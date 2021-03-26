Survivor'da market ve ödül oyununu kim kazandı? (25 Mart ayrıntılar)

26.03.2021 - 07:27
TAKIM KAPTANLARI BELLİ OLDU
Her hafta perşembe akşamı belirlenen Survivor kaptanları yarışmacıların oyları ile seçildi. Ünlüler takımı bu hafta takım kaptanı olarak oy birliği ile Çağrı'yı seçti. Gönüllüler ise Poyraz'ı haftanın kaptanı yaptı.
MARKET OYUNUNU KİM KAZANDI?
Ada şartları için kritik önem taşıyan market oyununda yarışmacılar parkurda yerlerini aldı. Survivor'da oyun öncesi market ödülü, sıvı yağ, domates ve nohut olan erzak paketi olarak açıklandı.
Dört erkek, dört kadın yarışmacı oyunda parkura çıktı. Takım olarak denizde sandal üzerine konulmuş irili ufaklı tüm küplerin sahile taşınması gereken oyunda yarışmacılar adeta canını dişine taktı.
Ünlüler takımı seçim avantajını yakalarken oyunun ilerleyen dakikalarında gönüllüler takımı, skoru 6-2 farka getirdi. Dora ile Batuhan karşılaşması ise oyunun kaderini belirledi. Dora Batuhan'a karşı sayı alınca 7-2 skorla market oyununun kazananı gönüllüler oldu.
SURVİVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da yiyecek ödülü için yarışmacılar bu kez yeniden parkura geldi. Adada yemek fırsatını yakalamak isteyen ünlüler ve gönüllüler güç ve dengenin ön planda olduğu oyunda zorlu anlar yaşadı. Parkurda yarışmacıları en çok asma denge engeli zorlarken, sepetlere atılacak üç basket ile takımlar sayı almak için mücadele verdi.
MERVE VE BATUHAN ARASINDA GERGİNLİK
Survivor'da oynanan ödül oyunu sonrası ünlüler takımında tansiyon yükseldi. Batuhan Merve'yi dinlemek istemediğini söylerken, Merve takım arkadaşını hareketlerine dikkat etmesi konusunda uyardı.
Merve 'içim kan ağlıyor' lafını söyleyerek, Batuhan'ın insanların modunu düşürdüğünü dile getirirken, Batuhan yalancılıkla suçladı. İkili arasında yaşanan sözlü tartışma sonrası ortam normale döndü.