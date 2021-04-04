Survivor'da eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? (4 Nisan 2021 ayrıntıları)

04.04.2021 - 09:28 | Son Güncelleme : 04.04.2021 - 09:30
survivor'DA MARKET ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM ALDI?
Yarışmacıların adaya motive olmasını sağlayan market oyununda yarışmacılar bir kez daha karşı karşıya geldi. Oyun öncesi ödül patates, soğan, domates ve havuç olan erzak paketi olarak açıklandı.
Reşat sakatlığı nedeniyle oynayamazken ünlülerden eşitlik nedeniyle Çağrı oyun dışına çıktı. Üç kişinin çekici olurken bir kişinin de atıcı olduğu parkurda her karşılaşma öncesinde alınacak sayılar değişti.
Gün sonunda market oyununu 7-6 skorla kazanan takım gönüllüler oldu. Böylece gönüllüler hem market hem de dokunulmazlık oyununun sahibi oldu.
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Bir hafta daha adada kalmak ve hayallerini devam ettirmek isteyen yarışmacılar ilk etapta avantaj oyununda karşı karşıya geldi. Oyunda sağlanan 5-5 beraberlik sonrasında gönüllüler takımı, üst üste aldığı sayılar ile dört farklı üstünlüğü yakaladı. Günün sonunda 10-6 skorla gönüllüler dokunulmazlığın sahibi oldu.
ALEYNA'DAN İTİRAF: SANCAKAY POYRAZ'DAN HOŞLANIYORDU
Survivor konseyinde gönüllüler takımında yaşanan gerginlikler ele alındı. Acun Ilıcalı, Poyraz ve Aleyna Kalaycıoğlu arasında yaşanan gerginliği sordu. Poyraz takım arkadaşına güvenmediğini söylerken, Aleyna'dan gelen itiraf şaşkınlık yarattı.
Aleyna, Poyraz ile elemelerde iyi geçindiklerini ancak adaya geldikten sonra fikirlerin değiştiğini dile getirdi. Poyraz'la arasının bozulma nedeninin daha önce elenen yarışmacı Sancakay olduğunu söyleyen Aleyna, "Sancakay Poyraz'dan hoşlanıyordu. Kendisi söyledi. Bu yüzden beni potansiyel tehlike olarak gördü ve aramızı bozdu" dedi.
Aleyna'nın sözleri karşısında Poyraz gülerek "Ben aşk adasına gelmedim" derken, ünlüler ve gönüllüler takımında yarışmacılar da gülerek tepki verdi.
SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?
Konseyde ünlüler ilk etapta SMS oylamasına çıktı. Oylamaların yapılmasının ardından ünlüler adadan gitmesini istedikleri isimler için oylarını verdi. Oy sonuçlarını açıklayan Acun Ilıcalı haftanın ilk eleme adayının İsmail ve Doğan olduğunu duyurdu.
TAKIM KAPTANLARI KİM OLDU
Her hafta perşembe akşamları yapılan kaptanlık oylamasında heyecan yine arttı. Ödül oyunu öncesinde takım kaptanlığı için ünlüler ve gönüllüler oylarını kullandı. Yapılan oylama sonrası ünlüler takımında Merve, gönüllülerde ise Ayşe kaptanlığa getirildi
ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor Türkiye’de birleşme partisi sonrasında rekabet ile beraber ödüller de arttı. Oyun öncesi ödül dürüm et döner, patates kızartması ve içecek olarak açıklandı. Yarışmacıların adaya motive olmasını sağlayan ödül oyunu için takımlar adeta canını dişine taktı.
SURVİVOR 12. HAFTA SMS SIRALAMASI BELLİ OLDU
Survivor’da 12. haftanın SMS sıralaması oylamadan önce belli oldu. Bu hafta gönüllülerde Poyraz birinci olurken, İsmail ünlülerde birinci seçildi. Gönüllülerde SMS ikincisi Ayşe, üçüncüsü ise Aleyna oldu. Survivor ünlüler takımında ise SMS ikincisi Çağrı, SMS üçüncüsü ise Batuhan seçildi. Dördüncü Merve beşinci ise İlayda oldu. En az oyu ise bu hafta Öykü aldı. SMS birincisi olan Poyraz, Aleyna Kalaycıoğlu'nu aday olarak gösterdi. Ünlüler birincisi İsmail ise Çağrı'yı 5. aday olarak söyledi.
SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?
