Survivor'da kim elendi, Survivor Merve kim? (25 Mayıs 2021 ayrıntıları)

26.05.2021 - 06:48
SMS SIRALAMASI BELLİ OLDU
Survivor’da 21. hafta SMS sıralaması belli oldu. Oy sonuçlarına göre mavi takımda SMS birincisi Poyraz, SMS ikincisi Ayşe, üçüncüsü Steven oldu. Kırmızı takımda ise SMS birincisi Batuhan oldu. Onu İsmail ikinci sırada takip etti, Aleyna Kalaycıoğlu üçüncü, Berkay dördüncü, Aleyna Çalışkan ise beşinci oldu.
SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?
Her hafta salı günleri yapılan haftanın elemesinde, yine heyecanlı ve duygu dolu anlar yaşandı. Aleyna Çalışkan, Berkay, Merve ve Steven'ın eleme potasında olduğu gecede en az SMS oyunu alarak adaya veda eden isim Merve oldu. Merve takım için çok fazla fedakarlık yapıldığını söylerken, "Hayırlısı buymuş" dedi.
Merve'nin vedası nedeniyle mavi takım üzüntü yaşarken, Acun Ilıcalı "Örnek sporcusun. Hırslısın, temiz kalplisin. Dürüstlüğünle yaşayıp, dürüstlüğünle topluma kendini kabul ettirecek birisin" dedi.
SURVİVOR’DA BÜYÜK ÖDÜL NEYDİ?
Ödülü kazanan takımın yarışmacıları, Dominik'in en güzel villasında spa keyfi ve güzel bir akşam yemeği yaşacaklar. Akşam yemeğinde ise bonfile, fırın patates, cheesecake var.
AVANTAJ OYUNUNU KİM KAZANDI?
Ödül oyunu için avantaj mücadelesine kırmızı takım Berkay ve Aleyna Kalaycıoğlu, mavi takım Poyraz ve Merve ile girdi. Bayrak yarışını kazanan ise kırmızı takım oldu.
SURVİVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Ödül oyununa iki takım da iyi başladı. Karşılıklı alınan sayılar ile skordaki denge 5-5'e kadar devam etti. Son oyunda Batuhan, Dora'yı yenerek skoru 10-6 yaptı. Böylece kırmızı takım, ödül oyununu kazandı.
SURVİVOR'DA SEMBOLÜ KİM KAZANDI?
Yarışmacılar, rüzgarlı bir havada performans oyununa çıktı. Yine sabit olarak oynanan oyunda yarışmacılar, sembolleri bir çubukla tutarak labirent şeklinde platformdan geçirerek kule şeklinde dizildi. Oyunda kadın yarışmacılarda sembolü Aleyna Çalışkan alırken, erkeklerde kazanan ise Batuhan kazandı.
Ödül için Aleyna Çalışkan Berkay'ı, Batuhan ise İsmail Balaban'ı seçti. Böylece kırmızı takımda ödülden faydalanamayan tek isim Aleyna Kalaycıoğlu oldu. Performans oyunu ödülü ise avokadolu, domatesli bruşetta idi.
AVANTAJI KİM KAZANDI?
İkinci dokunulmazlık oyunu öncesinde avantaj oyunu için kırmızı takımdan İsmail ile Aleyna Çalışkan, mavi takımdan Poyraz ve Ayşe parkura çıktı. Bayrak yarışında kazanan mavi takım, seçim avantajını elde etti.
SURVİVOR’DA 2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Dokunulmazlık oyunu, 1,5 ay sonra çamur parkurunda oynandı. Yarışmacılar, parkurdaki tüm engelleri aşıp finalde çubuklarla topu arkasındaki filelere düşürmeye çalıştı. Dört topu başarılı bir şekilde düşüren yarışmacı, sayıyı takımına kazandırdı. Dokunulmazlık oyununu mavi takım, 10'a 1 kazandı.
