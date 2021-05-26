Survivor'da kim elendi, Survivor Merve kimdir? (25 Mayıs 2021 ayrıntıları)

Survivor'da kim elendi, Türkiye ve Yunanistan ödülünü kim kazandı? sorularının cevapları belli oldu. Türkiye ve Yunanistan ödülünün kırmızı takımın kazandığı Survivor son bölümde, Aleyna Çalışkan, Berkay, Merve ve Steven'ın eleme potasında olduğu gecede SMS birincisi Poyraz ve Batuhan oldu. En ez SMS oyunu alan Merve Survivor'a veda eden isim oldu...

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26.05.2021 - 09:48

survivor TÜRKİYE-YUNANİSTAN ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?



Survivor 2021'in 25 Mayıs tarihli 102. bölümünde eleme öncesinde ilk olarak yarışmacılar benzerine çok az rastlanan sıra dışı ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Türkiye ve Yunanistan Survivor kırmızı ile mavi takımları salı gecesi ödül oyunu oynamak için mücadele verdi. Kazanan takımın rafting, piknik, villada konaklama ve Instagram'dan selfie paylaşacağı açıklandı. Kıran kırana geçen mücadelede Kırmızı ile Mavi takımlar bir araya geldi.





Survivor 2021'in 25 Mayıs tarihli 102. bölümünde eleme öncesinde ilk olarak yarışmacılar benzerine çok az rastlanan sıra dışı ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Türkiye ve Yunanistan Survivor kırmızı ile mavi takımları salı gecesi ödül oyunu oynamak için mücadele verdi. Kazanan takımın rafting, piknik, villada konaklama ve Instagram'dan selfie paylaşacağı açıklandı. Kıran kırana geçen mücadelede Kırmızı ile Mavi takımlar bir araya geldi.

Karşılıklı sayılar ile skor 6-2'ye gelirken, mavi takım, farkı ikiye indirmeyi başardı. Skor 9-8 iken Mavi takımdan Steven, Kırmızı takımdan Sakis'in parkura gelmesi ile oyunun kaderi değişti. Eşitlik sağlanınca oyun bayrak yarışına kaldı. Bayrak yarışında skoru 10-9 yapan kırmızı takım ödülü aldı. Böylece ödülden Yunanistan ve Türkiye yarışmacılarının olduğu kırmızı takım faydalanma şansı elde etti.





SMS SIRALAMASI BELLİ OLDU

Survivor’da 21. hafta SMS sıralaması belli oldu. Oy sonuçlarına göre mavi takımda SMS birincisi Poyraz, SMS ikincisi Ayşe, üçüncüsü Steven oldu. Kırmızı takımda ise SMS birincisi Batuhan oldu. Onu İsmail ikinci sırada takip etti, Aleyna Kalaycıoğlu üçüncü, Berkay dördüncü, Aleyna Çalışkan ise beşinci oldu.





SMS birincisi olan Poyraz'ın adaylığı düşerken mavi takımda SMS 2.si açıklandı. SMS ikincisi olan Ayşe Merve'yi aday olarak belirledi. Poyraz da aday olarak Steven'ın ismini söyledi. Kırmızı takım birincisi olan Batuhan ise oy sonuçlarına güvendiğini dile getirerek Berkay'ı aday olarak seçti. Böylece bu haftanın adayları, Aleyna, Merve, Berkay ve Steven oldu.

SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?

Her hafta salı günleri yapılan haftanın elemesinde, yine heyecanlı ve duygu dolu anlar yaşandı. Aleyna Çalışkan, Berkay, Merve ve Steven'ın eleme potasında olduğu gecede en az SMS oyunu alarak adaya veda eden isim Merve oldu. Merve takım için çok fazla fedakarlık yapıldığını söylerken, "Hayırlısı buymuş" dedi.



Merve'nin vedası nedeniyle mavi takım üzüntü yaşarken, Acun Ilıcalı "Örnek sporcusun. Hırslısın, temiz kalplisin. Dürüstlüğünle yaşayıp, dürüstlüğünle topluma kendini kabul ettirecek birisin" dedi.





Survivor Merve Aydın kimdir, kaç yaşında? Survivor 2021’e veda eden Merve Aydın nereli?



