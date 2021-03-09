Survivor'da ödül oyununu kim kazandı, Survivor Çağrı diskalifiye mi olacak? (8 Mart 2021 ayrıntıları)

09.03.2021 - 06:55
Survivor'ın son bölümünde takımlar ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Heyecan ve mücadele dolu geçen ödül oyununda yarışmacılar, deniz üzerindeki parkurda engelleri aşmak için varlarını yoklarını ortaya koydu.
Survivor'da ödül oyununu kazanan gönüllüler takımı yarışmacıları, rozbif ve peynirli birer sandviç ve bir dilim havuçlu kek yeme hakkı elde etti.
SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Çekişmeli geçen dokunulmazlık oyununun sonunda kazanan takım 10'a 9 ünlüler oldu. Ada konseyine gelen gönüllüler takımı, aralarından aday çıkarmak zorunda kaldı.
GERGİNLİK DEVAM ETTİ
Reşat ve Aleyna Çalışkan arasında yaşanan gerilim devam etti. Oyun öncesi Reşat'ın Aleyna Çalışkan'a "Yaza yaza düzelteceğim" demesi nedeniyle sorun konseye de yansıdı.
İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?
Büyük heyecanın yaşandığı dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımı aralarından bir aday çıkarmak zorunda kaldı. Survivor'da üçüncü eleme adayı Aleyna Çalışkan oldu.
Aleyna Çalışkan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
''Zaten tahmin edebiliyordum. Yine aynı kişiler benim adımı konseyde söylediler. Biz asla birbirimizle konsey öncesi konuşmuyoruz. Sadece tek bir şey söylüyorum benim ismimi yazacaksan oyundan önce beni düşürme.''