Survivor'ın 12. haftasında eleme gecesi hafta sonu yapılan birleşme partisinden dolayı 1 Nisan Perşembe akşamı gerçekleşti. Heyecanın zirveye çıktığı gecede Aleyna Çalışkan, Öykü, Hanzade, Aleyna Kalaycıoğlu ve Çağrı arasında halktan gelen SMS oylamasında en az oyu alan ismi Acun Ilıcalı açıkladı.
Üzgün olduğunu belirten Ilıcalı bu hafta Survivor'dan elenen yarışmacının Öykü olduğunu duyurdu.
"KENDİMİ GÜVENDE HİSSETTİM"
Survivor 2021'e ve hayallerine veda eden yarışmacı vedasının erken olduğunu dile getirerek, "Survivor çok tehlikeli yarışma aslında. Ama geldiğimden beri kendimi çok güvende hissettim. Çok teşekkür ederim" dedi.
İLAYDA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Survivor'da Öykü'nün elenmesi ünlüler takımında adeta şok etkisi yarattı. Takım arkadaşları Öykü'nün gitmesine oldukça üzülürken İlayda ise gözyaşlarına hakim olamadı. İlayda takım arkadaşına sarılarak dakikalarca ağladı. İki yarışmacının veda konuşması diğer yarışmacıları da duygulandırdı.
ÖYKÜ ÇELİK KİMDİR?
Öykü Çelik Çakan 13 Temmuz 1987'de İstanbul'da doğdu. Türk sinema ve dizi oyuncusudur. 2006 yılında Selena dizisinde oynayarak oyunculuğa başladı. 2009 yılında Cin Geçidi filmi ve Haluk Piyes'in oynadığı, Kanımdaki Barut filmlerinde rol aldı. 2011 yılında Oktay Kaynarca ve Meltem Cumbul'un oynadığı Nuri dizisinde de Reyna rolünü oynayan Öykü Çelik, 2012 yılında başlayan senaryosunu Mahsun Kırmızıgül'ün yazdığı ''Benim için Üzülme'' adlı dizide Bahar rolünü canlandırdı.
2014 yılında Ağlatan Dans adlı dizide Kıvanç Kasabalı ile başrolde oynadı. 2014 yılında “Yeşil Deniz” adlı dizi filmde Burak Serdar Şanal, Öykü Çelik, Melis Babadağ, Mert Turak, Burak Alkaş, Ali Barkın, Emin Gürsoy, Renan Bilek, Zeynep Gülmez, Nuri Gökaşan, Yener Gürsoy, Jale Aylanç, Elvan Dişli ile beraber rol aldı.
Öykü Çelik, Film çekimleri için Bursa’ya gittiğinde işadamı Ahmet Murat Çakan ile tanıştı ve 25 gün içinde evlendikten sonra da Bursa’ya yerleşti. 2014-2015 yılları arasında iş insanı Ahmet Murat Çakan ile evlilik yaşadı ve daha sonrasında boşandı. Buz pateni, futbol, kayak, roller skate gibi Spor dallarına merakı ve ilgisi vardır.
ÖYKÜ ÇELİK’İN BOYU VE KİLOSU
1987 doğumlu olan Öykü Çelik, 1.70 boyunda, 60 kilo ve yengeç burcudur. Sosyal paylaşım sitesi Instagram'da @oykucelikk_kullanıcı adıyla yer almaktadır.
ŞAMPİYON BELLİ, İKİNCİ KİM?”
Yarışmanın iddialı isimleri arasında yer alan Öykü Çelik, Survivor için Dominik Cumhuriyeti’ne gitmeden hemen önce muhabirlerin sorusunu yanıtlamış ve Survivor’da iddialı olacağının sinyallerini vermişti. Öykü Çelik, Survivor’a gitmeden hemen önce “Şampiyon belli, ikinci kim?” sloganıyla dikkat çeken isim olmuştu..