Survivor 2021’de bu hafta yarışmaya veda eden isim Merve Aydın oldu. Survivor Merve Aydın, Ünlüler takımında yer alıyordu. Karışan takımlar sonrasında Mavi takıma geçen Merve Aydın, performans sıralamasında üst sıradaydı. Peki, Survivor Merve Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Merve Aydın biyografisi…





Survivor Merve Aydın, 10 Mart 1994'de Mersin’de doğdu. Basketbol kariyerine Mersin Büyükşehir Belediyespor altyapısında başlayan Merve Aydın, son olarak İspanya birinci ligi ekiplerinden C.B Al-Qázeres takımında oyun kurucu pozisyonunda ter döküyor.



BASKETBOL KARİYERİ



27 yaşında olan Merve Aydın, basketbola 10 yaşında okul takımıyla başladı. O yıllarda hafta sonunu geçirmek için basketbola giden Merve Aydın’ın dönüm noktası, A Milli Takım koçluğu yapan Ceyhun Yıldızoğlu’nun Mersin’le anlaşması oldu. Aydın 14 yaşındayken, Yıldızoğlu’nun Mersin’de tüm genç kadın basketbolcuları toplamasıyla takıma seçildi. Milli Takım’a ilk olarak 15 yaşında giden Merve Aydın, 19 yaşına gelene kadar düzenli oynadı. Ancak sonrasında yaşadığı sakatlık nedeniyle 20 yaş altı Milli Takımı’na çok dahil olamadı.



SURVIVOR MERVE AYDIN’IN BOYU KAÇ?



Basketbol kariyeriyle göz dolduran Merve Aydın’ın boyu 1.74 m.



INSTAGRAM HESABI



Survivor Merve Aydın, Instagram’da merveaydin94 kullanıcı adıyla yer alıyor ve şu anda 55,3 bin takipçisi bulunuyor.



SURVIVOR MERVE AYDIN’IN OYNADIĞI BASKETBOL TAKIMLARI



Survivor 2021’de performansını sergileyecek olan Merve Aydın’ın bugüne kadar oynadığı basketbol takımları ise şöyle:



• 2009-2011 Türkiye Mersin Büyükşehir Belediyespor



• 2011-2012 Türkiye İstanbul Üniversitesi



• 2012-2014 Türkiye Mersin Büyükşehir Belediyespor



• 2014-2015 Türkiye İstanbul Üniversitesi



• Basketbolu Geliştirenler Derneği



• 2016 Türkiye Yakın Doğu Üniversitesi



• 2016-2017 Türkiye Girne Üniversitesi



• 2017-2019 Türkiye Hatay Büyükşehir Belediyespor



• 2019-2020 Fransa Nantes-Rezé Basket



• 2020- İspanya C.B Al-Qázeres

SURVİVOR’DA BÜYÜK ÖDÜL NEYDİ? Ödülü kazanan takımın yarışmacıları, Dominik'in en güzel villasında spa keyfi ve güzel bir akşam yemeği yaşacaklar. Akşam yemeğinde ise bonfile, fırın patates, cheesecake var. AVANTAJ OYUNUNU KİM KAZANDI? Ödül oyunu için avantaj mücadelesine kırmızı takım Berkay ve Aleyna Kalaycıoğlu, mavi takım Poyraz ve Merve ile girdi. Bayrak yarışını kazanan ise kırmızı takım oldu.

SURVİVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? Ödül oyununa iki takım da iyi başladı. Karşılıklı alınan sayılar ile skordaki denge 5-5'e kadar devam etti. Son oyunda Batuhan, Dora'yı yenerek skoru 10-6 yaptı. Böylece kırmızı takım, ödül oyununu kazandı.

SURVİVOR'DA SEMBOLÜ KİM KAZANDI? Yarışmacılar, rüzgarlı bir havada performans oyununa çıktı. Yine sabit olarak oynanan oyunda yarışmacılar, sembolleri bir çubukla tutarak labirent şeklinde platformdan geçirerek kule şeklinde dizildi. Oyunda kadın yarışmacılarda sembolü Aleyna Çalışkan alırken, erkeklerde kazanan ise Batuhan kazandı. Ödül için Aleyna Çalışkan Berkay'ı, Batuhan ise İsmail Balaban'ı seçti. Böylece kırmızı takımda ödülden faydalanamayan tek isim Aleyna Kalaycıoğlu oldu. Performans oyunu ödülü ise avokadolu, domatesli bruşetta idi.

