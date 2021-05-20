Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? (19 Mayıs 2021 ayrıntıları)

Survivor'da ödül oyununu ve Anlat Bakalım'ı kim kazandı? sorularının cevapları belli oldu. Survivor'ın 19 Mayıs tarihli bölümündeki ödül oyununda kırmızı takım avantajın sahibi olurken, ilk turun sonunda ise kazanan mavi takım oldu. Yarışmacıların keyifli anlar yaşadığı Anlat Bakalım mücadelesinde ise en fazla kelimeyi bilen kırmızı takım gecenin sonunda çikolatalı tatlı yeme fırsatı elde etti. İşte Survivor son bölümde yaşananlar...

20.05.2021 - 07:12

Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? (19 Mayıs 2021 ayrıntıları) - 1

19 MAYIS

survivor'DA ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

Adım adım çeyrek finale yaklaşan Survivor 2021'in 19 Mayıs tarihli 97. bölümünde ödül oyunu öncesi eşleşme avantajı için kırmızı ve mavi takım ilk parkurda karşı karşıya geldi. Oyunu kazanmada kritik önem taşıyan avantaj oyununda İsmail'in Ayşe'ye karşı aldığı sayı ile avantajın sahibi kırmızı takım oldu. Kırmızı takım böylece yarışmacı eşleşmelerini belirledi.

Bir sonraki turda ise bu kez yarışmacılar mangalda tavuk kanat ve kola yemeği için parkura geldi. Müthiş ödülü kazanmak için yarışmacılar bir çok engelin olduğu parkuru geçmek için adeta canını dişine taktı. Soluk soluğa geçen karşılaşmada 10'a 5'lik skor ile kazanan mavi takım oldu. Mavi takım yiyecek ödülünü alırken, kırmızı takım kamp alanına eli boş döndü.

Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? (19 Mayıs 2021 ayrıntıları) - 2

19 MAYIS

İSMAİL VE MERVE ARASINDA TARTIŞMA


Survivor Türkiye 2021'de oynanan ödül oyunu sırasında Merve ve İsmail arasında tartışma yaşandı. Oyun bittikten sonra da devam eden tartışmada iki yarışmacı arasında tansiyon yükseldi. Merve parkurda ayağının takıldığını ve bileğinin burkulduğunu söyledi. İsmail de sesini yükselterek Merve'ye "Takıldıysan söyle diyorum sana. Birimiz sakatlanmasın burada" dedi.

Oyun sonunda sunucu Murat Ceylan'ın söz hakkı verdiği Merve, İsmail'le yaşadığı tartışmada kötü niyetli olmadığını ve yarışmacı arkadaşının durumu farklı algıladığını söyledi. İkili arasında yaşanan tartışma seremonide de devam etti.


Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? (19 Mayıs 2021 ayrıntıları) - 3

19 MAYIS

ANLAT BAKALIM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?


Yarışmacıların keyifli anlar yaşadığı Anlat Bakalım oyununda takımlar yine en fazla kelimeyi bilmek için çaba gösterdi. Hem eğlenceli hem de komik anların yaşandığı oyun öncesi ödül çikolatalı kek olarak açıklandı. Karşılıklı olarak doğru kelimeleri tahmin etmeye çalışan yarışmacılar zaman zaman gülme krizine girdi. Anlat bakalımda skor başa baş giderken kırmızı takım öne geçti. Aleyna İsmail ikilisi final anında 4 tane kelime bilirken, Steven ve Merve ikilisi hiçbir kelimeyi bilemedi. Böylece 6-2 skorla ödülün sahibi kırmızı takım oldu.

Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? (19 Mayıs 2021 ayrıntıları) - 4

18 MAYIS

SURVİVOR’DA İLK ÖDÜL NEYDİ?

İlk ödül nefis bir akşam yemeği ve ayrıca, FA Cup final maçı olan Chelsea - Leicester City maçını izlemeydi. 

AVANTAJ OYUNUNU KİM KAZANDI?

Avantaj oyunu için parkura Mavi takım Steven - Merve Aydın, Kırmızı takım İsmail Balaban - Aleyna Kalaycıoğlu ikilisi ile çıktı. Bayrak yarışını kazanan Mavi takım oldu ve seçim avantajını elde etti.

