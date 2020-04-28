Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? (27 Nisan ayrıntıları)

Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? sorusunun cevabı belli oldu. Survivor 2020 59. bölümde Ünlüler ile Gönüllüler lunapark ve malikane ödülü için parkurda karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadeleyi 10-8 Gönüllüler Takımı kazandı. İşte 27 Nisan ayrıntıları ve haftanın gelişmeleri.

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27 Nisan 2020 Pazartesi günü ekrana gelen Survivor 2020 59. bölümde Ünlüler ile Gönüllüleri büyük bir ödül bekliyordu. Acun Ilıcalı “Şimdi sizi alıyoruz” diyerek başladığı ödülün tanıtımı yarışmacıları inanılmaz sevindirdi. Müthiş bir villada bir gün geçirecek yarışmacıları, bu sefer bir de lunapark bekliyordu. Sonrasında kuzu çevirmenin olduğu akşam yemeği yiyeceklerdi. Son olarak ise sabahında yine süper bir kahvaltı ile güne başlayacaklardı. Bu ödüllerle mest olan Ünlüler ile Gönüllüler, Survivor adına yaraşır bir mücadele ortaya koydular. Ünlülerden Sercan, Gönüllüler Barış sakatlığı nedeniyle oynamadı. Gizem ise parkurun verdiği panik atak nedeniyle yarışamadı. Bu şekilde nefes kesen bir mücadele ortaya kondu. Ünlüler, skoru 8-5’e getirdiler fakat bu avantajı koruyamadılar. Mücadelenin sonunda mutlu sona ulaşan takım, 10-8 Gönüllüler oldu. İşte haftanın gelişmeleri...

26 NİSAN'DA YAŞANANLAR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? Survivor 2020’nin 58. bölümünde haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynandı. 26 Nisan Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı ve 2. eleme adayı kim oldu?



Dokunulmazlık oyununda Ünlüler ve Gönüllüler takımları oldukça zorlu anlar yaşadı. Yarışmacılar, kıyasıya rekabet etti. Büyük heyecana sahne olan ödül oyununu Ünlüler takımı 10-8 skoruyla kazandı. Survivor 2020’nin 58. bölümünde haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynandı. 26 Nisan Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı ve 2. eleme adayı kim oldu?Dokunulmazlık oyununda Ünlüler ve Gönüllüler takımları oldukça zorlu anlar yaşadı. Yarışmacılar, kıyasıya rekabet etti. Büyük heyecana sahne olan ödül oyununu Ünlüler takımı 10-8 skoruyla kazandı.

2. ELEME ADAYI KİM OLDU?



Survivor'da 2. eleme adayı olarak Gizem Birdan seçildi. Böylelikle ilk iki eleme adayı Yunus Emre ve Gizem Birdan oldu.

25 NİSAN'DA YAŞANANLAR Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Oyun sırasında ünlüler takımında Sercan Yıldırım yeniden sakatlandı.



Dokunulmazlık oyununda ödül dokunulmazlığın yanısıra lezzet dolu yiyecekler oldu. Oyunda skoru 5-0 yapan ve ilk olarak beş sayısını bulan gönüllüler, ödülün tadına bakmaya hak kazandı.



Ardından oyunu 7-0’a kadar getiren gönüllüler için rüzgar tersine esmeye başladı. Sercan’ın sakatlanması ile gönüllüler skoru 9-6 yaptılar fakat ünlüler iki oyunu alarak 9-8’e taşımayı başardılar. Oyun sonunda gönüllüler 10-8 galip geldi.







Ünlüler takımı olurken eleme konseyinde en fazla ismi yazılan Yunus Emre Özden yarışmada bu haftanın ilk eleme adayı oldu.

GEÇMİŞ BÖLÜMLER Survivor 2020 56. yeni bölümde Ünlüler ile Gönüllüler, haftalık erzak paketini kazanmak için zorlu parkurda karşı karşıya geldi. Oyunda hangi takımın seçimi yapacağını belirlemek için avantaj oyunu oynandı. Avantaj oyununda Ünlüler ile Gönüllüler'den iki kadın, iki erkek yarışmacı parkura çıktı. Yarışmacılar denge üzerine kurulu parkurda bayrak yarışında avantajı kazanmaya çalıştı. Avantaj oyununu kazananı ise son kısımdaki atışlarla Gönüllüler Takımı oldu.