Dora'nın Berkay'ı yendiği karşılaşma sonrasında ufak bir tartışma yaşandı. Dora, Batuhan'ın atışlar sırasında önüne kadar geldiğini söyledi. Karşılıklı atışmalar sonrasında olay büyümeden sakinleşti.
SURVİVOR’DA 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım, haftanın ikinci eleme adayını çıkarmak zorunda kaldı. Ada oylamasında ismi yazılanlar; Aleyna Çalışkan, Berkay, İsmail oldu. Bu isimler arasında adı en çok yazılan Aleyna Çalışkan, haftanın ikinci eleme adayı oldu.
AVANTAJI KİM KAZANDI?
Dokunulmazlık oyununda avantaj mücadelesi için Kırmızı takımdan Batuhan ve Aleyna Kalaycıoğlu, Mavi takımdan Steven ile Merve Aydın parkura çıktı. Bayrak yarışında avantajı kazanan Kırmızı takım oldu.
SURVİVOR’DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Mavi takım ile kırmızı takım, iki haftalık aradan sonra dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Dokunulmazlık oyunu, deniz parkurunda oynandı. Parkurda zipline, denge gibi birçok zorlu engel var. Bu engellerin hepsini aşan yarışmacılar, finalde kum torbası ile çengele asılı 3 sembolü düşürmesi gerekiyordu. Oyunun başında iki takım arasında başa baş mücadele vardı. Kritik dokunulmazlıkta kritik karşılaşmada Berkay ile Poyraz karşı karşıya geldi. Berkay'ın aldığı sayı ile kırmızı takım, 10-8 skorla dokunulmazlık oyununu kazandı.
STEVEN İLE BATUHAN ARASINDA GERGİNLİK
Dokunulmazlık oyununda İsmail ile Steven, skor 6-6 iken karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı son bir atışla kazanan İsmail'in sevincine Steven da aynı şekilde karşılık verdi. Steven'ın "Biz yüzünüze bakarak sevinç yaptığımızda küfredebiliyorsunuz, değil mi?" sözüne Batuhan "Ne küfürü"? diyerek karşılık verdi.
Batuhan "Ben senin yüzüne mi ettim?" dedi. Sonrasında Batuhan ile Steven, arkadaşları ayırmak istemesine rağmen birbirlerinin üzerine yürüdü. Steven'ın "Kime ettin?" sorusuna Batuhan "Senin yüzüne etsem sana söylerim zaten" diyerek cevap verdi. Batuhan'ın elini indirmesini söyleyen Steven'ı arkadaşları uzaklaştırmaya çalıştı. Tansiyonun yükseldiği sıralarda takım arkadaşları ikiliyi ayırarak ortamı sakinleştirmeye çalıştı.
YUNANİSTAN TAKIMI İLE BÜYÜK ÖDÜL OYUNU
Ada konseyinde Acun Ilıcalı, yarışmacılara bir müjde verdi. Yakın zamanda oynanacak ödül oyununda Survivor Yunanistan yarışmasındaki mavi takım ve kırmızı takım, Survivor Türkiye'deki aynı renkte takımlar ile birleşecek. Sonrasında karışan takım, büyük ödül oyununa çıkacak.
SURVİVOR’DA ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor Türkiye’de dokunulmazlığı kaybeden Mavi takım için ada konseyi toplandı. SMS halk oylaması öncesinde mavi takım ile kırmızı takım arasındaki gerginlik gündeme geldi. Söz verilen Steven, Batuhan karşılıklı olarak konuyu açıklamaya çalıştı. Sonrasında mavi takımda ada oylamasına geçildi. Oylama sonucunda adı en çok yazılan Poyraz, haftanın ilk eleme adayı oldu.
SURVİVOR'DA MARKET OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da yarışmacılar market oyunu için ilk olarak avantaj yarışında ter döktü. Kırmızı takımda Aleyna Kalaycıoğlu ile İsmail Balaban avantaj parkurunda yer alırken, mavi takımın tercihi Poyraz ve Merve Aydın oldu. Avantajın sahibi bayrak yaşında mavi takım oldu.