23 MAYIS AVANTAJI KİM KAZANDI? İkinci dokunulmazlık oyunu öncesinde avantaj oyunu için kırmızı takımdan İsmail ile Aleyna Çalışkan, mavi takımdan Poyraz ve Ayşe parkura çıktı. Bayrak yarışında kazanan mavi takım, seçim avantajını elde etti.

SURVİVOR’DA 2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? Dokunulmazlık oyunu, 1,5 ay sonra çamur parkurunda oynandı. Yarışmacılar, parkurdaki tüm engelleri aşıp finalde çubuklarla topu arkasındaki filelere düşürmeye çalıştı. Dört topu başarılı bir şekilde düşüren yarışmacı, sayıyı takımına kazandırdı. Dokunulmazlık oyununu mavi takım, 10'a 1 kazandı. Dora'nın Berkay'ı yendiği karşılaşma sonrasında ufak bir tartışma yaşandı. Dora, Batuhan'ın atışlar sırasında önüne kadar geldiğini söyledi. Karşılıklı atışmalar sonrasında olay büyümeden sakinleşti.

SURVİVOR’DA 2. ELEME ADAYI KİM OLDU? Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım, haftanın ikinci eleme adayını çıkarmak zorunda kaldı. Ada oylamasında ismi yazılanlar; Aleyna Çalışkan, Berkay, İsmail oldu. Bu isimler arasında adı en çok yazılan Aleyna Çalışkan, haftanın ikinci eleme adayı oldu.

22 MAYIS AVANTAJI KİM KAZANDI? Dokunulmazlık oyununda avantaj mücadelesi için Kırmızı takımdan Batuhan ve Aleyna Kalaycıoğlu, Mavi takımdan Steven ile Merve Aydın parkura çıktı. Bayrak yarışında avantajı kazanan Kırmızı takım oldu. SURVİVOR’DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? Mavi takım ile kırmızı takım, iki haftalık aradan sonra dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Dokunulmazlık oyunu, deniz parkurunda oynandı. Parkurda zipline, denge gibi birçok zorlu engel var. Bu engellerin hepsini aşan yarışmacılar, finalde kum torbası ile çengele asılı 3 sembolü düşürmesi gerekiyordu. Oyunun başında iki takım arasında başa baş mücadele vardı. Kritik dokunulmazlıkta kritik karşılaşmada Berkay ile Poyraz karşı karşıya geldi. Berkay'ın aldığı sayı ile kırmızı takım, 10-8 skorla dokunulmazlık oyununu kazandı.

STEVEN İLE BATUHAN ARASINDA GERGİNLİK Dokunulmazlık oyununda İsmail ile Steven, skor 6-6 iken karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı son bir atışla kazanan İsmail'in sevincine Steven da aynı şekilde karşılık verdi. Steven'ın "Biz yüzünüze bakarak sevinç yaptığımızda küfredebiliyorsunuz, değil mi?" sözüne Batuhan "Ne küfürü"? diyerek karşılık verdi. Batuhan "Ben senin yüzüne mi ettim?" dedi. Sonrasında Batuhan ile Steven, arkadaşları ayırmak istemesine rağmen birbirlerinin üzerine yürüdü. Steven'ın "Kime ettin?" sorusuna Batuhan "Senin yüzüne etsem sana söylerim zaten" diyerek cevap verdi. Batuhan'ın elini indirmesini söyleyen Steven'ı arkadaşları uzaklaştırmaya çalıştı. Tansiyonun yükseldiği sıralarda takım arkadaşları ikiliyi ayırarak ortamı sakinleştirmeye çalıştı.

YUNANİSTAN TAKIMI İLE BÜYÜK ÖDÜL OYUNU Ada konseyinde Acun Ilıcalı, yarışmacılara bir müjde verdi. Yakın zamanda oynanacak ödül oyununda Survivor Yunanistan yarışmasındaki mavi takım ve kırmızı takım, Survivor Türkiye'deki aynı renkte takımlar ile birleşecek. Sonrasında karışan takım, büyük ödül oyununa çıkacak. SURVİVOR’DA ELEME ADAYI KİM OLDU? Survivor Türkiye’de dokunulmazlığı kaybeden Mavi takım için ada konseyi toplandı. SMS halk oylaması öncesinde mavi takım ile kırmızı takım arasındaki gerginlik gündeme geldi. Söz verilen Steven, Batuhan karşılıklı olarak konuyu açıklamaya çalıştı. Sonrasında mavi takımda ada oylamasına geçildi. Oylama sonucunda adı en çok yazılan Poyraz, haftanın ilk eleme adayı oldu.

