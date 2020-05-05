Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? (4 Mayıs ayrıntıları)

Survivor'da avantaj ve ödül oyunlarını hangi takım kazandı? sorularının cevapları belli oldu. Survivor 2020'de avantaj oyunu Ünlüler'in ödül oyunu ise Gönüllüler'in oldu. İşte Survivor son bölüm ayrınları ve bu hafta yaşananlar

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05.05.2020 - 07:04

4 Mayıs Pazartesi Survivor 66. Bölümde Ünlüler ile Gönüllüler ödül oyununda karşılaştı. Her zaman olduğu gibi oyundan önce ikişer kadın ve erkek oyuncu ile avantaj oyununa çıktılar. Takım olarak bayrak yarışı şeklinde oynanan avantaj oyununda kazanan Ünlüler oldu. Böylece Survivor’da ödül oyununda Ünlüler takımı, yarışacakları rakiplerini seçme şansını elde ettiler.





Survivor'da haftanın iki dokunulmazlık oyununun ardından ödül oyunu için kıyasıya rekabet vardı. Survivor 2020 ödül oyununda “Atamıyor” krizi bir kez daha yaşandı. 4 Mayıs 2020 tarihli Survivor 66. bölümde Ünlüler Gönüllüler, büyük ödül mücadelesi verdi. Ünlülerin 9-8 önde olduğu oyunda Yunus Emre ile Ardahan parkura çıktı. Onlara eşlik eden isimler ise Aşkım ve Evrim oldu. İki takım da aynı zamanda küpleri yerlerine getirdi ve Yunus Emre ile Ardahan atışlara beraber başladı. Oyunu kazanan Gönüllüler olunca Yunus Emre sinirlerine hakim olamadı. Atışlarını tam Gönüllülerin benchi önünde yapan Survivor Yunus Emre, özellikle Nisa’nın “Atamıyor” diye bağırmasına sert tepki gösterdi. Önce Gönüllüler takımı ile atışan Yunus Emre, daha sonra kendini sakinleştirmeye çalışan takım arkadaşlarına da sert çıktı. Son olarak Mert, Yunus Emre’yi “Ben böyle kavga gürültü istemiyorum. Germe beni” diyerek susturdu. Zorlu mücadele sonrası Gönüllüler Takımı; Villa ödülü, 80'ler partisi ve menüyü kendilerinin belirlediği yemeği almaya hak kazandı. İşte haftanın gelişmeleri...

3 MAYIS'TA YAŞANANLAR Survivor 2020'nin 65. yeni bölümü heyecanlı geçti. Ünlüler-Gönüllüler formatıyla izleyicisinin karşısına çıkan Survivor'da haftanın 2. dokunulmazlık oyunu nefesleri kesti. Peki oyunu hangi takım kazandı ve haftanın 2. eleme adayı kim oldu?

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? Survivor'da oynanan dokunulmazlık oyununda Ünlüler ve Gönüllüler takımları oldukça zorlu anlar yaşadı. Büyük heyecana sahne olan ödül oyununu Gönüllüler takımı 10-5 skoruyla kazandı.

ELEME ADAYI KİM OLDU?



Survivor'da ikinci eleme adayı olarak Mert seçildi. Böylelikle ilk iki eleme adayı Mert ve Berkan Karabulut oldu.

HAFTANIN DİĞER AYRINTILARI Survivor'ın yayınlanan 64. bölümünde dokunulmazlık mücadelesi yaşandı.



Oynanan oyun sonunda Survivor dokunulmazlık oyununu 10-8 skorla kazanan takım ünlüler oldu.







Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımı eleme adayını belirlemek için konseyde toplandı.



Yapılan oylama sonunda Survivor 2 Mayıs eleme adayı Berkan oldu.







Survivor 2020'nin 64. bölüm konsey toplantısında gönüllüler takımıdan Survivor Nisa, gönüllüler takımından ve Acun Ilıcalı'dan özür diledi. Acun Ilıcalı, Survivor Nisa'nın durumunu açıkladı. Ilıcalı, "Senin yaşadığın şey anormal bir şey değil, bize asla saygısızlık yapmadın bu yüzden benden özür dilemene gerek yok. Biz seni seviyoruz ve durumunu da çok iyi anlıyoruz" dedi.

