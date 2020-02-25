Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? (Survivor 24 Şubat 2020 ayrıntıları)

25.02.2020 - 08:12
Survivor 2020'de nefes kesen bir ödül oyunu ekrana geldi. 24 Şubat 2020 Survivor 7. yeni bölümde Ünlüler takımı ile Gönüllüler takımı, kum sahada kıyasıya bir futbol maçı yaptı. Çay ve poğaca ödüllü oyunda yarışmacılar, tüm hünerlerini gösterdi. Kıran kırana geçen ödül oyunu sırasında izleyiciler, birbirinden güzel goller ve hareketler izledi. Oyunu kazanan takımı 5-7 Gönüllüler Takımı oldu.
25 Şubat 2020 Salı günü ekrana gelecek Survivor 8. yeni bölümde Ünlüler takımı ile Gönüllüler takımı, iletişim oyunu için karşı karşıya gelecek. Sonrasında ise ada konseyi toplanacak ve Survivor 2020 ikinci hafta SMS sıralaması açıklanacak. Dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler takımından SMS sıralamasında ilk iki sırayı alanlar, eleme potasına iki kişi daha gönderecek. İlk eleme adayı Derya Can ile birlikte bu üç kişiden en az SMS oyu alan kişi adaya veda edecek. Survivor'da kim elenecek? Survivor'da eleme adayları kimler olacak? Survivor SMS sıralaması nasıl olacak? Merakla beklenen soruların cevabı bu akşam belli olacak...
İşte Survivor'da bu hafta yaşanan diğer gelişmeler...
PAZAR GÜNÜ NELER YAŞANDI
Survivor'ın pazar günü yayınlanan dokunulmazlık oyununda, kıyasıya mücadele vardı. Ancak Gönüllüler Takımı oyun boyunca liderliğini sürdürdü ve sonunda 10 - 7 kazandı. Cumartesi günkü dokunulmazlığı Ünlüler kazandığı için bayrak yarışı yapıldı. Ünlüler Takımı'nda Elif ve Barış, Gönüllüler takımında Meryem ve Ardahan ter döktü. Oyunun kazananı ise Gönüllüler Takımı oldu.
Ada konseyinde yapılan oylamanın sonucunda Melis 5, Derya ise 6 oy aldı. Böylece Derya 2. haftanın ilk eleme adayı oldu
EN İYİ PERFORMANSI KİMİN?
Ünlüler Takımı'nda Perviz ve Elif, Gönüllüler Takımı'nda da Cemal Can ile Meryem en iyi performansı gösteren isimler oldu. Bugün Perviz ile Cemal Can ve Elif ile Meryem ödül için mücadele edecek.
SURVIVOR'DAN CUMARTESİ NELER YAŞANDI?
Cumartesi akşamı TV 8’de ekrana gelen Survivor yarışmasında dokunulmazlık oyunu oynandı. 22 Şubat 2020 Survivor yarışmasında ödül oyunu sonrasında haftanın birinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Ünlüler ile Gönüllüler takımları arasında kıyasıya geçen oyunda yarışmacılar arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı.
Survivor’da eleme öncesinde oynanan ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım Ünlüler oldu. Dokunulmazlık oyununda büyük bir heyecan yaşandı. 9'a 9 kalan Ünlüler ve Gönüllüler aralarından en iyi bir kadın ve erkek oyuncu çıkardı. Yapılan son yarışmanın ardından kazanan takım 9'a 10 Ünlüler oldu.
CUMA GÜNÜ NELER YAŞANDI ?
Survivor'ın cuma günmü bölümünde ilk olarak ödül oyunu gerçekleşti. Ünlüler ve Gönüllüler patates cipsi için kıyasıya mücadele etti. Yarışmayı kazanan takım ise 5'e 3 Gönüllüler oldu. Gönüllülerin bir kez daha ödül oyununu kazanması Ünlüler arasında kriz yaşattı.
Ünlüler takımından Elif ile Gönüllüler takımından Fatma karşılaştı. Tam bir takım olayı olan ödül oyununda Elif oyunu kazandı. Fatma ise oyun sonrasında acıyla kendini yere bıraktı. Anında müdahale eden doktorun kontrolü sonrasında ise Fatma’nın ciddi bir şeyi olmadığını açıkladı.