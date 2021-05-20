Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? (19 Mayıs 2021 ayrıntıları)

SURVİVOR’DA AİLE ÖDÜLÜ 2. OYUNU

Survivor aile ödülü ikinci oyununda yarışmacılar, uzun bir parkurda kurulu tüm engelleri hızlı bir şekilde aşıp atışlara gelmeye çalıştı. Finalde masa üzerine dizili beş sembolü top atışı ile düşürmeye çalıştılar. Oyunu kazanan takım canlı yayında belli oldu.

Nefes kesen mücadelede Berkay, Poyraz'ı yenerek onun sevinci yaptı ve skoru 9-4 yaptı. Batuhan ise günün başarılı ismi Dora'yı yenerek farkı dörde indirdi. Aleyna Kalaycıoğlı ve Ayşe'nin karşılaşması sonrasında skor 10-5 oldu. Bu skorda canlı yayına geçildi.