HAFTANIN GEÇMİŞ BÖLÜMLERİ 1 Mayıs 2020 tarihli Survivor’ın 63. bölümünde Ünlüler ile Gönüllüler erzak oyunu için karşı karşıya geldi. Survivor 2020’de takımlar, ilk olarak bayrak yarışına çıktı. İkişer kadın ve erkek yarışmacının mücadele ettiği oyununu kazanan Ünlüler, erzak karşılaşmasında Gönüllüler'den istediği yarışmacıyı seçme şansını yakaladı.





Günün ikinci mücadelesinde sebze ve meyve erzak ödülünden oluşan oyunda yarışmacılar ter döktü. Heyecanlı anların yaşandığı oyunda Barış ve Mert arsındaki rekabet nefes kesti. Dokunulmazlık oyunu öncesi mücadeleyi bu hafta 10'a 7 skorla Ünlüler Takımı kazandı. Evrim ve Nisa'nın oyunun sonunda ağlaması ise gönüllüler takımında moral bozukluğuna neden oldu. Barış ise parkurda sakatlıktan döndü.



NİSA SAKATLANDI MI?



Survivor'da ödül oyunu için mücadele veren Nisa erzak ödülü oyunu esnasında sayıyı kaybedince kendini sakatladı. Ayak parmağı incinen Nisa, ağlamaya başlayınca, sağlık ekipleri müdahale etti. Acun Ilıcalı Nisa'yı uyararak, bu tür tepkiler vermemesi gerektiğini söyledi. İşte Survivor'da bu hafta yaşanan diğer gelişmeler....

PERŞEMBE GÜNÜ YAŞANANLAR Survivor Ünlüler Gönüllüler'in 30 Nisan'da yayınlanan bölümünde Evrim ile Nisa'dan oluşan Survivor 2020 ekibi ile Acun Ilıcalı ile İrem Kanan'dan oluşan Acun Medya voleybol maçında karşı karşıya geldi. Yarışmacıların isteği üzerine takımlar atıştırmalık yemek sepeti ödülünü kazanmak için sahaya çıktı. Evrim ve Nisa'yı sadece Cemal Can desteklerken, Acun Ilıcalı ile İrem Kanan'ı ise geri kalan yarışmacılar destekleme kararı aldı. Yarışmayı Acun Medya 3-2 kazandı. Evrim Acun Ilıcalı'nın ödülden yararlanma jesti kabul etmedi.

Survivor 2020'nin yayınlanan 62. bölümünde yarışmacılar birbirine üstünlük kurarak ödüle ulaşmak için Anlat Bakalım'da karşı karşıya geldi. Keyifli anların yaşandığı Anlat Bakalım'ı 4-3'lük skorla Ünlüler Takımı kazandı.

ÇARŞAMBA GÜNÜ YAŞANANLAR Survivor'da birseysel dokunulmazlık oyununda karşı karşıya gelen yarışmacılar, parkurda büyük mücadele verdi. Büyük heyecana ve rekabete sahne olan sembol oyununda Berkan ve Ersin karşılaşmasının sonunda, erkeklerde sembolü kazanan takım Berkan oldu.

Survivor kadınlarda bireysel dokunulmazlık oyununda Nisa ve Aşkım karşlaşması heyecanlı anlara neden oldu. Sonucunun merakla beklendiği kadınlar sembol oyunu bu hafta Aşkım kazandı.

SURVİVOR MASTERCHEF OYUNUNU KİM KAZANDI?



Survivor'da Masterchef oyununda keyifli anlar ekranlara geldi. Survivor'un 61. bölümünde oynanan MasterChef oyununda, Survivor Yasin, bu oyun öncesi daha önceden deneyimli olduğunu söyleyerek iddiasını ortaya koydu.





Şef Mehmet Yalçınkaya ve Şef Somer Sivrioğlu'nun büyük yardımları ve katkılarıyla iki takım, kendilerine verilen sürede istenilen yemekleri yapmak için kıyasıya bir mücadeleye tutuştu.

Survivor Masterchef oyununnda ünlüler takımının kaptanı Mert Öcal olurken, gönüllüler takımının kaptanı, MasterCHef Türkiye geçmişi de olan Yasin Obuz'du.

Acun Ilıcalı ve tadım ekibinin yaptığı puanlama ile oylamalar belli oldu. Oyalama sonucu her iki takım da 2 puan aldı ve sonuç 2-2 oldu.





Sonuç eşitlenince Acun Ilıcalı, yarışmanın berabere bittiğini ve her iki takımın da yaptıkları yemeği paylaşacağını ve birlikte yiyeceğini söyledi. Survivor'da nefes kesen mücadelelerden fotoğraflar...