımı kazandı.
Survivor'da kim elendi, Survivor Gonca kimdir? (23 Mart 2021 ayrıntıları) - 16

İSMAİL VE DORA ARASINDA TARTIŞMA

Survivor'da ödül oyununun oynandığı sırada Dora ile İsmail arasında tezahürat nedeniyle tartışma çıktı. İsmail gönüllülerin yarışmacılara yakın bir şekilde bağırmasını saygısızlık olarak tanımlarken Dora'ya da uyarıda bulundu. Dora ise rakip takım yarışmacısına tezahüratta sorun olmadığını ve mesafe ile ilgili problem olduğunu söyledi. Poyraz ve Çağrı'nın da araya girmesi ile olay konuşarak çözüldü. Kısa süreli sözlü tartışmanın ardından yarışmacılar yerlerine geçti ve parkurda oyun yeniden başladı.


VOLEYBOL MAÇINI KİM KAZANDI?

Heyecanlı anlara neden olan Survivor volaybol maçında Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe, Berkay'a karşı Acun Ilıcalı, İrem Kanan ve Hanzade takım oluşturdu. Nefes kesen anlara sahne olan maçı Acun Medya kazandı.

Survivor'da kim elendi, Survivor Gonca kimdir? (23 Mart 2021 ayrıntıları) - 17

Survivor'da önceki mücadelelerden fotoğraflar... 

Survivor'da kim elendi, Survivor Gonca kimdir? (23 Mart 2021 ayrıntıları) - 18
Survivor'da kim elendi, Survivor Gonca kimdir? (23 Mart 2021 ayrıntıları) - 19
Survivor'da kim elendi, Survivor Gonca kimdir? (23 Mart 2021 ayrıntıları) - 20
Survivor'da kim elendi, Survivor Gonca kimdir? (23 Mart 2021 ayrıntıları) - 21
Survivor'da kim elendi, Survivor Gonca kimdir? (23 Mart 2021 ayrıntıları) - 22
Survivor'da kim elendi, Survivor Gonca kimdir? (23 Mart 2021 ayrıntıları) - 23
Survivor'da kim elendi, Survivor Gonca kimdir? (23 Mart 2021 ayrıntıları) - 24

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