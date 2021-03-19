Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? (18 Mart 2021 ayrıntıları)

Survivor'da ödül oyununu ve voleybol maçını kim kazandı? sorularının cevapları belli oldu. Batuhan ve Dora'nın kaptan seçildiği bölümde ödül oyununu gönüllüler takımı kazandı. Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe, Berkay'a karşı Acun Ilıcalı, İrem Kanan ve Hanzade'nin yer aldığı voleybol maçının galibi ise Acun Medya oldu. İşte İsmail ile Dora'nın tartıştığı son bölümden ayrıntılar...

19.03.2021 - 07:07

Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? (18 Mart 2021 ayrıntıları) - 1

TAKIM KAPTANLARI BELLİ OLDU

Her hafta perşembe akşamları belirlenen Survivor kaptanları yarışmacıların oyları ile seçildi. Geçen hafta olduğu gibi ünlüler takımı bu hafta da Batuhan'ı takım kaptanı seçti. Gönüllüler ise Dora'yı kaptanlığa getirdi.

Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? (18 Mart 2021 ayrıntıları) - 2
Survivor 2021'in 18 Mart tarihli 50. bölümünde ünlüler ile gönüllüler takımları; biftek, fırında makarna, patates salatası içeren yemek ödülü için mücadele etti. Deniz üzerine kurulan parkurda zipline, denge tahtası gibi engellerden kurtulmaya çalışan yarışmacılar kazanmak için ter döktü. Birleşme partisine doğru rekabetin arttığı yarışmada kıran kırana mücadeleyi 10-6 skorla gönüllüler takımı kazandı.
Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? (18 Mart 2021 ayrıntıları) - 3

İSMAİL VE DORA ARASINDA TARTIŞMA

Survivor'da ödül oyununun oynandığı sırada Dora ile İsmail arasında tezahürat nedeniyle tartışma çıktı. İsmail gönüllülerin yarışmacılara yakın bir şekilde bağırmasını saygısızlık olarak tanımlarken Dora'ya da uyarıda bulundu. Dora ise rakip takım yarışmacısına tezahüratta sorun olmadığını ve mesafe ile ilgili problem olduğunu söyledi. Poyraz ve Çağrı'nın da araya girmesi ile olay konuşarak çözüldü. Kısa süreli sözlü tartışmanın ardından yarışmacılar yerlerine geçti ve parkurda oyun yeniden başladı.


VOLEYBOL MAÇINI KİM KAZANDI?

Heyecanlı anlara neden olan Survivor volaybol maçında Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe, Berkay'a karşı Acun Ilıcalı, İrem Kanan ve Hanzade takım oluşturdu. Nefes kesen anlara sahne olan maçı Acun Medya kazandı.

Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? (18 Mart 2021 ayrıntıları) - 4

Survivor'da önceki mücadelelerden fotoğraflar... 

Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? (18 Mart 2021 ayrıntıları) - 5
Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? (18 Mart 2021 ayrıntıları) - 6
Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? (18 Mart 2021 ayrıntıları) - 7
Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? (18 Mart 2021 ayrıntıları) - 8
Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? (18 Mart 2021 ayrıntıları) - 9

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