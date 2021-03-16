Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? (15 Mart 2021 ayrıntıları)

SURVİVOR'DA İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın ilk eleme adayı olan ismi gönüllüler takımında yapılan oylamanın ardından belli oldu. Konseyde Acun Ilıcalı birleşme partisi için sürpriz açıklamalarda bulunurken Survivor'da haftanın ilk eleme adayı Gönüllüler takımında Aleyna Çalışkan oldu.

GÖNÜLLÜLER TAKIMINDA GERGİNLİK

Gergin geçen haftanın ardından, ada konseyinde Acun Ilıcalı gönüllüler takımında kadın yarışmacılara '3 Y' konusunun ne demek olduğunu sordu. Konuyla ilgili ilk başta açıklama yapmak istemeyen Aleyna Çalışkan Ayşe'nin açıklamasını istedi. Daha sonra yeniden söz alan Aleyna, Hanzade'den bahsederek, "Ben onu yüzsüz, yalancı, yalaka olarak görüyorum. O yüzden de 3 Y diyordum. O da zaten bize şeytan diyordu. Ben sizin gibi küstah ve bencil görmedim demişti" açıklamasında bulundu.



Takım arkadaşının sözlerine çıkışan Hanzade ise, "Küstah ve bencil olayında ben haklıydım. Ben yüzüne karşı söyledim ama yüzsüz ve yalancı lafından sonra artık benimde onunla problemim var" dedi.



Takımın diğer kadın yarışmacıları da Aleyna'nın sözlerine destek verdi. Yaşanan gerginlik sonrası Hanzade'nin duygularına hakim olmakta zorlandığı görüldü.