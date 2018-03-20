Survivor'da kim elendi, Yunanistan-Türkiye mücadelesini kim kazandı? (Son bölümde yaşananlar)

1 28. BÖLÜM Survivor 2018'in altıncı haftası 28. bölümde enternasyonal oyunu ve ada konseyi yapıldı.



Kazanan takımın Survivor Yunanistan'la karşılaşacağı sucuk ekmek ödüllü oyun 10-7 All Star'ın oldu.

2 TÜRKİYE-YUNANİSTAN Gönüllüler'i yenerek Survivor Yunanistan'la yarışan All Star'ın mücadelesi bayrak yarışına kaldı.



Kıyasıya mücadelenin sonucunda Survivor Türkiye, Yunanistan'ı 10-9 yendi.

3 HAFTANIN PERFORMANSLARI Haftanın son bölümünde yapılan ada konseyinde ise haftanın performansları erkeklerde birincisi Hilmicem ikinci Mustafa Kemal, kadınlarda ise birinci Funda ikincisi Damla oldu.





4 ELENEN İSİM Gönüllüler takımından elemeye kalan Ramazan, İpek ve Birsen'den en az SMS oyunu alan İpek Survivor'a veda etti. İşte 27. geçmiş bölümde yaşananlar...

5 27. BÖLÜM Survivor'da 27. bölümde dokunulmazlık oyunları oynandı.



Gönüllüler'e karşı 10-5 üstünlük sağlayan All Star dokunulmazlığı kazanan taraf oldu.

6 BİREYSEL DOKUNULMAZLIK Gönüllüler takımının kendi arasında oynadığı bireysel dokulmazlığı ise Nagihan kazandı.







7 ELEME ADAYLARI Ada konseyinde adı en çok yazılan İpek birinci aday, bireysel dokunulmazlığı kazanan Nagihan'ın adını verdiği Ramazan ikinci aday, haftanın en iyi performansı Funda'nın ismini söylediği Birsen ise üçüncü elenme adayı oldu.

8 ALL STAR'A YENİ YARIŞMACI Son bölüm sırasında ayrıca Acun Ilıcalı, All Star takımına sakatlanan ve yarışmadan ayrılan Ecem'in yerine Berna Canbeldek 'in katıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

9 SURVİVOR YUNANİSTAN Survivor 28. yeni bölümde (19 Mart Pazartesi) Gönüllüler ile All Star mücadele edecek. Bu yarışı kazanan takım Survivor Yunanistan ile karşılaşacak. İşte 26. geçmiş bölümde yaşananlar...

10 SURVİVOR 26. BÖLÜM Survivor 26. son bölümde ada (Baraka ve yatak) ve ödül oyunları oynandı.



Yağ, bulgur ve her yarışmacı için ikişer adet patates ödüllü ada oyunu 10-7 Gönüllüler'in oldu.

11 Tavuklu wrap ve 5000 TL ödüllü oyunda ise Gönüllüler'den uzun süredir sakatlığı bulunan Hakan Hatipoğlu da sahaya döndü.



Kıyasıya mücadelenin yaşandığı oyunu 10-8 All Star kazandı.



İşte 25. geçmiş bölümde yaşananlar...

12 SURVIVOR 25. BÖLÜM Survivor 25. bölümde sembol oyunları oynandı. Erkeklerde All Star takımından Adem, kadınlarda ise Gönüllüler'den Yağmur sembolleri kazanan isimler oldu.



Sembolü alan Adem ve Yağmur ayrıca birer akıllı telefon hediyesi aldı.

13 BAYRAK YARIŞINDA ALL-STAR GÜLDÜ All Star takımı kazanırsa ailelerinden gelen mesajları, Gönüllüler kazanırsa hayranlarından gelen mesajları okuma ve müzik dinleme hakkı kazanacağı iletişim ödülünde ise kıyasıya bir mücadele yaşandı.



Bayrak yarışına kalan oyunu 10-9 All Star kazandı. İşte 24. geçmiş bölümde yaşananlar...

14 Survivor 2018'in altıncı haftası ada ve ödül oyunlarıyla başladı.



Kıyasıya mücadelenin yaşandığı ada oyununu (Yatak ve baraka) 10-9 Gönüllüler kazandı.

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Survivor son böümde All Star'a Yiğit ve Elif; Gönüllüler'e ise Tavuk ızgara ve salata ödüllü oyun ise 10-8 All Star takımının oldu.Survivor son böümde All Star'a Yiğit ve Elif; Gönüllüler'e ise Batuhan ile Mustafa katıldı.

16 Ada konseyindeki sonuçlarla Gönüllüler'den Emre, Gizem ve Marcus; All Star takımında ise yapılan ilk eleme konseyinde Nihat Doğan yarışmacaya veda etmişti.

17 All Star'dan Ecem, Gönüllüler'den Gamze ve Melih ise adadan sakatlıkları nedeniyle ayrılmıştı.



İşte Survivor 2018'den yansıyan bazı kareler...

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