SURVİVOR’DA 1. ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Birçok tünelden oluşan parkurda yarışmacılar, sürünerek, tırmanarak tüm engelleri aşıp finalde halka atışı yaptılar. Kırmızı takım, iyi başladığı oyunu iyi bir şekilde devam ettirdi. Oyunu 10-3 skorla kazanan Kırmızı takım oldu.

Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? (19 Mayıs 2021 ayrıntıları) - 5

SURVIVOR'DA 2. ÖDÜL NEYDİ?

İkinci ödül oyununu kazanan takıma, bluetooth hoparlörle bir gün boyunca adasında müzik dinleme şansı verilecekti. Ayrıca kazanan takım; soğuk çorba, et fajita, lavaş fajita soslar, bademli pilav, parmesanlı patates oluşan yemeği yiyebilecekti. Son olarak Exxen'de TolgShow izleme şansı da ödüller arasındaydı.

AVANTAJI HANGİ TAKIM KAZANDI?

İkinci ödül oyunu için avantaj oyununa Kırmızı takımdan Berkay ve Aleyna Kalaycıoğlu çıktı. Mavi takımdan ise Poyraz ve Ayşe seçildi. Avantajı kazanan takım Maviler oldu.

SURVİVOR'DA 2. ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

2. ödül oyunu parkurunda havuz, denge gibi birçok engel vardı. Bunları geçen yarışmacıları çok farklı bir atış bekliyordu. Eğimli bir tahtanın ucundaki düz yere atılacak iki top yarışmacılara sayıyı kazandırıyordu. 10-6 oldu skorla kazanan, yine kırmızı takım  oldu.

Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? (19 Mayıs 2021 ayrıntıları) - 6

AVANTAJ OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da aile ödülü avantaj oyununa üç erkek iki kız olarak yani tüm takım çıktı. Mavi takımın atıcısı Poyraz, Kırmızı takımın atıcısı ise Batuhan idi. Bayrak yarışını kazanan Kırmızı takım, seçim avantajını elde etti.

Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? (19 Mayıs 2021 ayrıntıları) - 7

SURVİVOR’DA AİLE ÖDÜLÜ 2. OYUNU

Survivor aile ödülü ikinci oyununda yarışmacılar, uzun bir parkurda kurulu tüm engelleri hızlı bir şekilde aşıp atışlara gelmeye çalıştı. Finalde masa üzerine dizili beş sembolü top atışı ile düşürmeye çalıştılar. Oyunu kazanan takım canlı yayında belli oldu.

Nefes kesen mücadelede Berkay, Poyraz'ı yenerek onun sevinci yaptı ve skoru 9-4 yaptı. Batuhan ise günün başarılı ismi Dora'yı yenerek farkı dörde indirdi. Aleyna Kalaycıoğlı ve Ayşe'nin karşılaşması sonrasında skor 10-5 oldu. Bu skorda canlı yayına geçildi.

Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? (19 Mayıs 2021 ayrıntıları) - 8

CANLI YAYINDA AİLE ÖDÜLÜ OYUNUNU KİM KAZANDI?

Aile ödülü oyununda canlı yayındaki ilk karşılaşma Berkay ile Steven arasındaydı. Oyunu kazanan Berkay, farkı dörde düşürdü. Fakat sonraki karşılaşmada Poyraz, İsmail'i yenerek farkı yine beşe çıkardı. 

Canlı yayında oynanan dördüncü karşılaşmada Berkay ile Dora karşı karşıya geldi. Nefes kesen karşılaşmayı kazanan Berkay, skoru üçe indirdi. Skor 11-8 iken parkura çıkan Batuhan ile Steven karşılaşmasında nefesler tutuldu. Steven'ın son andaki atışları ile oyunu 12-8 kazanan Mavi takım oldu.

Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? (19 Mayıs 2021 ayrıntıları) - 9
Aile ödülü oyunu öncesinde yarışmacılar ailelerinden bir kişiyle hasret giderdi. Bu esnada duygusal anlar yaşandı, yarışmacıların bazıları gözyaşlarını tutamadı.
Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? (19 Mayıs 2021 ayrıntıları) - 10

AİLE ÖDÜLÜ'NDE HANGİ YARIŞMACI AİLESİNDEN KİMLE GÖRÜŞECEK?