HAFIZA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Hafıza ödül oyunu için yarışmacılardan birer isim parkura geldi. Yarışmacılar bu oyunda bara asılı kalarak karşılarına çıkan sembolleri ezberlemeye çalıştı. Sonrasında ise yarışmacılar panoda ezberlediği sembolleri masada aynı şekilde dizmek için uğraştı.
Hafızalarında kalan sembolleri kusursuz şekilde dizmek için çaba gösteren takımlar, bu oyunda oldukça zorlandı. En hızlı biten karşılaşmasında Aleyna Çalışkan, Dora'ya karşı oyunu kaybetti. Başa baş giden oyunda Mavi takım 9-6 üstünlük yakarken Dora ile Batuhan karşılaşması oyunun kaderini belirledi. Rakibini mağlup eden Dora mavi takıma oyunu kazandırdı. Mavi takım böylece yiyecek ödülünü aldı.
TAKIMLAR ARASI GERGİNLİK
Survivor Türkiye'nin 20. haftasında oynanan market oyununda yeni bir tartışma daha yaşandı. Batuhan ile Dora karşılaşmasında oyun alanına gelen İsmail Poyraz'ın yanına geçti. Steven İsmail'i iterek Poyraz'ın yanında yer almak isteyince İsmail "Neden itiyorsunuz" diyerek tepki gösterdi. Steven İsmail'e yerine geçmesini söylerken İsmail sesini yükseltti.
Oyunun ardından yerine geçen Dora İsmail'e çıkışarak "Yerine geç İsmail" diye bağırdı.
İSMAİL VE MERVE ARASINDA TARTIŞMA
Survivor Türkiye 2021'de oynanan ödül oyunu sırasında Merve ve İsmail arasında tartışma yaşandı. Oyun bittikten sonra da devam eden tartışmada iki yarışmacı arasında tansiyon yükseldi. Merve parkurda ayağının takıldığını ve bileğinin burkulduğunu söyledi. İsmail de sesini yükselterek Merve'ye "Takıldıysan söyle diyorum sana. Birimiz sakatlanmasın burada" dedi.
Oyun sonunda sunucu Murat Ceylan'ın söz hakkı verdiği Merve, İsmail'le yaşadığı tartışmada kötü niyetli olmadığını ve yarışmacı arkadaşının durumu farklı algıladığını söyledi. İkili arasında yaşanan tartışma seremonide de devam etti.
ANLAT BAKALIM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Yarışmacıların keyifli anlar yaşadığı Anlat Bakalım oyununda takımlar yine en fazla kelimeyi bilmek için çaba gösterdi. Hem eğlenceli hem de komik anların yaşandığı oyun öncesi ödül çikolatalı kek olarak açıklandı. Karşılıklı olarak doğru kelimeleri tahmin etmeye çalışan yarışmacılar zaman zaman gülme krizine girdi. Anlat bakalımda skor başa baş giderken kırmızı takım öne geçti. Aleyna İsmail ikilisi final anında 4 tane kelime bilirken, Steven ve Merve ikilisi hiçbir kelimeyi bilemedi. Böylece 6-2 skorla ödülün sahibi kırmızı takım oldu.
SURVİVOR’DA İLK ÖDÜL NEYDİ?
İlk ödül nefis bir akşam yemeği ve ayrıca, FA Cup final maçı olan Chelsea - Leicester City maçını izlemeydi.
AVANTAJ OYUNUNU KİM KAZANDI?
Avantaj oyunu için parkura Mavi takım Steven - Merve Aydın, Kırmızı takım İsmail Balaban - Aleyna Kalaycıoğlu ikilisi ile çıktı. Bayrak yarışını kazanan Mavi takım oldu ve seçim avantajını elde etti.
SURVİVOR’DA 1. ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Birçok tünelden oluşan parkurda yarışmacılar, sürünerek, tırmanarak tüm engelleri aşıp finalde halka atışı yaptılar. Kırmızı takım, iyi başladığı oyunu iyi bir şekilde devam ettirdi. Oyunu 10-3 skorla kazanan Kırmızı takım oldu.