‘DUYGULARINI DIŞARI VURAN BİRİ…’
Öykü Çelik çocukluğundan beri hep duygularını dışarı vuran biri olduğunu söylüyor. Arkadaşlarının kendisinin kızgın halinden çok korktuklarını söyleyen oyuncu, yıllar içinde öfkesini kontrol etmeyi öğrenebildiğini fakat hala biraz maço yanının olduğunu dile getiriyor. Son olarak oynadığı Şeref Sözü adlı diziyle ekranlarda gözüken güzel oyuncu verdiği bir röportajda hayatıyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Kariyerinin 15’ince yılında olan güzel oyuncu Öykü Çelik, bugüne dek yaptığı projeler ve oynadığı dizilerle ilgili geriye dönüp baktığında şu hisleri hissettiğini belirtti:
“Karşıma çıkan seçimler arasında o an için en doğru olanı yapmışım. Bir pişmanlığım yok. Ama güzel olan şu; 15 sene geçti ama benim için daha yeni başlıyor. Ben hiç stratejik bakmadım çünkü mesleğimde an odaklıyım. Çalışıyor olmak, o işi yapıyor olmak, o an onun altından kalkmak... Zaten bizimki strateji yapabileceğimiz bir sektör değil. Bir pandemi çıkıyor gidiyoruz veya başka bir şey oluyor. 'Tutar' denilen iş tutmuyor. Ama en azından şunu söyleyebilirim; artık mesleğe ilk başladığım zamanlardaki halimle aynı durumda değilim. Dolayısıyla oynadığım roller, sesimin tonu, kemik yapım her şey değiştiği için en azından 'Biraz daha şöyle bir şey oynamak istiyorum' diyebilirim. Mesela benim ikinci kötü rolüm, ilk kez iki sene önce kötü rol oynamıştım. Burada daha başka bir şey oynamak beni kişisel olarak çok tatmin etti.”
Yıllardır oyunculuk yapan Öykü Çelik, oyunculuğun kendisine öğrettiği en önemli özelliği de açıkladı ve oyunculuğun kendisine getirdiği en önemli öğretiğinin ‘empati’ olduğunu belirtti. İşte Öykü Çelik’in o sözleri;
“Empati... Çünkü anlamadığınızı anlatamazsınız ve biz oyuncu olarak her duyguyu anlamak zorundayız. Düşünsenize milyonlarca duygu var ve denklem gibi biriyle biri birleşiyor başka bir duygu oluyor, biriyle biri birleşiyor başka bir duygu oluyor. Duygusal zekayı çok yükselttiğini düşünüyorum. Hatta kendi adıma fazla empati yapmanın biraz zarar noktasına geldiğini söyleyebilirim. Onun dışında köylerde de çalıştım şehirlerde de... Çok fazla insan tanıdım. Türkiye'nin 7 bölgesinde de çalışmışımdır. Elektrik olmayan bir köyde bile çalıştım, bu yaşıma dek çok şey kattı bana, beni ansiklopedi gibi yaptı.”
Pandemi döneminde karantinada olan Öykü Çelik, kendisine bu salgının ne gibi öğretiler getirdiği konusu sorulduğunda ise şu yanıtı verdi; “Pandemi dönemi, vicdan azabı çekmediğim tek dönem oldu benim için. Çünkü ben her zaman boş durduğumda vicdan azabı çekiyorum. Kendimi sorumsuz, bir şey yapmayan biri gibi hissediyorum. O dönem bir şey yapmamanın ve durmanın tadını çıkardım. Onun ne demek olduğunu öğrendim. Dolayısıyla iş ritmimi yavaşlattı, sindirdi beni. Tabii ki hayatınızı ve pandemi sonrasında olabilecekleri, sonrasını sorguluyorsunuz. Çok ders çıkardım mı? Onu da ilerleyen zamanlarda anlayacağım. Ama pandeminin psikolojik olarak herkese iyi geldiğini düşünüyorum.”
ÖYKÜ ÇELİK'İN OYNADIĞI FİLMLER
• 2008 Cin Geçidi Bahar
• 2009 Kanımdaki Barut
• 2010 Mahpeyker Kösem Sultan
• 2013 Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda
• 2019 Kapan
ÖYKÜ ÇELİK'İN OYNADIĞI DİZİLER
• 2008 Akasya Durağı
• 2009 Kasaba
• 2010 Gönülçelen
• 2011 Nuri
• 2012 Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam
• 2012 Benim için Üzülme
• 2014 Ağlatan Dans
• 2014 Yeşil Deniz
• 2015 Poyraz Karayel
• 2015 Darbe
• 2016 Hayat Sevince Güzel
• 2017 Savaşçı
• 2019 Diriliş Ertuğrul
• 2020 Şeref Sözü
SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık parkurunda oyunu kaybeden ünlüler takımı gecenin sonunda eleme konseyinde toplandı. Ada konseyinde yapılan oylama ile bu haftanın üçüncü eleme adayı belirlendi. Konseyde halktan gelen SMS oylamasına çıkan ünlüler takımı ardından adadan gitmesini istedikleri isimler için oylarını kullandı. Acun Ilıcalı oylamayı açıklayarak en çok ismi çıkan yarışmacının Öykü olduğunu duyurdu.
