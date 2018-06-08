Survivor'da ödül oyunlarını kazanan takımlar belli oldu (7 Haziran 91. bölümden detaylar)
Survivor son bölümde ödül oyunlarını kim kazandı? sorusu yanıt buldu. 7 Haziran perşembe günkü 91. bölümde oynanan ilk ödül oyunu Ünlüler takımının olurken ikinci ödül oyununu ise Gönüllüler kazandı. İşte yeni haftadan detaylar ve Survivor 2018'den renkli kareler...
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Survivor 2018'in 17. haftası ödül oyunlarıyla başladı.
Kazananın Dominik-Santo Domingo'ya giderek konaklayacağı ve yemek yiyeceği mücadeleyi 10-3 Ünlüler takımı kazandı.
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91. bölümün ikinci mücadelesi ise mantı ödüllü oyunda yaşandı.
Ünlüler'e 10-4 üstünlük sağlayan Gönüllüler oyunun kazananı oldu.
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Survivor 2018'e daha önce Marcus, Gizem, Emre, İpek, Ramazan, Nihat Doğan, Funda, Nevin, Cumali, Sahra, Elif, Birsen, Yağmur ve Ümit Karan veda etmişti.