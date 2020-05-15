Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? (14 Mayıs ayrıntıları)

15.05.2020 - 09:26
SURVIVOR'DA BASKETBOL MAÇI
Survivor 14 Mayıs’ta basketbol maçı heyecanı yaşandı. Acun Ilıcalı, Esat Yontunç, İrem Kanan ile Doğu'dan oluşan Acun Medya, Barış, Ardahan, Berkan ve Yasin'den oluşan Survivor 2020 takımına karşı mücadele etti. Büyük rekabete sahne olan ve çetin mücadele sonrası Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler Basketbol Oyunu'nu hangi takım kazandı?
ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da bu akşam ödül oyununda Gönüllüler takımı ile Acun Medya basketbol oyununda karşı karşıya geldi ve oldukça zorlu anlar yaşadı. Büyük heyecana sahne olan oyunda oyuncular, kıyasıya rekabet etti ancak zorlu mücadelede kazanan çıkmadı ve 19-19 berabere bitti.
ANLAT BAKALIM'I HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımı Anlat Bakalım oyunu oynadı ve müthiş bir ödülle sınandılar. En çok bilen ve yarışmayı kazanan takım çekirdek ve film keyfi yaşayacaktı. İki takım yarışmacıları da son ana kadar kafa kafaya mücadele etti. Ünlüler takımı bir adım önde yarışmayı tamamladı ve güzel bir ödülün sahibi oldu.
Survivor'da finale doğru rekabet arttı, heyecan dozu yükseldi. 13 Mayıs Survivor yeni bölümünde sembol ödül oyunu ve takım oyunu heyecanı yaşandı. Ersin'in gitmesiyle Ünlüler güç kaybetse de mücadeleyi bırakmadı. Sakatlığı nedeniyle Survivor 2020'den ayrılan Ersin Korkut'u yarışmacı arkadaşları gözyaşları ile uğurlamıştı ve yeni ödülle moral kazanmak istiyordu.
Survivor Ünlüler Gönüllüler 13 Mayıs Çarşamba akşamı ödül oyunu ile ekranlara geldi. Survivor'un yeni bölümünde hem erkeklerde hem de kadınlar arasında bireysel sembol oyunu oynandı. Oyun sonunda ise bazı isimler bireysel sembolü aldı. İlk kez oynanan takım oyununda ise Survivor Ardahan ile Sercan'ın rekabeti dikkat çekti.
SURVİVOR BİREYSEL SEMBOLÜ KİM KAZANDI?
Survivor'da Ersin'in gitmesiyle Ünlüler takımında güç kaybı olup olmayacağı beklenirken, sembol oyununda her iki takım yarışmacıları da iyi mücadele verdi. Hem erkeklerde hem de kadınlar arasında oynanan bireysel sembol oyununda yarışmacılar kendilerini gösterme fırsatı buldu.
Oynanan oyun sonunda bireysel sembolü erkeklerde Yasin, kadınlarda ise Evrim kazandı.