20 MAYIS SURVİVOR'DA MARKET OYUNUNU KİM KAZANDI? Survivor'da yarışmacılar market oyunu için ilk olarak avantaj yarışında ter döktü. Kırmızı takımda Aleyna Kalaycıoğlu ile İsmail Balaban avantaj parkurunda yer alırken, mavi takımın tercihi Poyraz ve Merve Aydın oldu. Avantajın sahibi bayrak yaşında mavi takım oldu.





20 MAYIS Diğer etapta ise bu kez ödül için yeniden yarışmacılar parkura geldi. Ada şartları için önemli olan market oyununda heyecan hız kesmeden devam etti. Haftalık erzak paketi için bu sezon ilk defa oynayacakları bir parkura çıkan yarışmacılar oldukça zorlandı. 5-2 üstünlüğü yakalayan Mavi takım gecenin sonunda ipi göğüsledi. Mavi takım ile Kırmızı takım arasındaki karşılaşma sonrası skoru 10'a 8 yapan mavi takım ödülü almaya hak kazandı.

20 MAYIS HAFIZA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI? Hafıza ödül oyunu için yarışmacılardan birer isim parkura geldi. Yarışmacılar bu oyunda bara asılı kalarak karşılarına çıkan sembolleri ezberlemeye çalıştı. Sonrasında ise yarışmacılar panoda ezberlediği sembolleri masada aynı şekilde dizmek için uğraştı.



Hafızalarında kalan sembolleri kusursuz şekilde dizmek için çaba gösteren takımlar, bu oyunda oldukça zorlandı. En hızlı biten karşılaşmasında Aleyna Çalışkan, Dora'ya karşı oyunu kaybetti. Başa baş giden oyunda Mavi takım 9-6 üstünlük yakarken Dora ile Batuhan karşılaşması oyunun kaderini belirledi. Rakibini mağlup eden Dora mavi takıma oyunu kazandırdı. Mavi takım böylece yiyecek ödülünü aldı.





20 MAYIS TAKIMLAR ARASI GERGİNLİK

Survivor Türkiye'nin 20. haftasında oynanan market oyununda yeni bir tartışma daha yaşandı. Batuhan ile Dora karşılaşmasında oyun alanına gelen İsmail Poyraz'ın yanına geçti. Steven İsmail'i iterek Poyraz'ın yanında yer almak isteyince İsmail "Neden itiyorsunuz" diyerek tepki gösterdi. Steven İsmail'e yerine geçmesini söylerken İsmail sesini yükseltti.



Oyunun ardından yerine geçen Dora İsmail'e çıkışarak "Yerine geç İsmail" diye bağırdı.





19 MAYIS SURVİVOR'DA ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?



Adım adım çeyrek finale yaklaşan Survivor 2021'in 19 Mayıs tarihli 97. bölümünde ödül oyunu öncesi eşleşme avantajı için kırmızı ve mavi takım ilk parkurda karşı karşıya geldi. Oyunu kazanmada kritik önem taşıyan avantaj oyununda İsmail'in Ayşe'ye karşı aldığı sayı ile avantajın sahibi kırmızı takım oldu. Kırmızı takım böylece yarışmacı eşleşmelerini belirledi.



Bir sonraki turda ise bu kez yarışmacılar mangalda tavuk kanat ve kola yemeği için parkura geldi. Müthiş ödülü kazanmak için yarışmacılar bir çok engelin olduğu parkuru geçmek için adeta canını dişine taktı. Soluk soluğa geçen karşılaşmada 10'a 5'lik skor ile kazanan mavi takım oldu. Mavi takım yiyecek ödülünü alırken, kırmızı takım kamp alanına eli boş döndü.





19 MAYIS İSMAİL VE MERVE ARASINDA TARTIŞMA

Survivor Türkiye 2021'de oynanan ödül oyunu sırasında Merve ve İsmail arasında tartışma yaşandı. Oyun bittikten sonra da devam eden tartışmada iki yarışmacı arasında tansiyon yükseldi. Merve parkurda ayağının takıldığını ve bileğinin burkulduğunu söyledi. İsmail de sesini yükselterek Merve'ye "Takıldıysan söyle diyorum sana. Birimiz sakatlanmasın burada" dedi.