SURVIVOR'DA 2. ÖDÜL NEYDİ?
İkinci ödül oyununu kazanan takıma, bluetooth hoparlörle bir gün boyunca adasında müzik dinleme şansı verilecekti. Ayrıca kazanan takım; soğuk çorba, et fajita, lavaş fajita soslar, bademli pilav, parmesanlı patates oluşan yemeği yiyebilecekti. Son olarak Exxen'de TolgShow izleme şansı da ödüller arasındaydı.
AVANTAJI HANGİ TAKIM KAZANDI?
İkinci ödül oyunu için avantaj oyununa Kırmızı takımdan Berkay ve Aleyna Kalaycıoğlu çıktı. Mavi takımdan ise Poyraz ve Ayşe seçildi. Avantajı kazanan takım Maviler oldu.
SURVİVOR'DA 2. ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
2. ödül oyunu parkurunda havuz, denge gibi birçok engel vardı. Bunları geçen yarışmacıları çok farklı bir atış bekliyordu. Eğimli bir tahtanın ucundaki düz yere atılacak iki top yarışmacılara sayıyı kazandırıyordu. 10-6 oldu skorla kazanan, yine kırmızı takım oldu.
AVANTAJ OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da aile ödülü avantaj oyununa üç erkek iki kız olarak yani tüm takım çıktı. Mavi takımın atıcısı Poyraz, Kırmızı takımın atıcısı ise Batuhan idi. Bayrak yarışını kazanan Kırmızı takım, seçim avantajını elde etti.
SURVİVOR’DA AİLE ÖDÜLÜ 2. OYUNU
Survivor aile ödülü ikinci oyununda yarışmacılar, uzun bir parkurda kurulu tüm engelleri hızlı bir şekilde aşıp atışlara gelmeye çalıştı. Finalde masa üzerine dizili beş sembolü top atışı ile düşürmeye çalıştılar. Oyunu kazanan takım canlı yayında belli oldu.
Nefes kesen mücadelede Berkay, Poyraz'ı yenerek onun sevinci yaptı ve skoru 9-4 yaptı. Batuhan ise günün başarılı ismi Dora'yı yenerek farkı dörde indirdi. Aleyna Kalaycıoğlı ve Ayşe'nin karşılaşması sonrasında skor 10-5 oldu. Bu skorda canlı yayına geçildi.
CANLI YAYINDA AİLE ÖDÜLÜ OYUNUNU KİM KAZANDI?
Aile ödülü oyununda canlı yayındaki ilk karşılaşma Berkay ile Steven arasındaydı. Oyunu kazanan Berkay, farkı dörde düşürdü. Fakat sonraki karşılaşmada Poyraz, İsmail'i yenerek farkı yine beşe çıkardı.
Canlı yayında oynanan dördüncü karşılaşmada Berkay ile Dora karşı karşıya geldi. Nefes kesen karşılaşmayı kazanan Berkay, skoru üçe indirdi. Skor 11-8 iken parkura çıkan Batuhan ile Steven karşılaşmasında nefesler tutuldu. Steven'ın son andaki atışları ile oyunu 12-8 kazanan Mavi takım oldu.
AİLE ÖDÜLÜ'NDE HANGİ YARIŞMACI AİLESİNDEN KİMLE GÖRÜŞECEK?
Merve, anne ve babasıyla; Dora, babası ve kız arkadaşıyla; Ayşe, babası ve annesiyle; Steven, abisi ve yengesiyle; Poyraz, annesi ve kız kardeşiyle görüşecek.
Oyun sonrasında Acun Ilıcalı, Kırmızı takım yarışmacılarının aileleriyle üçer dakika görüşebileceğini açıkladı. Ayrıca, Aleyna Kalaycıoğlu'nun kız kardeşinin özel durumu nedeniyle ödülden tam olarak faydalanacağını belirtti.
AVANTAJ OYUNUNU KİM KAZANDI?
