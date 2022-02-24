Survivor'da kim elendi? (Yunus Emre, Yasin, Nagihan ve Gökhan'ın eleme konseyi)

Survivor son bölümde eleme konseyine kalan Yunus Emre, Yasin, Nagihan ve Gökhan'dan en az SMS oyunu alan Yunus Emre adaya veda etti. Ayrıca Acun Ilıcalı birleşme partisine şarkıcı Edis'in geleceğini açıkladı. İşte ayrıntılar...

Haberler 24.02.2022 - 09:35

Survivor'da kim elendi? (Yunus Emre, Yasin, Nagihan ve Gökhan'ın eleme konseyi) - 1

Dokunulmazlık oyunları sonucunda sürgün adasına giden Yunus Emre, Yasin, Nagihan ve Gökhan SMS yarışına girdi.


Survivor'da kim elendi? (Yunus Emre, Yasin, Nagihan ve Gökhan'ın eleme konseyi) - 2

Sonuçların açıklanmasıyla adaya Yunus Emre veda etti.


Survivor'da kim elendi? (Yunus Emre, Yasin, Nagihan ve Gökhan'ın eleme konseyi) - 3

Yunus Emre "Diyecek çok şey var. Şu an söyleyeceğim şey ise sırtlanlar avlanmak için sürüye ihtiyaç duyar. Aslanların ve kaplanların ise sadece ailesi vardır. Her şey için teşekkür ederim" dedi.


Survivor'da kim elendi? (Yunus Emre, Yasin, Nagihan ve Gökhan'ın eleme konseyi) - 4

Acun Ilıcalı "Benim sempatik bulduğum bir yarışmacısın. Biraz yaramaz bir çocuk gibisin. çerçevesinde yaramazlık yaptığın oldu. Ben de seni üzdüysem kusura bakma. Ben de yarışmada bir otorite kurmak durumundayım" dedi.


Survivor'da kim elendi? (Yunus Emre, Yasin, Nagihan ve Gökhan'ın eleme konseyi) - 5

Ilıcalı birleşme partisi için sürprizi de açıkladı. Ilcalı bu seneki birleşme partisinde popçu Edis'in sahne alacağını duyurdu.

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