Survivor'da kim elendi? Survivor'da elenen Evrim Keklik kimdir? (23 Haziran ayrıntıları)

EVRİM PARKURU YARIM BIRAKTI

Ödül oyununda dikkat çeken olaylardan biri de Evrim’in parkurdaki atışları yarım bırakması oldu. Oyunda skor 6-6 iken Mavi takımdan Evrim ile Kırmızı takımdan Cemal Can parkurda karşılaştı. Türlü engellerle dolu parkuru, iki yarışmacı da aynı zamanda geçti. Atışlarda Evrim düşürmesi gereken sembolleri sürekli ıska geçince bir anda morali bozuldu. Sonrasında ise sembolleri eliyle deviren Evrim oyunu bıraktı. Herkesin şaşkınlıkla izlediği bu anlarda Cemal Can, son sembolü de düşürdü ve takımını 7-6 öne geçirdi.

Evrim’in atışı yarım bırakmasının ardından takımın moralini ve motivasyonunu düşürdüğünü dile getiren Yasin, tartışma sonrasında ağlayarak sinir krizi geçirdi. Yasin kısa süre sonra kendisini toparladı ve seremonideki yerini aldı.