Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? (15 Mart 2021 ayrıntıları)

Survivor'da ödül oyununu ve Anlat Bakalım'ı kim kazandı? sorularının cevapları belli oldu. Survivor'ın 15 Mart tarihli 48. bölümünde Gonca'nın parkurda su yuttuğu ve arkadaşlarını korkuttuğu ödül oyununu ünlüler takımı kazandı. Keyifli anların yaşandığı Anlat Bakalım'ın da kazananı ilk mücadelede olduğu gibi ünlüler takımı oldu. İşte Survivor'da bu hafta yaşananlardan ayrıntırlar...

16.03.2021 - 07:15

Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? (15 Mart 2021 ayrıntıları) - 1

15 MART

survivor’DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?


Pazartesi akşamları oynanan Survivor ödül oyununda ünlüler ve gönüllüler ödülü almak için karşı karşıya geldi. Ödül oyunu öncesinde takımlar avantaj oyununda mücadele verdi. Batuhan – Merve, Gönüllülerden Poyraz – Aleyna Kalaycıoğlu karşılaşmasında heyecan dolu anlar yaşandı. Aleyna’yı yakalayan Batuhan atışlarda Merve’ye avantajı kazandırdı. Böylece seçim avantajını ünlüler takımı kazanmış oldu.

Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? (15 Mart 2021 ayrıntıları) - 2

15 MART

Bir sonraki turda ise takımlar bu kez gerçek ödül oyununda karşılaştı. Dubada aldıkları sörf tahtası ile iki duba üzerindeki engelleri aşması gereken yarışmacılar parkurda elinden geleni yaptı. Aldıkları iki sayı ile skoru 7-2 yapan ünlüler, büyük avantaj elde ederken; gönüllüler, 4 tane üst üste sayı alarak skoru 7-6'a getirdi. 10-7 skorla ödül oyununu gün sonunda kazanan ünlüler oldu.
Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? (15 Mart 2021 ayrıntıları) - 3

15 MART

SURVİVOR'DA ANLAT BAKALIM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?


Yarışmacıların stres atmasını sağlayan Survivor Anlat Bakalım oyunu yine keyifli anlara sahne oldu. Ünlüler ve gönüllüler takımının birbirlerine sorular sorduğu oyunda ödül patso olarak açıklandı. İletişim ve eleme konseyi öncesi moral bulmak isteyen takımlar anlat bakalımda birbirlerine soru sorarak en fazla kelimeyi bilmeye çalıştı. Bu hafta anlat bakalımda günün rekoru ise 8 kelime bilen İsmail – Gonca, Ayşe – Aleyna Kalaycıoğlu, Batuhan - Gonca'dan geldi. Eğlenceli anların yaşandığı anlat bakalımda 7-4 skorla oyunu ünlüler takımı kazandı.

Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? (15 Mart 2021 ayrıntıları) - 4

14 MART

SURVİVOR BİL BAKALIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? 

Survivor'da ilk Bil Bakalım mücadelesi verildi. En çok bilen takım 1000 pesonun sahibi oldu. Ardından birçok lezzetli yemek için açık artırma oyunu gerçekleşti. Ancak 14 Mart Survivor Bil Bakalım oyununda ünlüler takımı önde giderken, ödül için kıran kırana rekabet oldu. Oyunun kazananı ise gönüllüler oldu.

Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? (15 Mart 2021 ayrıntıları) - 5

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 

İkinci dokunulmazlık oyununda iki takım da başa baş skor yakaladı. Oyunun son dakikalarına doğru ünlüler 9 - 7 skor ile önde gitti. Haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanan ise Batuhan'ın sayısı ile ünlüler takımı oldu.

Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? (15 Mart 2021 ayrıntıları) - 6

SURVIVOR'DA HAFTANIN 2. ELEME ADAYI

Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununun kaybedeni gönüllüler oldu. Böylelikle ikinci eleme adayı da bu takımdan çıktı. En çok adı çıkan ve ikinci gitme adayı olan da Hanzade olarak açıklandı.

Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? (15 Mart 2021 ayrıntıları) - 7

13 MART

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Birleşme partisine doğru hızla giden Survivor 2021'de nefes kesen bir market oyunu ekrana geldi. 3 kişilik ekip olarak çıkılan parkurda nefes kesen karşılaşmalar ekrana geldi. Market oyunu parkurunda iki atıcı vagonu iterken bir toplayıcı yol üzerindeki topları topluyordu. Parkuru bir geri bir ileri giden yarışmacılar, finalde topladıkları toplar ile dört seramiği rakibinden önce kırması gerekiyordu. Atışlarda daha başarılı bir gününde olan Ünlüler, günün sonunda 7-3 skorla market oyununu kazanmayı başardı. Ünlüler takımı, böylece 6 hafta sonra bir market oyununu kazanmış oldu.

Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? (15 Mart 2021 ayrıntıları) - 8

DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

İki takımın kıyasıya mücadelesinde gönüllüler takımı 9-7 önde götürdüğü mücadelenin son anlarında Ünlüler takımından gelen atakla neye uğradığını şaşırdı. Poyraz'ı son olarak yenen Batuhan takımının kritik mücadelede eşitliği yakalamasında etkili oldu. 9-9'luk eşitliğin ardından mücadele bayrak yarışına kaldı.

Ünlüler takımında İsmail ve Merve Aydın yarışırken, gönüllüler takımında ise Ayşe ve Steven mücadele etti. Merve inanılmaz atışları ile ünlüler takımına dokunulmazlığı kazandırdı ve konseyde bir arkadaşlarının isimlerini yazmaktan kurtardı.

Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? (15 Mart 2021 ayrıntıları) - 9

SURVİVOR'DA İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın ilk eleme adayı olan ismi gönüllüler takımında yapılan oylamanın ardından belli oldu. Konseyde Acun Ilıcalı birleşme partisi için sürpriz açıklamalarda bulunurken Survivor'da haftanın ilk eleme adayı Gönüllüler takımında Aleyna Çalışkan oldu. 

GÖNÜLLÜLER TAKIMINDA GERGİNLİK

Gergin geçen haftanın ardından, ada konseyinde Acun Ilıcalı gönüllüler takımında kadın yarışmacılara '3 Y' konusunun ne demek olduğunu sordu. Konuyla ilgili ilk başta açıklama yapmak istemeyen Aleyna Çalışkan Ayşe'nin açıklamasını istedi. Daha sonra yeniden söz alan Aleyna, Hanzade'den bahsederek, "Ben onu yüzsüz, yalancı, yalaka olarak görüyorum. O yüzden de 3 Y diyordum. O da zaten bize şeytan diyordu. Ben sizin gibi küstah ve bencil görmedim demişti" açıklamasında bulundu.

Takım arkadaşının sözlerine çıkışan Hanzade ise, "Küstah ve bencil olayında ben haklıydım. Ben yüzüne karşı söyledim ama yüzsüz ve yalancı lafından sonra artık benimde onunla problemim var" dedi.

Takımın diğer kadın yarışmacıları da Aleyna'nın sözlerine destek verdi. Yaşanan gerginlik sonrası Hanzade'nin duygularına hakim olmakta zorlandığı görüldü.

Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? (15 Mart 2021 ayrıntıları) - 10

TAKIM KAPTANLARI BELLİ OLDU

Survivor 2021'in son bölümünde ödül oyunu öncesi takımlar arasında takım kaptanları seçildi. Ünlüler takımında Barış’ın rahatsızlığı nedeniyle yer almadığı oylamada kaptan Batuhan oldu. Gönüllüler ise tercihini Aleyna Kalaycıoğlu'dan yana kullandı.


BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN?

2021 sezonunda Survivor birleşme partisinin 27-28 Mart’ta yapılacağı duyuruldu.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ödül oyunu mücadelesinde ünlüler ve gönüllüler takımı parkurda yerlerini aldı. Oyun öncesi ödül sandviç, yanında kızarmış patates yiyecek olarak açıklandı. Parkura bir atıcı, bir atıcıya topu verecek kişi, mekanizmayı çekecek iki kişi ile birlikte 4 kişi oyuna çıktı. Zorlu anların ardından Batuhan, Poyraz’dan önce üç basket atışı yaparak skoru 10-6 yaptı. Batuhan'ın atışı ile ödülü kazanan takım ünlüler oldu.


Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? (15 Mart 2021 ayrıntıları) - 11
SEMBOL FİNAL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye’de sembol final oyunu heyecan dolu anları ekranlara getirdi. 8 hafta boyunda sembolü kazanan yarışmacılar, sembol finali oyununda yer alma şansını kazandı. Kadınlarda finale ünlülerden Merve 1 canla, Aleyna Kalaycıoğlu 2 canla kaldı. Erkekler takımında ise ünlülerden İsmail 1 canla, Gönüllülerden Steven 2 canla kaldı. Öte yandan yarışmacılara ön eleme turunda bir can olarak kaydedildi. Kıyasıya rekabetin sonunda birleşme partisine kalanlar, erkeklerde Steven, kadınlarda Aleyna Kalaycıoğlu oldu. Yarışmacılar böylece iki haftalık dokunulmazlık aldı. İki yarışmacı üçer isim seçti. Aleyna Kalaycıoğlu'nun seçtiği isimler Ayşe, Reşat ve Aleyna Çalışkan olurken Steven, Yunus Emre, Berkay ve Poyraz'ı yanına aldı. Böylece yarışmacılar makarna salatası ödülüne de kavuştu.
Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? (15 Mart 2021 ayrıntıları) - 12

BARIŞ ÖZBEK SURVIVOR'A VEDA ETTİ


Ünlüler takımında yer alan Barış Özbek, midesinden rahatsız olduğu için yarışmada oyunlarda yer almayıp birkaç gündür dinleniyordu. Sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı, Barış'ın son sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? (15 Mart 2021 ayrıntıları) - 13
Ilıcalı, "Açlık devam ederse Barış'ın rahatsızlığı devam edebilir ve durumu nüksedip kalıcı olabilir" açıklamasında bulundu. Sonrasında ise kötü haberi vererek Barış Özbek'in yarışmaya devam edemeyeceğini söyledi. Takım arkadaşları bu haber sonrası büyük üzüntü yaşadı.

Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? (15 Mart 2021 ayrıntıları) - 14
ÇAĞRI DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Yaşadığı tartışma sonrası yarışmadan diskalifiye olup olmadığı merak edilen Çağrı kararını açıkladı. Acil durum konseyinde yarışmaya devam edip etmeyeceği kararını açıklayan Çağrı, 'Gururu bir kenara bırakarak, annemi mutlu etmeye devam edeceğim. Halk izin verirse, mücadeleme devam etmek istiyorum. Anneme de bir şey söylemek istiyorum. Onu çok seviyorum, bir daha böyle bir şey olmayacak' diyerek yarışmaya devam etmek istediğini söyledi.
Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? (15 Mart 2021 ayrıntıları) - 15
Survivor'daki mücadelelerden fotoğraflar...
Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? (15 Mart 2021 ayrıntıları) - 16
Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? (15 Mart 2021 ayrıntıları) - 17
Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? (15 Mart 2021 ayrıntıları) - 18
Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? (15 Mart 2021 ayrıntıları) - 19

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