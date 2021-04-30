Survivor'da ödül oyunu kim kazandı, İsmail Balaban ne yaptı? (29 Nisan 2021 ayrıntıları)

29 NİSAN

İSMAİL'DEN DUYGU DOLU MESAJ

Salı gecesi kazanılan iletişim ödülü ile annesi ile görüşen İsmail Balaban annesinin söyledikleri karşısında şoke olmuştu. Nişanlısı ile ilgili annesinin yaptığı açıklama sonrası sessizliğini bozan Survivor İsmail, annesinin bir bildiğinin olduğunu ve zor durumda olduğunu dile getirdi. Ödül oyununda sayı alan İsmail ailesine yeni bir mesaj gönderdi. İsmail Balaban "Canım annem, canım babam. Hiçbir şey sizden daha önemli değil. Sizi çok seviyorum" dedi. İsmail'in sözleri ekran başındakilere duygu dolu anlar yaşattı.