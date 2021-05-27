Survivor’da market ödülünü ve Anlat Bakalım'ı kim kazandı?

Survivor Türkiye'de market ödülünü ve Anlat Bakalım'ı kim kazandı? sorularının cevapları belli oldu. Aleyna Çalışkan ve Ayşe'nin takım kaptanı seçildiği Survivor son bölüme Batuhan ve Poyraz arasındaki gerginlik damga vurdu. Nefes kesen market ödülü de eğlenceli anlara sahne olan Anla Bakalı'ı da mavi takım kazandı. İşte bireysel challenge eşleşmelerinin de kesinleştiği Survivor'dan ayrıntılar...

27.05.2021 - 06:59

Survivor’da market ödülünü ve Anlat Bakalım'ı kim kazandı? - 1

KAPTANLAR KİM OLDU?

survivor 2021'in 26 Mayıs tarihli 103. bölümünde gerçekleşen oylamada haftanın kaptanları Aleyna Çalışkan ve Ayşe seçildi.

POYRAZ VE BATUHAN ARASINDA GERGİNLİK

Market oyunu öncesinde Batuhan ve Poyraz arasında seremonide gerilim dolu anlar yaşandı. Taktik ve stratejiye yönelik konuşmaların yaşandığı anlarda Batuhan mavi takımın kötü strateji uyguladığını ve Poyraz'ın takımı korumak istemediğini söyledi. Poyraz ise farklı bir durum algılanmaması gerektiğini söyleyerek "Kişi kendinden bilir işi" dedi. Poyraz kişisel çıkar olmadığını söyleyerek, yaptıklarını stratejinin kötü olduğunu belirtti.


Survivor’da market ödülünü ve Anlat Bakalım'ı kim kazandı? - 2
SURVİVOR'DA MARKET ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, haftalık erzak paketini kazanmak için parkurda karşı karşıya geldi. Ada şartları için kritik önem taşıyan market oyununda Murat Ceylan ödülün kebap ve yiyecek paketi olduğunu duyurdu. Hız ve atışların önem arz ettiği oyunda mavi takım rakibine göz açtırmadı.

Survivor’da market ödülünü ve Anlat Bakalım'ı kim kazandı? - 3
Mavi takım yarışmacılarının performansı göz doldururken Ayşe'nin son atışı oyunun kaderini belirledi. Rakibine üstün gelen Ayşe market oyununu takımına kazandırdı. Böylece bu haftanın market oyununu mavi takım kazandı.

Survivor’da market ödülünü ve Anlat Bakalım'ı kim kazandı? - 4

ANLAT BAKALIM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Yarışmacıların eğlenceli anlar yaşadığı Anlat Bakalım'da takımlar en fazla kelimeyi tahmin etmeye çalıştı. Oyun öncesi en çok kelime bilenin jelibon yiyeceği açıklandı. Hem komik hem de stresli anların yaşandığı oyunda kazanan mavi takım oldu. Mavi takım gecenin iki ödülünü de alırken, kırmızı takım adasına eli boş döndü.

Survivor’da market ödülünü ve Anlat Bakalım'ı kim kazandı? - 5

BİREYSEL CHALLENGE EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU!

Survivor'da yapılacak olan bireysel challenge eşleşmeleri belli oldu. Seyirci oyları baz alınarak yapılan eşleşmeler şöyle;

Berkay - Dora

İsmail - Steven

Batuhan - Poyraz

Ayşe - Aleyna Kalaycıoğlu

Merve - Aleyna Çalışkan

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER