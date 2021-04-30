Survivor'da ödül oyunu kim kazandı, İsmail Balaban ne yaptı? (29 Nisan 2021 ayrıntıları)

30.04.2021 - 07:29
survivor'DA KİMLER KAPTAN OLDU?
Survivor 2021'in 29 Nisan tarihli 80. bölümünde ödül ve anlat bakalım yarışından önce her hafta olduğu gibi yarışmacılar yeni takım kaptanlarını seçmek için oylarını kullandı. Yeni haftanın takım kaptanları için yarışmacılar aklındaki isimleri söyledi. Ünlüler takımında yapılan oylamada Batuhan kaptan olurken, gönüllüler tercihini Berkay'dan yana kullandı. Böylece Berkay bu sezon ilk defa kaptanlığa getirildi.
ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Ödül oyunu için yarışmacılar zorlu parkurda karşı karşıya geldi. Oyun öncesi ödül milföye sarılı et, fırında kabuklu patates, patlıcanlı bademli pilav ve çoban salatadan oluşan yemek olarak açıklandı. Ayrıca kazanan takımın “Gibi” dizisinin ilk bölümünü seyredecekleri de duyuruldu.
Ödülü almak için parkurda ciddi mücadele veren yarışmacılar havuz engeli ve denge tahtasını geçmeye çalıştı. Oyuna iyi başlayan gönüllüler takımı ilerleyen dakikalarda skoru 4-0 yaptı. Ünlüler takımı, aldığı sayılar ile aradaki farkı bire indirirken Steven'dan gelen sayı ile gönüllüler yeniden öne geçti. İsmail'e karşı çıktığı parkurda karşılaşmayı kazanan Steven, skoru 10-7 yaptı. Böylece ödül oyununun kazananı gönüllüler oldu.
ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Yarışmacıların hem eğlendikleri hem de ödül aldıkları anlat bakalım oyununda, takımlar karşılıklı olarak doğru kelimeleri tahmin etmeye çalıştı. Anlat Bakalım oyununda skor 4-4 olunca en iyiler oyun alanına geldi. Gönüllüler takımı Poyraz ve Dora, Ünlüler takımı Sergen ve Melis ile son turda karşılaştı.
Gecenin rekoru ise 9 kelime bilen Poyraz ve Dora'dan geldi. Skoru 5-4 yapan ikili ayrıca anlat bakalım ödülünü takımına kazandırdı. Anlat Bakalım oyununu sahibi olan gönüllüler takımı fıstık ezmesi ve çekirdeksiz hurma yiyebilme şansını elde etti.
İki oyunu da kaybeden ünlüler takımı ise kamp alanına eli boş dönmenin üzüntüsünü yaşadı.
İSMAİL'DEN DUYGU DOLU MESAJ
Salı gecesi kazanılan iletişim ödülü ile annesi ile görüşen İsmail Balaban annesinin söyledikleri karşısında şoke olmuştu. Nişanlısı ile ilgili annesinin yaptığı açıklama sonrası sessizliğini bozan Survivor İsmail, annesinin bir bildiğinin olduğunu ve zor durumda olduğunu dile getirdi. Ödül oyununda sayı alan İsmail ailesine yeni bir mesaj gönderdi. İsmail Balaban "Canım annem, canım babam. Hiçbir şey sizden daha önemli değil. Sizi çok seviyorum" dedi. İsmail'in sözleri ekran başındakilere duygu dolu anlar yaşattı.