Avantaj oyununda ünlülerden Batuhan ve Merve, gönüllülerden Poyraz ve Aleyna Kalaycıoğlu parkura çıktı. Ünlüler mücadele sonrası avantajın sahibi oldu.
Sonraki turda ise yarışmacılar yeniden karşılaştı. Oyunda takımlar birer oyun kazanınca skor 9-9 oldu ve dokunulmazlık bayrak yarışına kaldı. Bayrak yarışında ünlülerin galibiyeti sonrası gönüllüler konseye gitti.
Dokunulmazlık oyunu ile birleşen ödül oyununda galip gelen takıma yemek verileceği açıklandı. Dokunulmazlığı kazanan takım tandır, kuru fasulye, pilav, yoğurt yiyebilmek için mücadele verdi.
Ünlülerin üstünlüğü ile sonuçlanan dokunulmazlık oyununda böylece ünlüler ödülün de sahibi oldu.
Yarışmacıların keyifli anlar yaşadığı anlat bakalım oyununda eski yarışmacılar ile yeni yarışmacılar mücadele verdi. Mert Öcal, Ardahan gibi eski yarışmacıların konuk olduğu gecede Anlat Bakalım oyununda 7-0 kazanan Survivor 2021 yarışmacıları oldu.
Böylece Survivor yarışmacılar oyun sonrasında çekilen selfie’yi Instagram hesabından paylaşabilme ödülünü aldı.
SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?
Dokunulmazlık parkurunda oyunu kaybeden gönüllüler takımı gecenin sonunda ada konseyinde oylama gitti. İlk etapta yarışmacılar halktan gelen SMS oylamasına çıktı.
Aleyna Kalaycıoğlu ile Ayşe’nin arkadaşlarındaki gerginlik de konseyde ele alındı. SMS oylaması sonrası yarışmacılar adadan gitmesini istedikleri isimlere oylarını verdi. Pazartesi akşamı İsmi yazılanlar Hanzade, Aleyna Kalaycıoğlu ve Aleyna Çalışkan oldu. Oy sonuçlarını açıklayan Acun Ilıcalı Hanzade ve Aleyna Çalışkan'ın aday olduğunu duyurdu.
SURVIVOR 2021 BİRLEŞME PARTİSİ
Survivor 2021’de birleşme partisi coşkusu yaşandı. Şarkı yarışmasının ödülü, yanında 3 yakını ile seneye Dominik’e gitmekti. Ünlüler ve gönüllüler takımları birbirinden güzel kıyafetleri ile birleşme kokteyline geldi. Acun Ilıcalı’nın sunumuyla yapılan Survivor 2021 birleşme partisi açılış kokteyli ile başladı. Daha önceden de açıklandığı gibi geceye Yunan takımının yarışmacılarının da katılımıyla birleşme partisi 2021 resmen başlamış oldu. Acun Ilıcalı’nın Yunan takımına onların diliyle “Hoş geldiniz” diyerek karşılaması gecenin en güzel jesti oldu. Survivor 2021 ve Yunan takımlarının kısa sürede kaynaşması gözlerden kaçmadı.
SURVIVOR ŞARKI YARIŞMASINI KİM KAZANDI?
Tarık Sezer ve orkestrasının da bulunduğu gecede gözler Survivor’ın olmazsa olmazı olan şarkı yarışmasına çevrildi. Yarışmanın jürisi şarkıyı söyleyen yarışmacının rakip takımı oldu. Geceye damga vuran isimler hemen ortaya çıktı. İsmail’in “Koca Yusuf”, Dora’nın “Kumralım”, Batuhan’ın “Yorgunum Hayat”, Çağrı’nın “Aldırma Gönül”, İlayda’nın “Bim Bam Bom”, Poyraz’ın “Bitez Yalısı” Reşat’ın “Hey Gidi Hey”, Aleyna Kalaycıoğlu’nun “Ander Sevdaluk” Ayşe’nin “Padişah” Sergen’in “Haydi gel içelim” Steven’ın “Ankara’nın Bağları” Hanzade’nin “Hele Bir Gel” Berkay’ın “Nalân” Doğan’ın “Damla Damla” Melis’in “Aldatıldık” Merve’nin “Aşka Yürek Gerek” Aleyna Çalışkan’ın “A Be Kaynana” Öykü Çelik’in “Gurbet” şarkılarını seslendirmesi eğlenceli anlar yarattı.