Oyun sonunda sunucu Murat Ceylan'ın söz hakkı verdiği Merve, İsmail'le yaşadığı tartışmada kötü niyetli olmadığını ve yarışmacı arkadaşının durumu farklı algıladığını söyledi. İkili arasında yaşanan tartışma seremonide de devam etti.







19 MAYIS ANLAT BAKALIM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Yarışmacıların keyifli anlar yaşadığı Anlat Bakalım oyununda takımlar yine en fazla kelimeyi bilmek için çaba gösterdi. Hem eğlenceli hem de komik anların yaşandığı oyun öncesi ödül çikolatalı kek olarak açıklandı. Karşılıklı olarak doğru kelimeleri tahmin etmeye çalışan yarışmacılar zaman zaman gülme krizine girdi. Anlat bakalımda skor başa baş giderken kırmızı takım öne geçti. Aleyna İsmail ikilisi final anında 4 tane kelime bilirken, Steven ve Merve ikilisi hiçbir kelimeyi bilemedi. Böylece 6-2 skorla ödülün sahibi kırmızı takım oldu.

18 MAYIS SURVİVOR’DA İLK ÖDÜL NEYDİ? İlk ödül nefis bir akşam yemeği ve ayrıca, FA Cup final maçı olan Chelsea - Leicester City maçını izlemeydi. AVANTAJ OYUNUNU KİM KAZANDI? Avantaj oyunu için parkura Mavi takım Steven - Merve Aydın, Kırmızı takım İsmail Balaban - Aleyna Kalaycıoğlu ikilisi ile çıktı. Bayrak yarışını kazanan Mavi takım oldu ve seçim avantajını elde etti. SURVİVOR’DA 1. ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? Birçok tünelden oluşan parkurda yarışmacılar, sürünerek, tırmanarak tüm engelleri aşıp finalde halka atışı yaptılar. Kırmızı takım, iyi başladığı oyunu iyi bir şekilde devam ettirdi. Oyunu 10-3 skorla kazanan Kırmızı takım oldu.

SURVIVOR'DA 2. ÖDÜL NEYDİ? İkinci ödül oyununu kazanan takıma, bluetooth hoparlörle bir gün boyunca adasında müzik dinleme şansı verilecekti. Ayrıca kazanan takım; soğuk çorba, et fajita, lavaş fajita soslar, bademli pilav, parmesanlı patates oluşan yemeği yiyebilecekti. Son olarak Exxen'de TolgShow izleme şansı da ödüller arasındaydı. AVANTAJI HANGİ TAKIM KAZANDI? İkinci ödül oyunu için avantaj oyununa Kırmızı takımdan Berkay ve Aleyna Kalaycıoğlu çıktı. Mavi takımdan ise Poyraz ve Ayşe seçildi. Avantajı kazanan takım Maviler oldu. SURVİVOR'DA 2. ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? 2. ödül oyunu parkurunda havuz, denge gibi birçok engel vardı. Bunları geçen yarışmacıları çok farklı bir atış bekliyordu. Eğimli bir tahtanın ucundaki düz yere atılacak iki top yarışmacılara sayıyı kazandırıyordu. 10-6 oldu skorla kazanan, yine kırmızı takım oldu.

AVANTAJ OYUNUNU KİM KAZANDI? Survivor'da aile ödülü avantaj oyununa üç erkek iki kız olarak yani tüm takım çıktı. Mavi takımın atıcısı Poyraz, Kırmızı takımın atıcısı ise Batuhan idi. Bayrak yarışını kazanan Kırmızı takım, seçim avantajını elde etti.

SURVİVOR’DA AİLE ÖDÜLÜ 2. OYUNU Survivor aile ödülü ikinci oyununda yarışmacılar, uzun bir parkurda kurulu tüm engelleri hızlı bir şekilde aşıp atışlara gelmeye çalıştı. Finalde masa üzerine dizili beş sembolü top atışı ile düşürmeye çalıştılar. Oyunu kazanan takım canlı yayında belli oldu. Nefes kesen mücadelede Berkay, Poyraz'ı yenerek onun sevinci yaptı ve skoru 9-4 yaptı. Batuhan ise günün başarılı ismi Dora'yı yenerek farkı dörde indirdi. Aleyna Kalaycıoğlı ve Ayşe'nin karşılaşması sonrasında skor 10-5 oldu. Bu skorda canlı yayına geçildi.