Merve, anne ve babasıyla; Dora, babası ve kız arkadaşıyla; Ayşe, babası ve annesiyle; Steven, abisi ve yengesiyle; Poyraz, annesi ve kız kardeşiyle görüşecek.

Oyun sonrasında Acun Ilıcalı, Kırmızı takım yarışmacılarının aileleriyle üçer dakika görüşebileceğini açıkladı. Ayrıca, Aleyna Kalaycıoğlu'nun kız kardeşinin özel durumu nedeniyle ödülden tam olarak faydalanacağını belirtti.

Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? (19 Mayıs 2021 ayrıntıları) - 11

16 MAYIS

AVANTAJ OYUNUNU KİM KAZANDI?

Aile ödülü ilk oyunu için oynanan avantaj oyununa takım olarak parkura çıktılar. Nefes kesen mücadelede Kırmızı takım, atışlara önce geldi. Ama Mavi takım, geriden başladığı atışlarda rakibin yenerek seçim avantajını elde etti.

İKİ AŞAMALI AİLE ÖDÜLÜ OYUNU

Acun Ilıcalı, aile ödülü oyunu detaylarını açıkladı. Her yarışmacının ailelerinden iki kişinin Dominik'e geldiğini müjdeledi. Aile ödülü, iki oyun olarak oynanacak. İki oyunu da kazanan aynı takım olursa aileleri ile iki saate yakın bir zaman güzel bir akşam yemeği yiyebilecek. 

Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? (19 Mayıs 2021 ayrıntıları) - 12

SURVİVOR’DA İLK AİLE ÖDÜLÜ OYUNUNU KİM KAZANDI?

İlk aşaması oynanan aile ödülü oyunu 12'de bitti. Ve kazanan takım canlı yayında belli oldu. Parkurda yarışmacılar türlü engeli aşıp finalde kum torbaları ile dokuz adet sembolü devirmesi gerekiyordu. 

Aile ödülü oyununda skor 10-8 iken canlı yayına geçildi. İki takım, eşleşmeler için iki kadın iki erkek yarışmacı belirledi. Kırmızı takımda İsmail, Mavi takımda Dora dışarıda kaldı. Canlı yayındaki ilk karşılaşmayı Berkay kazanarak takımını 11-8 öne geçirdi. Sonrasında Ayşe, Aleyna Çalışkan'ı yenerek skoru 11-9 yaptı.

Dördüncü eşleşme için Kırmızı takımdan Aleyna Kalaycıoğlu, Mavi takımdan Merve parkura çıktı. Kıl payı karşılaşmayı kazanan Merve, skoru 11-11 yaptı. Ve oyun bayrak yarışına kaldı.

Aile ödülü ilk oyununda bayrak yarışına Kırmızı takımdan Berkay ile Aleyna Kalaycıoğlu, Mavi takımdan Poyraz ve Merve çıktı. Atıcılar ise Berkay ile Poyraz oldu. Bayrak yarışında normal oyuna göre atışlarda düşürülmesi gereken hedef sayısı artırıldı. Nefeslerin tutulduğu bayrak yarışını kazanan Mavi takım, 12-11 skorla aile ödülü 1. oyununu kazanmış oldu.

Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? (19 Mayıs 2021 ayrıntıları) - 13

OYUN ÖNCESİ KISA GÖRÜŞME

Survivor 2021 yarışmacılarının ailelerinden birer fert, oyun öncesinde kısa bir görüşme yaptı. Bu sırada gözyaşları sel oldu. 

Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? (19 Mayıs 2021 ayrıntıları) - 14

15 MAYIS

SURVİVOR'DA BASKETBOL MAÇINI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2021'de basketbol maçı heyecanı yaşandı. Acun Medya ile Survivor 2021 takımları bir kez daha basket maçında karşılaştı. Daha önce oynanan basket maçını Acun Medya kazanmıştı. Sakatlığı nedeniyle ilk maçta oynayamayan Poyraz, takımına önemli sayılar kazandırdı.

Survivor 2021, sahaya beyaz takım olarak çıktı. Beyaz takımın kadrosunda Merve, Poyraz, Berkay, Dora, Ayşe, Steven ve Kostas vardı. Sahada yer almayan İsmail, Batuhan, Aleyna Kalaycıoğlu ve Aleyna Çalışkan basket maçında Acun Medya'yı destekledi.

