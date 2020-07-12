Survivor'da kim elendi? Survivor'da eleme oldu mu? (11 Temmuz Survivor son bölüm ayrıntıları)

12.07.2020 - 09:13
SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor'un 133. bölümünde, dokunulmazlık oyunu oynandı. Survivor'un son oyunu canlı yayınla ekranlara geldi.
Oyunda Berkan - Yasin ve Cemal Can - Barış eşleşmesi yaşandı. Cemal Can'ın performansının dikkat çektiği oyunda, Berkan ile Cemal Can karşılaşması heyecanlı anlara neden oldu.
Gecenin sonunda 3-1'lik skorla Cemal Can Survivor son dokunulmazlık oyununu kazandı. Sürenin kalmamasından dolayı, Survivor'da eleme gerçekleşmedi. Acun Ilıcalı, elemenin 12 Temmuz Pazar akşamı olacağını, son üç finalistin de pazartesi günü Survivor SMS oylamasına çıkacağını duyurdu.
SURVIVOR'DA ELEME OLDU MU?
Survivor 2020 133. bölümde dokunulmazlığı Cemal Can kazanarak, eleme potasından kurtuldu. Diğer üç isim için ise ada konseyinde bir oylama yapılacak. Bu oylama sonucunda Survivor 2020’ye veda eden isim belli olacak. Survivor’dan elenen isim ile birlikte yarışmada son üçe kalan isimler de ortaya çıkacak.
Survivor’da final için geri sayım başladı. Survivor’da yarışmacılar ilk kez canlı yayında parkur yarışına çıktı.
Kıyasıya mücadele sahne olan yarışlarda eşleşmeler kura ile gerçekleştirildi. Oyunların sonunda ise finale çıkan isimler arasında beş galibiyete ulaşan isim yarı finale yükseldi.
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Survivor’da ilk dokunulmazlık oyunu finalinde Barış ve Berkan karşı karşıya geldi. Beş galibiyete ulaşan ilk ismin adını yarı finale yazdıracağı mücadeleler sonunda kazanan Berkan oldu.
Survivor’da yarı final oyunu ardından Acun Ilıcalı, yarışmacılara ilk sürprizini açıkladı. Acun, Survivor yarışmasının finalinin Galataport İstanbul'da yapılacağını duyurdu.
Dokunulmazlığı kazanan Berkan, ada konseyinde Cemal Can'ı eleme adayı olarak belirledi. Elif ve Cemal Can arasında geçen SMS oylamasında adadan elenen isim Elif oldu. Böylece Survivor 2020 final dörtlüsü Barış, Berkan, Yasin ve Cemal Can oldu.
ELENEN ELİF'İN İLK SÖZLERİ
Sakin kişiliğiye ilk günden bu yana mücadelesini sürdüren Elif, veda konuşmasında duygusal ifadeler kullandı. Acun Ilıcalı'ya teşekkür ederek konuşmasına başlayan Elif, "Survivor'ı hayatımın yansıması olarak gördüm her zaman. Hayatıma dokunduğunuz için teşekkür ederim. Çok güzel bir serüvendi benim için. İnsan korkularıyla ve inandıklarıyla yaşar. Ben de korkularımla yüzleşip mücadele etmeye çalıştım ve inandıklarımın peşinden koştum. Hak yemeden, kalp kırmadan mücadele etmeye çalıştım. Hikayeme çok güzel anılar yazdım. Ailemi ve eşimi gururlandırdığımı düşünüyorum. İyi ki bu insanları tanımışım buraya ilk gelen arkadaşımdan son arkadaşıma kadar herkesi seviyorum" dedi.
Dokunulmazlık oyununda Cemal Can - Barış karşılaşmasında skor 3-1 ile Cemal Can'ın lehineyken çıkılan son parkurda Barış'ın sakatlanarak oyundan çekilmesiyle dokunulmazlık zırhını Cemal Can kazanmış oldu. Dokunulmazlık zırhını kazanan Cemal Can ada konseyinde eleme adayı olarak Elif'in ismini söyledi. Böylece son eleme haftasının ilk adayı Elif oldu.