CANLI YAYINDA AİLE ÖDÜLÜ OYUNUNU KİM KAZANDI? Aile ödülü oyununda canlı yayındaki ilk karşılaşma Berkay ile Steven arasındaydı. Oyunu kazanan Berkay, farkı dörde düşürdü. Fakat sonraki karşılaşmada Poyraz, İsmail'i yenerek farkı yine beşe çıkardı. Canlı yayında oynanan dördüncü karşılaşmada Berkay ile Dora karşı karşıya geldi. Nefes kesen karşılaşmayı kazanan Berkay, skoru üçe indirdi. Skor 11-8 iken parkura çıkan Batuhan ile Steven karşılaşmasında nefesler tutuldu. Steven'ın son andaki atışları ile oyunu 12-8 kazanan Mavi takım oldu.

Aile ödülü oyunu öncesinde yarışmacılar ailelerinden bir kişiyle hasret giderdi. Bu esnada duygusal anlar yaşandı, yarışmacıların bazıları gözyaşlarını tutamadı.

AİLE ÖDÜLÜ'NDE HANGİ YARIŞMACI AİLESİNDEN KİMLE GÖRÜŞECEK? Merve, anne ve babasıyla; Dora, babası ve kız arkadaşıyla; Ayşe, babası ve annesiyle; Steven, abisi ve yengesiyle; Poyraz, annesi ve kız kardeşiyle görüşecek. Oyun sonrasında Acun Ilıcalı, Kırmızı takım yarışmacılarının aileleriyle üçer dakika görüşebileceğini açıkladı. Ayrıca, Aleyna Kalaycıoğlu'nun kız kardeşinin özel durumu nedeniyle ödülden tam olarak faydalanacağını belirtti.

16 MAYIS AVANTAJ OYUNUNU KİM KAZANDI? Aile ödülü ilk oyunu için oynanan avantaj oyununa takım olarak parkura çıktılar. Nefes kesen mücadelede Kırmızı takım, atışlara önce geldi. Ama Mavi takım, geriden başladığı atışlarda rakibin yenerek seçim avantajını elde etti. İKİ AŞAMALI AİLE ÖDÜLÜ OYUNU Acun Ilıcalı, aile ödülü oyunu detaylarını açıkladı. Her yarışmacının ailelerinden iki kişinin Dominik'e geldiğini müjdeledi. Aile ödülü, iki oyun olarak oynanacak. İki oyunu da kazanan aynı takım olursa aileleri ile iki saate yakın bir zaman güzel bir akşam yemeği yiyebilecek.

SURVİVOR’DA İLK AİLE ÖDÜLÜ OYUNUNU KİM KAZANDI? İlk aşaması oynanan aile ödülü oyunu 12'de bitti. Ve kazanan takım canlı yayında belli oldu. Parkurda yarışmacılar türlü engeli aşıp finalde kum torbaları ile dokuz adet sembolü devirmesi gerekiyordu. Aile ödülü oyununda skor 10-8 iken canlı yayına geçildi. İki takım, eşleşmeler için iki kadın iki erkek yarışmacı belirledi. Kırmızı takımda İsmail, Mavi takımda Dora dışarıda kaldı. Canlı yayındaki ilk karşılaşmayı Berkay kazanarak takımını 11-8 öne geçirdi. Sonrasında Ayşe, Aleyna Çalışkan'ı yenerek skoru 11-9 yaptı. Dördüncü eşleşme için Kırmızı takımdan Aleyna Kalaycıoğlu, Mavi takımdan Merve parkura çıktı. Kıl payı karşılaşmayı kazanan Merve, skoru 11-11 yaptı. Ve oyun bayrak yarışına kaldı. Aile ödülü ilk oyununda bayrak yarışına Kırmızı takımdan Berkay ile Aleyna Kalaycıoğlu, Mavi takımdan Poyraz ve Merve çıktı. Atıcılar ise Berkay ile Poyraz oldu. Bayrak yarışında normal oyuna göre atışlarda düşürülmesi gereken hedef sayısı artırıldı. Nefeslerin tutulduğu bayrak yarışını kazanan Mavi takım, 12-11 skorla aile ödülü 1. oyununu kazanmış oldu.

