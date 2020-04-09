Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? (8 Nisan 40. bölüm ayrıntıları)

Survivor ödül oyununu uzun süre unutulmayacak bir geri dönüşe imza atan ünlüler takımı 9-9'a gelen skorun ardından bayrak yarışına çıkarak kazandı. 10'a 9 kazanan ünlüler açık artırmada fazladan 500 pezo yani toplamda 1000 pezonun sahibi oldu. Böylece ünlüler bu parayla yemek alma şanslı kazandı.