Aile ödülü ilk oyunu için oynanan avantaj oyununa takım olarak parkura çıktılar. Nefes kesen mücadelede Kırmızı takım, atışlara önce geldi. Ama Mavi takım, geriden başladığı atışlarda rakibin yenerek seçim avantajını elde etti.
İKİ AŞAMALI AİLE ÖDÜLÜ OYUNU
Acun Ilıcalı, aile ödülü oyunu detaylarını açıkladı. Her yarışmacının ailelerinden iki kişinin Dominik'e geldiğini müjdeledi. Aile ödülü, iki oyun olarak oynanacak. İki oyunu da kazanan aynı takım olursa aileleri ile iki saate yakın bir zaman güzel bir akşam yemeği yiyebilecek.
SURVİVOR’DA İLK AİLE ÖDÜLÜ OYUNUNU KİM KAZANDI?
İlk aşaması oynanan aile ödülü oyunu 12'de bitti. Ve kazanan takım canlı yayında belli oldu. Parkurda yarışmacılar türlü engeli aşıp finalde kum torbaları ile dokuz adet sembolü devirmesi gerekiyordu.
Aile ödülü oyununda skor 10-8 iken canlı yayına geçildi. İki takım, eşleşmeler için iki kadın iki erkek yarışmacı belirledi. Kırmızı takımda İsmail, Mavi takımda Dora dışarıda kaldı. Canlı yayındaki ilk karşılaşmayı Berkay kazanarak takımını 11-8 öne geçirdi. Sonrasında Ayşe, Aleyna Çalışkan'ı yenerek skoru 11-9 yaptı.
Dördüncü eşleşme için Kırmızı takımdan Aleyna Kalaycıoğlu, Mavi takımdan Merve parkura çıktı. Kıl payı karşılaşmayı kazanan Merve, skoru 11-11 yaptı. Ve oyun bayrak yarışına kaldı.
Aile ödülü ilk oyununda bayrak yarışına Kırmızı takımdan Berkay ile Aleyna Kalaycıoğlu, Mavi takımdan Poyraz ve Merve çıktı. Atıcılar ise Berkay ile Poyraz oldu. Bayrak yarışında normal oyuna göre atışlarda düşürülmesi gereken hedef sayısı artırıldı. Nefeslerin tutulduğu bayrak yarışını kazanan Mavi takım, 12-11 skorla aile ödülü 1. oyununu kazanmış oldu.
OYUN ÖNCESİ KISA GÖRÜŞME
Survivor 2021 yarışmacılarının ailelerinden birer fert, oyun öncesinde kısa bir görüşme yaptı. Bu sırada gözyaşları sel oldu.
SURVİVOR'DA BASKETBOL MAÇINI HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor 2021'de basketbol maçı heyecanı yaşandı. Acun Medya ile Survivor 2021 takımları bir kez daha basket maçında karşılaştı. Daha önce oynanan basket maçını Acun Medya kazanmıştı. Sakatlığı nedeniyle ilk maçta oynayamayan Poyraz, takımına önemli sayılar kazandırdı.
Survivor 2021, sahaya beyaz takım olarak çıktı. Beyaz takımın kadrosunda Merve, Poyraz, Berkay, Dora, Ayşe, Steven ve Kostas vardı. Sahada yer almayan İsmail, Batuhan, Aleyna Kalaycıoğlu ve Aleyna Çalışkan basket maçında Acun Medya'yı destekledi.
Survivor 2021 - Acun Medya basket maçı, on beşer dakikalık dört çeyrekte oynandı.
BASKETBOL MAÇININ ÖDÜLÜ NEYDİ?
Beyaz takım, iyi başladığı basket maçını sonuna kadar iyi bir mücadelede sürdürdü. Son çeyreği de 47-44 önde bitiren Survivor 2021 takımı, Acun Medya'dan rövanşı almış oldu. Oyun sonrasında Acun Ilıcalı, ödül olarak iki tepsi su böreğinden herkesin faydalanacağını açıkladı.