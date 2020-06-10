Survivor'da kim elendi, Survivor Yunus Emre kimdir? (9 haziran 2020 ayrıntıları)

Survivor'da kim elendi, iletişim ödülünü kim kazandı? sorularının cevapları belli oldu. Survivor'da iletişim ödülünü mavi takımı 10-6 skorla kazandı. Yunus Emre, Berkan, Yasin ve Evrim'in eleme potasına girdiği gecede, Survivor 2020 SMS sıralamasına göre en çok oyu alan Barış'ın eleme adaylığı düştü. Cemal Can'ın eleme adaylığında da aynı durum yaşandı. Yapılan oylama sonucunda Survivor'dan elenen isim bu hafta Yunus Emre oldu. Peki ama Survivor Yunus Emre kimdir, Survivor son bölümde ve bu hafta başka neler yaşandı?

Abone ol Paylaş







Surivivor'da yarışmacıların yakınları ile iletişim kurmasını sağlayan iletişim oyunu bu hafta da heyecanlı anlara neden oldu. Survivor 102. bölümünde çekişmeli geçen mücadeleyi Mavi takımı 10-6 skorla kazandı.

YASİN CEMAL CAN VE NİSA ARASINDA GERGİNLİK Mücadelede Yasin, Nisa ve Cemal Can arasında tansiyon yükseldi. Yasin" Benim ayarımı kaçırmayın benim ayarımı kaçırırınız komple ayarınız bozulur" deyince, Nisa'dan "Sen kaç kere bize dedin ben atış yaparken susun diye" cevabı geldi. "Kafana göre oyunu bırakıp gidiyorsun" diyen Yasin'e bu kez Nisa "Senin gibi onlara mı bağırsaydım" yanıtını verdi. İkili arasındaki tartışmaya Cemal Can da dahil oldu.





SMS BİRİNCİLERİ Survivor 2020’nin 9 Haziran Cuma akşamı ekrana gelen 102. bölümde ada konseyinde Acun Ilıcalı tarafından SMS birincileri açıklandı. Cumartesi ve Pazar günleri, Survivor izleyicileri tarafından kullanılan SMS oylarına göre Kırmızı takımda Barış, Mavi takımdan Cemal Can en çok oyu alarak SMS birincileri oldu. Bu nedenle iki yarışmacının da eleme adaylığı düşmüş oldu. Bu yüzden takımların SMS ikincileri de açıklandı. Kırmızı takımının SMS ikincisi Sercan, Mavi takımın Nisa oldu.



Kırmızı Takım

1) BARIŞ

2) Sercan

3) Berkan

4) Yunus Emre

5) Elif

Mavi Takım

1) CEMAL CAN

2) Nisa

3) Evrim

4) Yasin

5) Ardahan







Heyecanla izlenen Survivor 102. bölümde Kırmızı takımda Elif’in dokunulmazlığı olmaması nedeniyle Berkan ile Yunus Emre otomatikman eleme adayı oldular. Mavi takım ise Cemal Can Yasin’i, Nisa ise Evrim’i eleme adayı olarak gösterdiler.

Bu dört aday arasında SMS sıralamasına bakıldı. Seyircilerin kullandığı oylara göre rakiplerine göre daha az oy alan Yunus Emre, Survivor’a veda eden isim oldu.

Survivor Yunus Emre kimdir? (Yunus Emre ÖZDEN)



29.03.1993 İstanbul/Silivri’de doğan ve hala Silivri’de yaşayan model, 1.85 boyunda ve 82 kilo. 2 çocuklu ailenin tek oğlu olan Survivor Yunus Emre, Açıköğretim Fakültesi’nde Ulaştırma Lojistik okuyor.



Lise hayatında yaşadığı bir rahatsızlık sonucu çok kilo aldığını ve okuldayken aldığı kilolarla çok dalga geçildiği için okulu bir türlü sevemediğini ifade eden Yunus Emre, bu sebeple tedavisi sona erdiğinde okul çıkışı şehir stadında koşarak 96 kilodan 64 kiloya düşmeyi başardı.



17 yaşına geldiğinde başvuru yaptığı ajanslarla katalog çekimleri yapmaya başlayan Yunus Emre, 18-19 yaşlarında Fashion Week'lerde çıkmaya başladıktan sonra modelliğin bir parçasının da spor olduğunu ve bu nedenle kum torbasının başında saatler geçirdiğini, küçüklüğünde ise hep dövüşçü olmayı hayal ettiğini fakat ailesinin buna izin vermediğini söylüyor.



Daha sonrasında spor salonuna gelen profesyonel kick boxer, güreşçi ve karetecilerle yaptığı antremanlarda onlardan daha iyi olduğunu fark eden Yunus Emre, MMA dövüşlerine katılmaya başlıyor. 2019’da Türkiye 3.’sü, İstanbul 2.’si olan Yunus Emre, şu anda modellik ve yardımcı oyunculukla ilgilendiğini, aksiyon filmi çekmek ve dövüş kulübü sahibi olmak gibi hayalleri olduğunu ifade ediyor.