Ünlüler takımından İlayda 89 puanla, gönüllüler takımından Aleyna 90 tam puan alarak finale kaldı. İki yarışmacı kimin şampiyon olacağını belirlemek için birer kez daha sahneye çıkarak şarkılarını seslendirdi. Gecenin sonunda Aleyna oy çokluğuyla şarkı yarışmasının şampiyonu oldu. Survivor 2021 şarkı yarışmasını Aleyna kazandı.
YARIŞMACILARA 'TUVALET' SORUSU
Jason Derulo’nun “Dominik’te ve sizinle birlikte olmaktan çok mutluyum. Bu noktaya kadar geldiğiniz için tebrik ederim. Peki, sizi Survivor’da en çok zorlayan şey ne?” diye sorunca yarışmacıların hepsi tek bir ağızdan “açlık” cevabını verdi. Jason Derulo’nun ikincisi sorusu da “Peki, tuvalet ihtiyacınızı nasıl giderebiliyorsunuz?” oldu. Yarışmacılar “ormana gidip bulduğumuz yere” diye cevapladı. Gecenin devamında, geçen senenin Survivor 2020 birincisi Cemal Can Canseven’in DJ performans gösterisi ile devam edildi.
ANNENİZE SORDUK OYUNUNU KİM KAZANDI?Survivor'da birleşme haftasına özel oynanan 'annenize sorduk' oyununda annelerine yarışmacılar ile ilgili değişik sorular yöneltildi. Yarışmacılar da annelerinin bu sorulara verdikleri cevapları tahmin etmeye çalıştı.
SURVİVOR FUTBOL MAÇINI KİM KAZANDI?
Survivor 2021'de birleşme partisi ikinci etabında futbol maçı mücadelesi yaşandı. Birleşme partisine özel oynanan maça 2020 sezonunun yarışmacıları Sercan Yıldırım ve Ardahan Uzkanbaş da katıldı.
Acun Medya takımı ve Survivor yarışmacıları arasında oynanan maçın ilk yarısı 2-2 bitti. Steven'ın orta sahadan attığı gol sonrası maçta Survivor yarışmacıları öne geçti. Sıkı mücadele sonrası maç 7-5 Acun Medya üstünlüğü ile tamamlandı. Steven ile Oğulcan Engin'in maçtaki performansı ise dikkat çekti.
TAKIM KAPTANLARI BELLİ OLDU
Her hafta perşembe akşamı belirlenen Survivor kaptanları yarışmacıların oyları ile seçildi. Ünlüler takımı bu hafta takım kaptanı olarak oy birliği ile Çağrı'yı seçti. Gönüllüler ise Poyraz'ı haftanın kaptanı yaptı.
MARKET OYUNUNU KİM KAZANDI?
Ada şartları için kritik önem taşıyan market oyununda yarışmacılar parkurda yerlerini aldı. Survivor'da oyun öncesi market ödülü, sıvı yağ, domates ve nohut olan erzak paketi olarak açıklandı.
Dört erkek, dört kadın yarışmacı oyunda parkura çıktı. Takım olarak denizde sandal üzerine konulmuş irili ufaklı tüm küplerin sahile taşınması gereken oyunda yarışmacılar adeta canını dişine taktı.
Ünlüler takımı seçim avantajını yakalarken oyunun ilerleyen dakikalarında gönüllüler takımı, skoru 6-2 farka getirdi. Dora ile Batuhan karşılaşması ise oyunun kaderini belirledi. Dora Batuhan'a karşı sayı alınca 7-2 skorla market oyununun kazananı gönüllüler oldu.
SURVİVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da yiyecek ödülü için yarışmacılar bu kez yeniden parkura geldi. Adada yemek fırsatını yakalamak isteyen ünlüler ve gönüllüler güç ve dengenin ön planda olduğu oyunda zorlu anlar yaşadı. Parkurda yarışmacıları en çok asma denge engeli zorlarken, sepetlere atılacak üç basket ile takımlar sayı almak için mücadele verdi.
MERVE VE BATUHAN ARASINDA GERGİNLİK
Survivor'da oynanan ödül oyunu sonrası ünlüler takımında tansiyon yükseldi. Batuhan Merve'yi dinlemek istemediğini söylerken, Merve takım arkadaşını hareketlerine dikkat etmesi konusunda uyardı.
Merve 'içim kan ağlıyor' lafını söyleyerek, Batuhan'ın insanların modunu düşürdüğünü dile getirirken, Batuhan yalancılıkla suçladı. İkili arasında yaşanan sözlü tartışma sonrası ortam normale döndü.