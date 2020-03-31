Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? (30 Mart ayrıntıları)

ntv.com.tr 31.03.2020 - 06:58
Sert tartışmaların yaşandığı, inanılmaz basket atışlarını ekrana geldiği günün sonunda Survivor ödül oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu.
SURVİVOR PERFORMANS TABLOSU
Survivor'da haftalık genel performans tablosu şu şekilde gelişti:
DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
29 Mart 2020 tarihli Survivor 30. bölümde 2. dokunulmazlık oyununda Ünlüler ve Gönüllüler büyük bir çekişme yaşadı. Nefes kesen 2. dokunulmazlık oyununu kazanan ekip bayrak yarışı sonunda belli oldu. Bu hafta dokunulmazlık oyununu bayrak yarışı sonrasında Ünlüler kazandı.
İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da ilk eleme adayı belirlendi ve bu isim Yunus Emre oldu.
Survivor 2020'nin cuma akşamı ekrana gelen bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Eldeki sembolü düşürenin kaybedeceği dokunulmazlık oyununda 10'uncu sayıya ulaşan takım oyunu kazandı.
SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor’da önceki akşam haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Survivor dokunulmazlık oyununu 10-8 skorla Gönüllüler kazandı.
ÜNLERDEN GÖNÜLLÜLERE KİM GEÇTİ?
Survivor 29. bölümde Ünlüler takımından Gönüllüler takımına Acun Ilıcalı bir kişinin transfer olacağını duyurdu. Konseyde yapılan oylamada "Birazdan bir oylama yapacağız ve en çok oy alan yarışmacı Ünlülerden Gönüllülere geçecek. Herkes oy kullanacak" dedi.
Bunun üzerine kendi istediği ile gönüllüler takımına geçmek isteyen Barış "Ben bu takımda olduğum için kendimi çok şanslı düşünüyorum ama ben buradaki ilişkimin kirlendiğini düşünüyorum. Bu sebeple kendime yeni bir sayfa açıp gönüllü olarak karşı takıma geçmek istiyorum" dedi. Mert ise, Barış'ın diğer takıma geçmek istemesi ile ilgili "Karşı takıma şunu söylüyorum kötü günler geride kaldı şimdi sırada daha kötü günler var" yorumunda bulundu.
Mert ve Barış arasında yaşanan tartışma son bölümde tansiyonu yükselten anlara neden olmuştu.
BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?
Barış Murat Yağcı, 1991 yılında İzmir’de doğmuştur. Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir. Profesyonel olarak basketbol oynamıştır. Sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalan Barış Murat Yağcı, bir dönem modellik yapmıştır.
Best Model of Turkey yarışmasına katıldı ve birinci seçildi. Yapımcıların dikkatini çekmeyi başardı ve oyunculuk eğitimi aldı.
İlk dizisi olan Kocamın Ailesi’yle oyunculuk kariyerine adım attı. Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandırdı ve yavaş yavaş tanınmaya başlandı. Son olarak Şevkat Yerimdar dizisinde Bora karakterini canlandırdı.
İşte Survivor'da haftanın gelişmeleri...
Survivor 2020 tüm hızıyla devam ederken, üzücü haber Acun Ilıcalı’dan geldi. Acun Ilıcalı 29. yeni bölüm tanıtımında Gönüllüler Takımı'nda dizinden sakatlığı bulunan Meryem Kasap’ın yapılan değerlendirmeler ve yarışmacının kararı ile diskalifiye olduğunu açıkladı. Ilıcalı ayrıca Meryem’in diskalifiye olması nedeniyle Ünlüler Takımı'ndan Gönüllüler Takımı'na bir yarışmacının transfer edileceğini söyledi. Acun Ilıcalı’nın bu kararı açıklamasının ardıdan Evrim Keklik büyük bir üzüntüye kapıldı. Evrim adada Meryem’in takım için bir yük olduğunu söylemesiyle suçlanmıştı. Bu sezon dört kez sakatlık ve diskalifiye nedeniyle birçok yarışmacı Survivor yarışmasına veda etti.
DAHA ÖNCE KİMLER DİSKALİFİYE OLMUŞTU?
Şaziye İvegin Üner ve Uğur Pektaş, sakatlıkları yüzünden yarışı çok erken kapatmıştı. Daha bu gelişmenin şoku yeni yeni atlatılırken Erman Altıkardeş ve Fatma Günaydın’da diskalifiye olmuştu.
GÖNÜLLÜLER’E KİM KATILACAK?
Meryem’in diskalifiye olması sonrasında gözler Ünlüler Takımı'na çevrildi. Ünlülerden Gönüllüler Takımı'na bir kişinin transfer olacağını açıklayan Acun Ilcalı, hangi yarışmacının karşı takıma geçeceğini ise henüz açıklamadı.
Survivor 2020'de günün bir diğer eğlecenli mücadelesi ise Anlat Bakalım'da yaşandı. Pasta ödüllü yarışmayı kazanan Gönüllüler Takımıs oldu.
Survivor'da kıran kırana geçen mücadelelerden fotoğraflar...