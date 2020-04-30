Survivor'da Masterchef ve sembol oyununu kim kazandı? (29 Nisan ayrıntıları)

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'de Masterchef ve sembol oyununu kim kazandı? sorularının cevapları belli oldu. 29 Nisan'da yayınlanan bölümde, sembol oyununu erkeklerde Berkan, kadınlarda ise Aşkım kazandı. Yarışmacıların hünerlerini sergilediği MasterChef ise 2-2 berabere bitti.

Abone ol Paylaş







30.04.2020 - 07:03

Survivor'da birseysel dokunulmazlık oyununda karşı karşıya gelen yarışmacılar, parkurda büyük mücadele verdi. Büyük heyecana ve rekabete sahne olan sembol oyununda Berkan ve Ersin karşılaşmasının sonunda, erkeklerde sembolü kazanan takım Berkan oldu.

Survivor kadınlarda bireysel dokunulmazlık oyununda Nisa ve Aşkım karşlaşması heyecanlı anlara neden oldu. Sonucunun merakla beklendiği kadınlar sembol oyunu bu hafta Aşkım kazandı.

SURVİVOR MASTERCHEF OYUNUNU KİM KAZANDI?



Survivor'da Masterchef oyununda keyifli anlar ekranlara geldi. Survivor'un 61. bölümünde oynanan MasterChef oyununda, Survivor Yasin, bu oyun öncesi daha önceden deneyimli olduğunu söyleyerek iddiasını ortaya koydu.





Şef Mehmet Yalçınkaya ve Şef Somer Sivrioğlu'nun büyük yardımları ve katkılarıyla iki takım, kendilerine verilen sürede istenilen yemekleri yapmak için kıyasıya bir mücadeleye tutuştu.

Survivor Masterchef oyununnda ünlüler takımının kaptanı Mert Öcal olurken, gönüllüler takımının kaptanı, MasterCHef Türkiye geçmişi de olan Yasin Obuz'du.

Acun Ilıcalı ve tadım ekibinin yaptığı puanlama ile oylamalar belli oldu. Oyalama sonucu her iki takım da 2 puan aldı ve sonuç 2-2 oldu.





Sonuç eşitlenince Acun Ilıcalı, yarışmanın berabere bittiğini ve her iki takımın da yaptıkları yemeği paylaşacağını ve birlikte yiyeceğini söyledi. Survivor'da nefes kesen mücadelelerden fotoğraflar...