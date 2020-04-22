Survivor'da kim elendi, Yasin ve Barış diskalifiye oldu mu? (21 Nisan ayrıntıları)

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı konseyde eleme adayını belirlemek için toplandı. Yapılan oylamada Barış ve Gizem'in ismi en fazla yazılan yarışmacılardan oldu. Son oyun Barış'a çıkmasıyla, Survivor haftanın ilk eleme adayı Barış oldu.

ACUN ILICALI'DAN ÜNLÜLERE UYARI

Dokunulmazlık için Gönüllüler takımı ile karşı karşıya gelen Ünlüler, oyunun yarısında "Ritmimiz bozuluyor" dedi. Sercan Yıldırım'ın sesi yükselince duruma Acun Ilıcalı müdahale etti.

"Sorun ne merak ettim" diyerek ünlülerin yanına giden Ilıcalı, "Hepiniz oradasınız, hiçbiriniz duyduğunuzu söylemiyorsunuz. Hepiniz ayıp ediyorsunuz. Her şeyi ispat edeceğim. Bu yapılan en büyük ayıplardan" biri diye bağırdı.