OYUN ÖNCESİ KISA GÖRÜŞME Survivor 2021 yarışmacılarının ailelerinden birer fert, oyun öncesinde kısa bir görüşme yaptı. Bu sırada gözyaşları sel oldu.

15 MAYIS SURVİVOR'DA BASKETBOL MAÇINI HANGİ TAKIM KAZANDI? Survivor 2021'de basketbol maçı heyecanı yaşandı. Acun Medya ile Survivor 2021 takımları bir kez daha basket maçında karşılaştı. Daha önce oynanan basket maçını Acun Medya kazanmıştı. Sakatlığı nedeniyle ilk maçta oynayamayan Poyraz, takımına önemli sayılar kazandırdı. Survivor 2021, sahaya beyaz takım olarak çıktı. Beyaz takımın kadrosunda Merve, Poyraz, Berkay, Dora, Ayşe, Steven ve Kostas vardı. Sahada yer almayan İsmail, Batuhan, Aleyna Kalaycıoğlu ve Aleyna Çalışkan basket maçında Acun Medya'yı destekledi. Survivor 2021 - Acun Medya basket maçı, on beşer dakikalık dört çeyrekte oynandı.

BASKETBOL MAÇININ ÖDÜLÜ NEYDİ? Beyaz takım, iyi başladığı basket maçını sonuna kadar iyi bir mücadelede sürdürdü. Son çeyreği de 47-44 önde bitiren Survivor 2021 takımı, Acun Medya'dan rövanşı almış oldu. Oyun sonrasında Acun Ilıcalı, ödül olarak iki tepsi su böreğinden herkesin faydalanacağını açıkladı.

19. HAFTANIN TAKIM KAPTANLARI KİMLER OLDU?



Survivor Türkiye 2021'in 19. haftası takım kaptanları için yapılan oylamayla başladı. Market oyunu öncesinde yapılan oylamada Kırmızı takım Aleyna Kalaycıoğlu, Mavi takımda Steven kaptan seçildi.



AVANTAJ OYUNUNU KİM KAZANDI?



Survivor 2021'de market oyunu için oynanan avantaj oyununa Kırmızı takımdan Berkay ve Aleyna Kalaycıoğlu, Mavi takımdan Poyraz ve Merve çıktı. Müthiş mücadelede galip gelen Mavi takım, seçim avantajını elde etti.







SURVİVOR’DA MARKET OYUNUNU KİM KAZANDI?



Survivor 2021'de market oyunu, önceki oyunlara göre yedide değil onda bitecek. Oyunda parkurda türlü engelleri aşan yarışmacılar, finalde dört top atışını başarılı bir şekilde yapması gerekiyor. Oyuna iyi başlayan Kırmızı takım, 3-0 öne geçti. Fakat bu skoru uzun süre koruyamadı. Poyraz ve Merve'nin aldığı sayılar ile farkı bire indi. Sonrasında ise karşılıklı alınan sayılar ile skor 5-5 oldu.





Market oyunu ikinci tur eşleşmeleri sonrasında parkurda Mavi takım rüzgarı esmeye başladı. Üst üste dört karşılaşmayı kazanan Mavi takım, skoru 9-5 yaptı. Berkay'ın Dora'yı yenmesi ile fark üçe indi. Ama sonraki karşılaşmada Steven, İsmail karşısında galip gelmesi ile skor 10-6 oldu. Ve Mavi takım, market oyununu kazanan takım oldu.







SURVİVOR’DA ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?



Survivor’ın en sevilen oyunu Anlat Bakalım oyunu, yarışmacılara da izleyenler de keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Anlat Bakalım oyununda takımlardan iki yarışmacı sahneye çıktı. Birisi kelimeyi anlatırken diğeri tahmin etmeye çalıştı. Oyunda skor 6-6'ya gelince en iyiler mücadelesine geçildi. Mavi takımda Dora ve Merve, Kırmızı takımda Batuhan ile Berkay çıktı. Dora ile Merve, 9 kelime bilerek günün rekorunu kırdılar. Aynı zamanda bu karşılaşmayı da kazandılar. Böylece Mavi takım, 7-6 skorla Anlat Bakalım oyununu kazandı.





ANLAT BAKALIM ÖDÜLÜ NEYDİ?



Survivor'da bu akşam Anlat Bakalım oyununu kazanan takım, ıspanaklı börek yiyecek.

Survivor'ın önceki mücadelelerinden fotoğraflar...