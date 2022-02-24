Survivor'da kim elendi? (Yunus Emre, Yasin, Nagihan ve Gökhan'ın eleme konseyi)

Haberler 24.02.2022 - 09:35
Dokunulmazlık oyunları sonucunda sürgün adasına giden Yunus Emre, Yasin, Nagihan ve Gökhan SMS yarışına girdi.
Sonuçların açıklanmasıyla adaya Yunus Emre veda etti.
Yunus Emre "Diyecek çok şey var. Şu an söyleyeceğim şey ise sırtlanlar avlanmak için sürüye ihtiyaç duyar. Aslanların ve kaplanların ise sadece ailesi vardır. Her şey için teşekkür ederim" dedi.
Acun Ilıcalı "Benim sempatik bulduğum bir yarışmacısın. Biraz yaramaz bir çocuk gibisin. Survivor çerçevesinde yaramazlık yaptığın oldu. Ben de seni üzdüysem kusura bakma. Ben de yarışmada bir otorite kurmak durumundayım" dedi.
Ilıcalı birleşme partisi için sürprizi de açıkladı. Ilcalı bu seneki birleşme partisinde popçu Edis'in sahne alacağını duyurdu.