Survivor'un 24 Nisan bölümünde günün ikinci heyecanı nefes kesen erzak oyunu mücadelesinde yaşandı. Dokunulmazlık oyunu öncesi ödül oyunu için karşı karşıya gelen Ünlüler ve Gönüllüler takımı Survivor erzak ödülününü kazanmak için parkurda ter döktü. Özellikle son haftalarda ödül ve dokunulmazlık oyunlarını kaybeden Gönüllüler takımı ödülü almak için parkurda ciddi performans sergiledi. Çekişmeli geçen mücadele sonunda Survivor erzak ödülünü kazanan takım 10'a 5 skorla Gönüllüler Takımı oldu.

PERŞEMBE GÜNÜ YAŞANANLAR Survivor 2020'nin ekranlara gelen 55. bölümünde Ünlüler ve Gönüllüler takımı Anlat Bakalım oyununda karşı karşıya geldi. Keyifli anların eksik olmadığı gecede, Survivor yarışmacıları anlat bakalım soruları karşısında ter döktü.





Çekişmeli geçen mücadelenin ardından, Aşkım ve Sercan eşleşmesinde yarışmacıların doğru tahminlerde bulunmasıyla anlat bakalım oyununu ünlüler takımı kazandı. Ünlüler takımı böylece yiyecek ödülünü almış oldu.



SURVİVOR'DA 23 NİSAN'A ÖZEL 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Dominik'ten canlı yayınla bağlantı yapıldı. Survivor 2020 yarışmacılarıyla birlikte çocukları da bu coşkuya ortak ederek hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı seslendirdi. Dominik'ten yapılan canlı bağlantıyla Survivor yarışmacıları 23 Nisan mesajını iletmiş oldu.

ÇARŞAMBA GÜNÜ YAŞANANLAR Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'de Acun Medya ile Survivor 2020 takımı, herkesin merakla beklediği voleybol mücadelesinde karşı karşıya geldi. Oyun öncesi konuşma yapan Acun Ilıcalı, takımını İrem Kanan ile Survivor Nisa'dan kurarken, Survivor 2020 takımı da Evrim, Ardahan ve Cemal Can'dan kuruluydu. Eğlenceli ve rekabet dolu anlara sahne olan voleybol mücadelesini Acun Medya kazandı.

Survivor'ın 22 Nisan Çarşamba akşamı ekranlara gelen 54. bölümünde ünlüler ve gönüllüler takımı sembol ödülünü kazanmak için mücadele etti. Eleme gecesinin ardından parkurda karşı karşıya gelen Survivor yarışmacıları, bireysel sembolle gelen orman evi ödül oyununu kazanmak için ter döktü.

KADINLARDA SEMBOLÜ KİM KAZANDI?



Survivor 2020'nin 54. bölümünde, her iki takım da sembolü kazanmak için kadınlar ve erkekler olarak ayrı ayrı mücadele verdi. Sembolü kazanan takımın ödüle kavuşmak için avantaj yakaladığı oyunda kadınlarda skor başa baş giderken, Nisa sembolün sahibi oldu.

ERKEKLERDE SEMBOLÜ KİM KAZANDI? Survivor'da sembolü kazanmak için parkurda karşı karşıya gelen yarışmacılar, kıyasıya rekabet verdi. Ardahan ve Ersin'in eşleştiği oyunda Ersin Ardahan'ı mağlup ederek erkeklerde sembol ödülünün kazananı oldu.





ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?



Sembol oyunu sonrası orman evi ödülü için yarışmacılar karşı karşıya geldi. Nisa ve Ardahan'a karşı Ersin ve Aycan parkurda rakip oldu. Çekişmeli geçen oyunun sonunda orman evi ödül oyununu Ünlüler Takımı kazandı.



Survivor'daki mücadelelerden fotoğraflar...