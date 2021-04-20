Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? (19 Nisan 2021 ayrıntıları)

19 NİSAN

Survivor'ın 19 Nisan'da yayınlanan bölümünde ödül oyunu, kazanan takıma üç gün boyunca kampta kullanabileceği buzdolabı; içinde peynir, yumurta, zeytin, bal gibi kahvaltılıklar ile çeşitli meyve ve sebzeler olarak açıklandı. Sonrasında kazanan takımın, oyun alanından iki lüks araçla Karayipler’in en lüks semtinde yer alan bir villaya giderek yemek yeme ve geceyi orada geçirme hakkı kazanacağı ilan edildi. Ödül oyunu çok çekişmeli bir mücadeleye sahne oldu. Ünlüler takımı ve Gönüllüler takımı, sezonun ilk kalmalı büyük ödülünü kazanmak için yoğun çaba sarf etti.