MMA federasyonunun bile hocam diyerek hitap ettiği bir manken dövüşçü olduğunu söyleyen Yunus Emre, MMA'nın kötülüklerden arınma yolu ve kendi çapında başarısızlıklardan başarılar çıkarma öyküsü olduğunu düşünüyor.

PAZARTESİ YAŞANANLAR Survivor'da her hafta pazartesi günleri oynanan ödül oyunu mücadelesi için kırmızı ve mavi takım parkurda yerini aldı. Santo Domingo'da alışveriş ve 5 yıldızlı bir otelde konaklama ödülü olan oyunda, yarışmacılar var gücüyle mücadele verdi



Gerginliğin eksik olmadığı oyunda Sercan'a kaybettiği oyun sonrası sinirlenen Yasin "Diskalifiye olmama az kaldı" dedi. Tansiyonun yükselmesiyle Yasin'i takım arkadaşları yatıştırdı. Berkan'ın gösterdiği mücadele sonrası Survivor ödül oyununu 10-2 kırmızı takım kazandı.



Kırmızı takım yarışmacıları üstü açık lüks spor arabalar ile Santo Domingo’ya giderek alışveriş yapma şansı elde etti.





PAZAR GÜNÜ YAŞANANLAR SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? Survivor 100. bölümde 2. dokunulmazlık oyununu kazanmak için yarışmacılar parkurda yerini aldı. Gerlimin yaşandığı oyunda mavi takımdan Yasin ile kırmızı takımdan Sercan arasında tartışma yaşandı. Sıkı mücadelenin yaşandığı Survivor 2. dokunulmazlık oyununu bu hafta Ardahan'ın atışıyla 10'a 8 skorla mavi takım kazandı.

HAFTANIN 2. ELEME ADAYI KİM OLDU? 7 Haziran Survivor'da haftanın 2. eleme adayı belli oldu. Dokunulmazlık mücadelesinde yenilen kırmızı takım konseyde eleme adayını belirlemek için toplandı. Yapılan oylama sonucunda Survivor'da 2. eleme adayı kırmızı takımdan Barış oldu.

CUMARTESİ GÜNÜ YAŞANANLAR SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI? Survivor 99. bölümde dokonulmazlılk oyunu heyecanı yaşandı. Hafta içi her gün ekrana gelen yarışmada dokunulmazlığı kazanan yarışmacı eleme adayı olmaktan kurtuluyor. Buna göre G Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım 10'a 8 skorla kırmızı takımın oldu.

ELEME ADAYI KİM OLDU? Survivor'da ilk eleme adayı Cemal Can Canseven oldu.

SURVIVOR'DA GERGİN ANLAR Survivor 2020 yeni bölümde ada konseyinde Mavi takım arasındaki fikir ayrılıkları dikkat çekti. 6 Haziran 2020 tarihli Survivor 99. bölümde dokunulmazlık oyunu sonrasında ada konseyi toplandı. Dokunulmazlığı kaybeden Mavi takım, Acun Ilıcalı konseyde tek tek söz vererek takım hakkındaki düşüncelerini sordu. İlk olarak Survivor Evrim söz aldı ve takım olarak aldıkları bir karardan söz etti. Sonrasında söz alan Nisa ise bu kararın takım olarak alınmadığını, kendisi yokken böyle bir sonuca varıldığını ve sonradan kendisinin öğrendiğini söyledi. Devamında Mavi takımın kaptanı Cemal Can, alınan kararın neye göre alındığın açıkladı. Sonrasında bir kez daha söz alan Nisa, alınan bu kararın kendisi tarafından arkadaşlarına defalarca söylendiğini ama bunun yeni bir kararmış gibi söylendiğini dile getirdi. Nisa'dan sonra söz alan Yasin ise onun söylediklerine cevap verdi ve Nisa'nın yaptığı birçok harekette ona nasıl destek olduklarını açıkladı. Mavi takımda son olarak sözü Ardahan aldı ve takım hakkındaki düşüncelerini açıkladı.

Yeni bir döneme giren Survivor 2020 yeni bölümde sembol oyunu finali heyecanı yaşandı. 5 Haziran 2020 Survivor 98. bölümde on yarışmacı, bireysel olarak sembol oyunu oynadı. Oyunda kazananın çeyrek finale direk kalacak olması, iki hafta dokunulmaz olacak olması yarışmacıları hırslandırdı. Survivor 2020’de Murat Ceylan, oyun öncesinde kuralları ve oyunun ödülünü açıkladı. Yarışmacıların her birine üçer can verildiği oyunda daha önce kazanılan her sembol için ise birer can daha eklendi. Bu şekilde en çok canı olan yarışmacı Mavi takımdan Nisa oldu. Survivor 2020 yeni bölümde yarışmacılar arasında eşleşmeler yapıldı. Kadın-erkek yarışmacı eşleşmelerinde yer aldığı oyunda kıyasıya bir mücadele yaşandı.

