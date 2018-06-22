Survivor'da ödül oyunları sonuçlandı (21 Haziran detayları ve ev ödülü)

Survivor 2018'de oyun sırasında sert şekilde yere düşen ve omurgasından sakatlanan Turabi'nin son sağlık durumunu Metin Kuş açıkladı. Sakatlığından dolayı oyunlarda yarışamayan Turabi'nin omurgasını leğen bölgesine bağlayan kemiğinde kırık ve kanama olduğunu söyleyen Metin Kuş, 'Çok sanslıyız ki sinirsel bir kayıp oluşmadı. Eğer izin verseydim ömür boyu kendine kızacaktı. Bu kararı kendi başıma vermedim. Turabi’yi çok seviyorum. Baba oğul gibiyiz. Ama üzgünüm fiziksel aktivite yapamaz.' dedi



'SİNİRSEL KAYBI OLMAMASI BÜYÜK ŞANS'



"Turabi çok güzel bir yarışmacı. Uzun soluklu ve güçlü bir yarışmacı. Survivor'a ilk geldiğim seneden beri hiç bir yarışmacıyı sakatlığından dolayı elememek için elimden geleni her şeyi yaparım. Çok kötü düştü. Bütün omurgasını leğen bölgesine bağlayan kemik var. Anatomik bütünlüğü sağlayan bir kemik. Çok şiddetli düşmesine bağlı bir kırık oluşmuş. Çok şanslıyız ki sinirsel bir kayıp oluşmadı. Sol ayağı fileye takılıp sağ ayağının üzerine düşmesinden dolayı kırık oluşmuş. Çok sanslıyız ki sinirsel bir kaybı oluşmadı. Hem Turabi hem bizim için çok büyük bir şans.