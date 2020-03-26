Survivor'da ödül oyunlarını kimler kazandı? (25 Mart ayrıntıları)

Survivor'da performans biricileri ödülünü kim kazandı? sorusunun cevabı belli oldu. Survivor'ın 25 Mart Çarşamba akşamı yayınlanan 28. bölümünde performans birincileri karşı karışla geldi. Günün kazananları Elif ve Berkan oldu. Ayak tenisi ve Anlat Bakalım ise günün eğlenceli yarışmaları olarak öne çıktı. İşte nefes kesen mücadelelerin yaşandığı Survivor'da ödülleri kazananlar...

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26.03.2020 - 08:08

PERFORMANS BİRİNCİLERİ KİMLER OLDU?



Survivor'un 28. bölümünde performans birincileri ödülü oynandı. Çikolatalı kek ödülü için parkurda karşı karşıya gelen yarışmacılar kadınlar ve erkekler olarak ayrı ayrı mücadele verdi.





Oynanan oyun sonrası Survivor 25 Mart birincileri Elif ve Berkan oldu. Elif ödüle Aycan Sercan'ı götürdü. Berkan ise Aşkım Ersin'den yana tercihini kullandı.

Survivor'ın çarşamba günün yayınlanan bölümünde; Acun Ilıcalı-İrem Kanan ikilisi ile Sercan Yıldırım-Ersin Korkut ayak tenisi maçında karşı karşıya geldi. Mücadele öncesi Ünlüler Takımı'ndan Elif ve Mert; Acun Ilıcalı’nın takımını, diğer yarışmacılar ise Sercan’ı destekledi. Eğlenceli anların yaşandığı ayak tenisi maçında kazanan ekip 3-2’lik skor ile Acun Medya oldu.

Survivor 2020'de günün bir diğer eğlecenli mücadelesi ise Anlat Bakalım'da yaşandı. Pasta ödüllü yarışmayı kazanan Gönüllüler Takımıs oldu. Survivor'da kıran kırana geçen mücadelelerden fotoğraflar...