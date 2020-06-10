Survivor'da kim elendi, Survivor Yunus Emre kimdir? (9 haziran 2020 ayrıntıları)

YASİN CEMAL CAN VE NİSA ARASINDA GERGİNLİK
Mücadelede Yasin, Nisa ve Cemal Can arasında tansiyon yükseldi. Yasin" Benim ayarımı kaçırmayın benim ayarımı kaçırırınız komple ayarınız bozulur" deyince, Nisa'dan "Sen kaç kere bize dedin ben atış yaparken susun diye" cevabı geldi. "Kafana göre oyunu bırakıp gidiyorsun" diyen Yasin'e bu kez Nisa "Senin gibi onlara mı bağırsaydım" yanıtını verdi. İkili arasındaki tartışmaya Cemal Can da dahil oldu.
SMS BİRİNCİLERİ
Survivor 2020’nin 9 Haziran Cuma akşamı ekrana gelen 102. bölümde ada konseyinde Acun Ilıcalı tarafından SMS birincileri açıklandı. Cumartesi ve Pazar günleri, Survivor izleyicileri tarafından kullanılan SMS oylarına göre Kırmızı takımda Barış, Mavi takımdan Cemal Can en çok oyu alarak SMS birincileri oldu. Bu nedenle iki yarışmacının da eleme adaylığı düşmüş oldu. Bu yüzden takımların SMS ikincileri de açıklandı. Kırmızı takımının SMS ikincisi Sercan, Mavi takımın Nisa oldu.
Kırmızı Takım
1) BARIŞ
2) Sercan
3) Berkan
4) Yunus Emre
5) Elif
Mavi Takım
1) CEMAL CAN
2) Nisa
3) Evrim
4) Yasin
5) Ardahan
SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor 100. bölümde 2. dokunulmazlık oyununu kazanmak için yarışmacılar parkurda yerini aldı. Gerlimin yaşandığı oyunda mavi takımdan Yasin ile kırmızı takımdan Sercan arasında tartışma yaşandı.
Sıkı mücadelenin yaşandığı Survivor 2. dokunulmazlık oyununu bu hafta Ardahan'ın atışıyla 10'a 8 skorla mavi takım kazandı.
HAFTANIN 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?
7 Haziran Survivor'da haftanın 2. eleme adayı belli oldu. Dokunulmazlık mücadelesinde yenilen kırmızı takım konseyde eleme adayını belirlemek için toplandı.
Yapılan oylama sonucunda Survivor'da 2. eleme adayı kırmızı takımdan Barış oldu.
SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor 99. bölümde dokonulmazlılk oyunu heyecanı yaşandı. Hafta içi her gün ekrana gelen yarışmada dokunulmazlığı kazanan yarışmacı eleme adayı olmaktan kurtuluyor. Buna göre G Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım 10'a 8 skorla kırmızı takımın oldu.
ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da ilk eleme adayı Cemal Can Canseven oldu.
SURVIVOR'DA GERGİN ANLAR
Survivor 2020 yeni bölümde ada konseyinde Mavi takım arasındaki fikir ayrılıkları dikkat çekti. 6 Haziran 2020 tarihli Survivor 99. bölümde dokunulmazlık oyunu sonrasında ada konseyi toplandı. Dokunulmazlığı kaybeden Mavi takım, Acun Ilıcalı konseyde tek tek söz vererek takım hakkındaki düşüncelerini sordu. İlk olarak Survivor Evrim söz aldı ve takım olarak aldıkları bir karardan söz etti. Sonrasında söz alan Nisa ise bu kararın takım olarak alınmadığını, kendisi yokken böyle bir sonuca varıldığını ve sonradan kendisinin öğrendiğini söyledi. Devamında Mavi takımın kaptanı Cemal Can, alınan kararın neye göre alındığın açıkladı. Sonrasında bir kez daha söz alan Nisa, alınan bu kararın kendisi tarafından arkadaşlarına defalarca söylendiğini ama bunun yeni bir kararmış gibi söylendiğini dile getirdi. Nisa'dan sonra söz alan Yasin ise onun söylediklerine cevap verdi ve Nisa'nın yaptığı birçok harekette ona nasıl destek olduklarını açıkladı. Mavi takımda son olarak sözü Ardahan aldı ve takım hakkındaki düşüncelerini açıkladı.
Yeni bir döneme giren Survivor 2020 yeni bölümde sembol oyunu finali heyecanı yaşandı. 5 Haziran 2020 Survivor 98. bölümde on yarışmacı, bireysel olarak sembol oyunu oynadı. Oyunda kazananın çeyrek finale direk kalacak olması, iki hafta dokunulmaz olacak olması yarışmacıları hırslandırdı. Survivor 2020’de Murat Ceylan, oyun öncesinde kuralları ve oyunun ödülünü açıkladı. Yarışmacıların her birine üçer can verildiği oyunda daha önce kazanılan her sembol için ise birer can daha eklendi. Bu şekilde en çok canı olan yarışmacı Mavi takımdan Nisa oldu. Survivor 2020 yeni bölümde yarışmacılar arasında eşleşmeler yapıldı. Kadın-erkek yarışmacı eşleşmelerinde yer aldığı oyunda kıyasıya bir mücadele yaşandı.
Karşılıklı oynanan oyunlar sonrasında canı biten yarışmacılar, teker teker oyundan çıktı. Kırmızı takımdan Sercan, Berkan ve Elif, birer canları ile son üçe kaldılar. Berkan, ilk olarak Sercan’ı yendi ve sonrasında Elif ise parkura çıktı. İki yarışmacı arasındaki mücadelede Berkan, parkurda takılınca tüm avantajı Elif’e kaybetti.
Nefes kesen mücadele sonunda Survivor Elif, sembol oyununu kazanmış oldu. Böylece Elif, Survivor 2020’de çeyrek finale kalan ilk isim oldu. İki haftalık dokunulmazlık kazanan Survivor Elif, kazandığı ödülden seçtiği iki arkadaşının da faydalanmasını sağladı.
SURVIVOR ELİF YILDIRIM GÖREN KİMDİR?
14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğan Elif Yıldırım Gören, 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucumuzdur.
1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir.
Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.
Kırmızı ve mavi takım mücadelesinin yaşandığı Survivor'da 4 Haziran Perşembe akşamı yarışmacılar ödül oyunu için parkurda yerini aldı. Duş seti yemek ödülünün olduğu oyunda Barış'ın performansı göz doldurdu. Berkan Evrim karşılaşmasının ardından Survivor ödül oyununu kazanan 10-5 skorla kırmızı takım oldu.
SURVİVOR'DA ANLAT BAKALIMI KİM KAZANDI?
Ödül oyunu sonrası Survivor takımları Anlat Bakalım oyununda karşı karşıya geldi. Eğlenceli anların yaşandığı oyunu da kırmızı takım 5-2 kazandı ve yemek yeme fırsatı kazanmış oldu.