Sembol finalinde Yasin ile Sercan arasında gerginlik yaşandı. 5 Haziran Cuma Survivor 98. bölümde Kırmızı takım ile Mavi takım yarışmacıları, sembol finalinde bireysel olarak mücadele ettiler. Berkan ile karşılaştığı oyun sonrasında Yasin ile Sercan arasında kavga çıktı. Atışlara sırasında Sercan’ın sözleri Survivor Yasin’i kızdırdı. Bu sözlere Yasin “Sercan seni döverim ve burayı terk ederim” dedi. Survivor Sercan ise Yasin’in bu sözlerine sert tepki verdi ve “Gel döv. Hadi gel döv o zaman” dedi. Bu sözlerin ardından birbirinin üzerine yürüyen iki yarışmacıyı arkadaşları zor ayırdı. Sonrasında ise Survivor Yasin “Özür dilerim böyle bir cümle kullandığım için” diyerek Sercan’a sarıldı ve tartışmayı noktaladılar.

Karşılıklı oynanan oyunlar sonrasında canı biten yarışmacılar, teker teker oyundan çıktı. Kırmızı takımdan Sercan, Berkan ve Elif, birer canları ile son üçe kaldılar. Berkan, ilk olarak Sercan’ı yendi ve sonrasında Elif ise parkura çıktı. İki yarışmacı arasındaki mücadelede Berkan, parkurda takılınca tüm avantajı Elif’e kaybetti.

Nefes kesen mücadele sonunda Survivor Elif, sembol oyununu kazanmış oldu. Böylece Elif, Survivor 2020’de çeyrek finale kalan ilk isim oldu. İki haftalık dokunulmazlık kazanan Survivor Elif, kazandığı ödülden seçtiği iki arkadaşının da faydalanmasını sağladı.

SURVIVOR ELİF YILDIRIM GÖREN KİMDİR? 14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğan Elif Yıldırım Gören, 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucumuzdur. 1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir. Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.

PERŞEMBE GÜNÜ YAŞANANLAR Survivor 2020'de yeni döneme girilmesiyle birlikte kalan son 10 yarışmacı kırmızı ve takım olarak olarak ikiye ayrıldı ve eski takım arkadaşları olanlar şimdi rakip oldu.

Kırmızı ve mavi takım mücadelesinin yaşandığı Survivor'da 4 Haziran Perşembe akşamı yarışmacılar ödül oyunu için parkurda yerini aldı. Duş seti yemek ödülünün olduğu oyunda Barış'ın performansı göz doldurdu. Berkan Evrim karşılaşmasının ardından Survivor ödül oyununu kazanan 10-5 skorla kırmızı takım oldu.

SURVİVOR'DA ANLAT BAKALIMI KİM KAZANDI? Ödül oyunu sonrası Survivor takımları Anlat Bakalım oyununda karşı karşıya geldi. Eğlenceli anların yaşandığı oyunu da kırmızı takım 5-2 kazandı ve yemek yeme fırsatı kazanmış oldu.

ÇARŞAMBA GÜNÜ YAŞANANLAR



Survivor 2020 'nin 96. bölümünde ilk olarak son 10'a kalan yarışmacılar takım kaptanı olmak için ilk 4'e girmeye çalıştı. Nefes kesen oyunu Cemal Can, 1. tamamlarken, Barış 2., Sercan 3., Yunus Emre ise 4. oldu ve yarı finale yükseldiler. Eşleşmeler ise Cemal Can vs. Yunus Emre, Barış vs. Sercan şeklinde oldu.

Kaptanlık yarışında Cemal Can ve Yunus Emre karşı karşıya geldi ve kazanan 5-0 skoruyla Cemal Can oldu. Böylelikle ilk kaptan Cemal Can oldu. Diğer kaptanlık yarışında ise Barış ile Sercan karşı karşıya geldi. Kazanan 5-0 skoruyla Sercan oldu.

Bu sonuçla yeni takımların kaptanları Cemal Can ve Sercan oldu. Daha sonra Sercan ve Cemal Can, ilk seçme için karşı karşıya geldi ve kazanan Sercan oldu.

Dominik'te yeni takımların belirleneceği konseyde konuşan Acun Ilıcalı, "Bütün sezon boyunca en gerilimsiz konsey benim için bu. Aday çıkmayacak, eleme yok, acil durum konseyi değil.Her açıdan değerli bir konsey. Şu an karşımda birbirinden değerli 10 yarışmacı var, kırmızı ve mavi takım olarak mücadele edeceksiniz" dedi ve sözü seçimler için takım kaptanlarına verdi. Sercan ve Cemal Can'ın seçimleri sonrası takımlar şöyle oluştu.





Kırmızı takımda kimler var?

Sercan, Elif, Berkan, Yunus Emre, Barış.





Mavi takımda kimler var?

Cemal Can, Nisa, Yasin, Ardahan, Evrim.