Survivor 2021 - Acun Medya basket maçı, on beşer dakikalık dört çeyrekte oynandı. 

Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? (19 Mayıs 2021 ayrıntıları) - 15

BASKETBOL MAÇININ ÖDÜLÜ NEYDİ? 

Beyaz takım, iyi başladığı basket maçını sonuna kadar iyi bir mücadelede sürdürdü. Son çeyreği de 47-44 önde bitiren Survivor 2021 takımı, Acun Medya'dan rövanşı almış oldu. Oyun sonrasında Acun Ilıcalı, ödül olarak iki tepsi su böreğinden herkesin faydalanacağını açıkladı.

Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? (19 Mayıs 2021 ayrıntıları) - 16
19. HAFTANIN TAKIM KAPTANLARI KİMLER OLDU?

Survivor Türkiye 2021'in 19. haftası takım kaptanları için yapılan oylamayla başladı. Market oyunu öncesinde yapılan oylamada Kırmızı takım Aleyna Kalaycıoğlu, Mavi takımda Steven kaptan seçildi.

AVANTAJ OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2021'de market oyunu için oynanan avantaj oyununa Kırmızı takımdan Berkay ve Aleyna Kalaycıoğlu, Mavi takımdan Poyraz ve Merve çıktı. Müthiş mücadelede galip gelen Mavi takım, seçim avantajını elde etti.


Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? (19 Mayıs 2021 ayrıntıları) - 17
SURVİVOR’DA MARKET OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2021'de market oyunu, önceki oyunlara göre yedide değil onda bitecek. Oyunda parkurda türlü engelleri aşan yarışmacılar, finalde dört top atışını başarılı bir şekilde yapması gerekiyor. Oyuna iyi başlayan Kırmızı takım, 3-0 öne geçti. Fakat bu skoru uzun süre koruyamadı. Poyraz ve Merve'nin aldığı sayılar ile farkı bire indi. Sonrasında ise karşılıklı alınan sayılar ile skor 5-5 oldu.

Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? (19 Mayıs 2021 ayrıntıları) - 18
Market oyunu ikinci tur eşleşmeleri sonrasında parkurda Mavi takım rüzgarı esmeye başladı. Üst üste dört karşılaşmayı kazanan Mavi takım, skoru 9-5 yaptı. Berkay'ın Dora'yı yenmesi ile fark üçe indi. Ama sonraki karşılaşmada Steven, İsmail karşısında galip gelmesi ile skor 10-6 oldu. Ve Mavi takım, market oyununu kazanan takım oldu.


Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? (19 Mayıs 2021 ayrıntıları) - 19
SURVİVOR’DA ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’ın en sevilen oyunu Anlat Bakalım oyunu, yarışmacılara da izleyenler de keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Anlat Bakalım oyununda takımlardan iki yarışmacı sahneye çıktı. Birisi kelimeyi anlatırken diğeri tahmin etmeye çalıştı. Oyunda skor 6-6'ya gelince en iyiler mücadelesine geçildi. Mavi takımda Dora ve Merve, Kırmızı takımda Batuhan ile Berkay çıktı. Dora ile Merve, 9 kelime bilerek günün rekorunu kırdılar. Aynı zamanda bu karşılaşmayı da kazandılar. Böylece Mavi takım, 7-6 skorla Anlat Bakalım oyununu kazandı.

Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? (19 Mayıs 2021 ayrıntıları) - 20
ANLAT BAKALIM ÖDÜLÜ NEYDİ?

Survivor'da bu akşam Anlat Bakalım oyununu kazanan takım, ıspanaklı börek yiyecek.
Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? (19 Mayıs 2021 ayrıntıları) - 21
Survivor'ın önceki mücadelelerinden fotoğraflar...
Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? (19 Mayıs 2021 ayrıntıları) - 22
Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? (19 Mayıs 2021 ayrıntıları) - 23
Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? (19 Mayıs 2021 ayrıntıları) - 24
Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? (19 Mayıs 2021 ayrıntıları) - 25
Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? (19 Mayıs 2021 ayrıntıları) - 26

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