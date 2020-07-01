Survivor'da kim elendi, Survivor Nisa kimdir? (Survivor 30 haziran ayrıntıları)

SERCAN VE NİSA ARASINDAKİ SES KAYITLARI

Survivor 2020'nin 122. bölümünde konsey toplantısında Acun Ilıcalı, Mavi takımdan Survivor Nisa ile Kırmızı takımdan Survivor Sercan arasında yaşananlara son noktayı koydu. Acun Ilıcalı, konseyde bahsettiği ses kaydını yayınladı. Ses kayıtlarında Nisa ve Gizem arasındaki konuşmalar dikkat çekti.

Acun Ilıcalı'nın ses kaydıyla ilgili yaptığı açıklama ise şöyle:

"Kayıttan anladığımız kadarıyla Sercan'dan Nisa'ya not gidiyor… Bu notta ne yazdığını da tam olarak bilmemekle birlikte notu aldığı sırada Nisa'nın yanında Gizem var. Yani konuşma Gizem ve Nisa arasında geçiyor. Gizem adeta iki aydır beklediği birinden haber almışçasına sevinçli.

Aralarındaki konuşmada Nisa Sercan ile ilgili duruma sıcak bakmadığını dile getiriyor. Ancak benim kendi gözlemim olarak anladığım konu da şu;

"Gizem bu konuya o kadar motive ki konuyla ilişkili haber alışverişinde bazı yanlış anlaşılmalar olabilir."

"Nisa'nın bu konuya bakış açısı Sercan'ın tahmin ettiği bakış açısı değil…"

SERCAN'DAN AÇIKLAMA

Sercan ise bu açıklamaların ardından Nisa'nın doğum gününde kendisine bir not yazdığını bunun üzerine de kendisinin Nisa'ya bir not gönderdiğini ifade etti. Sonrasında ise yaşanan yanlış anlaşılmalar nedeniyle Nisa'dan özür diledi.

Yayınlanan ses kaydında ise bir dönem Survivor'da yarışan Gizem Birdan'ın Nisa'ya Sercan tarafından yazılan notu getirdiği ve Acun Ilıcalı'nın da ifade ettiği gibi yüksek tepkiler verdiği gözlemlenirken Nisa ise erkek arkadaşı olduğunu ve onunla evlenmek istediğini ifade ediyor.