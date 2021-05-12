Survivor'da kim elendi, Survivor Sergen kimdir? (11 Mayıs 2021 Survivor ayrıntıları)

12.05.2021 - 10:14
İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Ada şartları için önemli olan survivor iletişim oyununda yine nefes kesen mücadele yaşandı. Arkadaşları ile görüntü konuşmak isteyen takımlar zorlu parkurda ter döktü. Engellerin bulunduğu parkurda oynanan oyunda Batuhan ve Aleyna Kalaycıoğlu, mavi takımdan Poyraz ve Merve bayrak yarışına çıktı. Finalde Poyraz, seçim avantajını mavi takıma kazandırdı.
SURVİVOR'DA ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Bu hafta dokunulmazlık oyunlarını kaybeden kırmızı ve mavi takımda ikişer aday eleme potasına girdi. Cumartesi akşamı yapılan oylamada Batuhan, pazar akşamı da Poyraz eleme adayı seçildi. Poyraz ve Batuhan'ın potada olduğu haftada mavi takımda Poyraz SMS birincisi çıktığı için adaylıktan düştü. Bu durumda mavi takımda SMS ikincisi Steven oldu. Kırmızı takımda SMS birincisi ise Berkay oldu. Berkay, eleme adayı olarak İsmail'i gösterirken, mavi takımın adayları ise Dora ile Sergen oldu. Böylece bu haftanın eleme adayları Batuhan, İsmail, Dora ve Sergen olarak sıralandı.
SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?
Her hafta salı günleri yapılan haftanın elemesinde, yine heyecanlı ve duygu dolu anlar yaşandı. Batuhan, İsmail, Dora ve Sergen'in potada olduğu gecede SMS birincisi Berkay ve Poyraz çıktı. Cumartesi günkü SMS oylaması baz alınarak en az oyu alan isim Sergen oldu. Böylece 18. haftada elenen isim Sergen olarak kesinleşti.
SURVİVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Pazartesi akşamları oynanan Survivor ödül oyununda kırmızı ve mavi takım ödülü almak için karşı karşıya geldi. Ödül oyunu öncesinde takımlar avantaj oyununda parkura geldi.Bayrak yarışına kalan oyunda kırmızı takım İsmail - Aleyna Kalaycıoğlu, mavi takım Poyraz - Ayşe ikilisi parkurda çıktı. Mücadele sonrası avantajı kırmızı takım kazandı.
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SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Sembol oyununda ilk olarak kadın yarışmacılar karşı karşıya geldi. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı gecede her iki takım da oyunu almak için elinden geleni yaptı. kadınlarda sembolü kazanan Kırmızı takımdan Aleyna Çalışkan oldu. Erkeklerde kazanan ise İsmail Balaban oldu. Sembolü kazanan iki isim kırmızı takımdan olunca ödülden takım olarak faydalanabildi
AVANTAJ OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor Türkiye'de ikinci dokunulmazlık oyunu öncesinde takımlar avantaj oyununa çıktı. Oyuna kırmızı takım İsmail ve Aleyna Kalaycıoğlu ikilisiyle çıktı. Mavi takım ise Poyraz ve Ayşe ile parkura çıktı. Bayrak yarışında kazanan kırmızı takım, seçim avantajını elde etti.
SURVİVOR’DA DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
Dokunulmazlık oyununda yarışmacılar, parkura ellerinde bir tahta ile başlıyordu. Bu tahta ile engellerdeki boşluğa koyarak ilerliyordu. Finalde ise bu tahta atışı yapılacak yere yerleştirildikten sonra beş halka atışına geçildi. Kırmızı takım, 10-6 skorla ikinci dokunulmazlık oyununu kazandı.
POYRAZ VE DORA'YA UYARI
Dokunulmazlığı mavi takım kaybettiği için önce SMS halk oylaması yapıldı. Seyirci oylaması sırasında mavi takım ve kırmızı takımdan söz alanlar karşılıklı görüşlerini dile getirdi. Acun Ilıcalı, özellikle mavi takımdan Poyraz ve Dora'nın karşı takımı kızdırmak için konuştuklarını ve hareket ettiklerini dile getirdi ve bundan dolayı iki ismi uyardı. Eskiden aynı takımda olan Merve ile Batuhan arasındaki "samimiyetsiz" tartışması konseye damga vurdu.
SURVİVOR’DA 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Ada oylamasında mavi takımdan çıkacak eleme adayı için isimler yazıldı. Yazılan isimler; Poyraz ve Sergen idi. Strateji yapan mavi takımda eleme adayı Poyraz oldu.
DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'ın 8 Mayıs Cumartesi akşamı ekrana gelen 87. bölümünde market oyunu ve dokunulmazlık oyunu oynandı. Market oyununu 7-6 kırmızı takım kazanırken dokunulmazlık oyununu 10-8 mavi takım kazandı.
ACUN ILICALI UYARDI
Dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı takım için toplanan ada konseyinde SMS halk oylaması yapıldı. Bu oylama sırasında Acun Ilıcalı, İsmail Balaban ve Dora arasındaki gerginliği gündeme getirdi. İki tarafa söz verildikten sonra Acun Ilıcalı, tarafları ayrı ayrı uyardı. Bu konu ile fikirlerini açıklayan Aleyna Kalaycıoğlu ile Ayşe arasındaki da karşılıklı atışmalar yaşandı.
HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?
Seyirci oylaması sona erdikten sonra kırmızı takım, ada oylamasına geçti. Oylamada adı yazılan isimler Batuhan ve İsmail idi. Kırmızı takım yaptıkları strateji ile Batuhan'ı ilk eleme adayı olarak çıkardı.
SURVİVOR'DA KİMLER KAPTAN OLDU?
Survivor 2021'in 6 Mayıs tarihli 86. bölümünde Her hafta olduğu gibi yine oyun öncesi haftanın takım kaptanları oylamalar ile seçildi. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları takımların karışmasının ardından ilk oylarını kullandı. Yeni haftanın takım kaptanları için yarışmacılar aklındaki isimleri söyledi. Kırmızı takımda yapılan oylamada haftanın kaptanı Batuhan olurken, mavi takımda ise kaptan Merve seçildi.
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ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Yarışmacıların hem eğlenip hem de stres attığı anlat bakalım yine keyifli anlara sahne oldu. Karşılıklı olarak doğru kelimeleri tahmin etmeye çalışan yarışmacılar zaman zaman gülme krizine girdi. Dora ve Merve ikilisi 9 kelime bilerek günün rekorunu kırdı.