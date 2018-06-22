Survivor'da ödül oyunları sonuçlandı (21 Haziran detayları)
ntv.com.tr
Survivor son bölümde ödül oyunlarını kim kazandı? sorusu yanıt buldu. İlk oyun Adem ve Nagihan'ın olurken ikinci oyunu ise yine Adem ve Nagihan kazandı. Survivor'da eleme adayları da Turabi, Hakan ve Murat olarak belirlenmişti. 22 Haziran Cuma günü yarışmacılar ev ödüllü büyük oyunda karşılaşacak ada konseyinde de bir isim yarışmaya veda edecek. İşte Survivor 19. haftada yaşananlar ve Survivor 2018'den kareler...
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1Survivor 2018'in 105. son bölümünde ödül oyunları oynandı.
Kahvaltı ödüllü oyun erkeklerde Adem'in kadınlarda Nagihan'ın oldu. Adem ödüle Murat'ı Nagihan ise Damla'yı götürdü.
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21 Haziran akşamı yayınlanan ikinci mücadelede yarışmacılar bal ve yemek ödülü için karşı karşıya geldi.
Bu oyun ise erkeklerde yine Adem ve Nagihan'ın oldu. Adem yanına Turabi'yi Nagihan Damla'yı alarak ödüle gitti.
İşte 104. geçmiş bölümde yaşananlar...
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Survivor 104. son bölümde merakla beklenen sembol finali yapıldı.
Nagihan'ı 5-1 yenen Adem Kıbrıs'ta yapılacak Survivor finalindeki ilk finalist oldu.
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4Yeni haftanın alışveriş ve yemek ödüllü ilk dokunulmazlık oyununda erkekler Anıl kadınlarda Nagihan kazandı.
Anıl yanına Damla'yı, Nagihan Hakan'ı alarak ödüle gitti.
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5Sakatlığı devam eden Turabi'nin durumu da netleşti.
Acun Ilıcalı doktor raporuyla (Omurgayı kalçaya bağlayan kemikte kırık) Turabi'nin oyunlarda yer almasına izin verilmeyeceğini açıkladı. Ilıcalı ayrıca finale sayılı günler kaldığı için Turabi'nin eleme sisteminde yer alacağını, süre göz önüne alındığı için yarışmadan gönderilmeyeceğini dile getirdi.
Turabi karar sonrası, "Herkesi geçtik doktor Metin Kuş'a takıldık. Saygı duyuyorum kararına. Şu an Survivor şaka yapıyor gibi. Bitişe gelmişken düşen atlet gibiyim. Survivor yolum yine aynı. Sakatlık yavaşlattı biraz ama yolumu değiştirmeden gittiğim sürece ne kadar yavaş gittiğimin önemi yoktur. Sevenlerim kusura bakmasın" ifadelerini kullandı.
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Yapılan ada konseyinde adı en çok yazılan Turabi birinci aday, Anıl ismini söylediği Hakan ikinci aday, Nagihan'ın adını söylediği Murat ise üçüncü eleme adayı oldu.
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ACUN'DAN İKİ SÜRPRİZ BİRDEN
Acun Ilıcalı konseyde sürprizlerini şöyle açıkladı: İki sürprizimiz var. Buraya kadar geldiniz, yoruldunuz, aç kaldınız. Daha önce birleşme partimiz vardı. Kalan 8 arkadaşımıza bir sürpriz yapmak istiyorum. Mini bir parti vereceğiz kumsalda. İki takım da güzel bir yemek yiyecek. Sonuna kadar hak ettiniz. Bu partinin sürpriz bir de konuğu var. Yarın akşam Kenan Doğulu gelecek. Sizin için çalacak ve söyleyecek.
Ilıcalı elemenin ise cuma akşamı yapılacağını açıkladı.
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Acun Ilıcalı'nın Dominik'ten Nusret'li fotoğraf paylaşması 22 Haziran Cuma günü verilecek ödülün Nusret'in yarışmacılara yemek hazırlayacağı ödül olması iddialarını güçlendirdi. Survivor'da geçtiğimiz yıl yarışmacılar Nusret’in hazırladığı etlerle ziyafet çekmişti.
İşte geçmiş bölümde yaşananlar...
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9Survivor 2018'in 19. yeni haftası ödül ve sembol oyunlarıyla başladı.
Sakatlığı geçen Damla yarışlara başlarken, Turabi ise doktor raporunu beklediği için yarışamadı.
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10Dondurma ve akşam yemeği ödüllü oyun erkeklerde Anıl'ın kadınlarda Nagihan'ın oldu.
Anıl yanına Hilmi'yi; Nagihan Hakan'ı alarak ödüle gitti.
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11İkinci heyecan ise Kıbrıs'a gidecek ilk ismi belirleyecek sembol oyunlarında yaşandı.
Oyun erkeklerde Adem'in kadınlarda Nagihan'ın oldu. İki isim yeni bölümde mücadele edecek ve biri finale gitmeye hak kazanacak.
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12Survivor 2018'e daha önce Marcus, Gizem, Emre, İpek, Ramazan, Nihat Doğan, Funda, Nevin, Cumali, Sahra, Elif, Birsen, Yağmur, Ümit Karan, Merve ve Sema veda etmişti.
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13İşte Survivor 2018'den yansıyan renkli kareler...
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