Survivor'da ödül oyununu kim kazandı, Survivor Çağrı diskalifiye mi olacak? (8 Mart 2021 ayrıntıları)

Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? sorusunun cevabı belli oldu. Survivor son bölümde sandviç ve havuçlu kek için oynanan ödül oyununu gönüllüler takımı kazandı. Yeni bölüm fragmanında ise ilitişim oyununda mücadele eden yarışmacılardan Çağrı'nın sinirlenmesi ve sunucu Murat Ceylan'ın üstüne yürümesi, sonrasında ise konseyde Acun Ilıcalı resti çekmesi gündem oldu. Çağrı'nın bu hareketi 'acaba diskalifiye mi olacak?' sorusunu akıllara getirdi.

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09.03.2021 - 06:55

8 MART AVANTAJ OYUNUNU KİM KAZANDI?



Türkiye'de ödül oyunu öncesinde takımlar, avantaj oyununa çıktı. Mücadele sonunda avantaj oyununu Gönüllüler Takımı kazandı. survivor Türkiye'de ödül oyunu öncesinde takımlar, avantaj oyununa çıktı. Mücadele sonunda avantaj oyununu Gönüllüler Takımı kazandı.

8 MART Survivor'ın son bölümünde takımlar ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Heyecan ve mücadele dolu geçen ödül oyununda yarışmacılar, deniz üzerindeki parkurda engelleri aşmak için varlarını yoklarını ortaya koydu.



Survivor'da ödül oyununu kazanan gönüllüler takımı yarışmacıları, rozbif ve peynirli birer sandviç ve bir dilim havuçlu kek yeme hakkı elde etti.





8 MART



Yeni bölüm fragmanı ilk olarak Ünlüler takımında yaşanan Barış ve Doğan arasındaki kavgaya yapılan yorumla başlıyor. Batuhan'ın sitemlerinin ekrana geldiği fragmanda takım arkadaşı İsmail'e sert çıkıyor. Batuhan yaptığı açıklamada, "İsmail ağabey ikidir takıma ihanet ediyor. Adam bir ensesinden Barış'ı ayırır bir ensesinden Doğan'ı alır böyle ayırır." diyerek tepkisini dile getiriyor. Daha sonra yarışmacılar iletişim oyunu için karşı karşıya geliyor. Sinirlerin gerildiği yarışmada Çağrı, Gönüllüler takımına sert tepki gösteriyor. 'Özür dileyecek' diye bağıran Çağrı araya giren Murat Ceylan'a da sinirleniyor.Sunucu Murat Ceylan'ın 'Çağrı yeter' demesiyle iyice çıldıran Çağrı adeta deliye dönüyor ve ünlü sunucuya 'Ne yeter sana ne?' diye tepki gösteriyor. Takım arkadaşlarının zor sakinleştirdiği Çağrı daha sonra oyun alanından koşarak ayrılıp bir bölgeye gidiyor. Daha sonra yarışmacılar eleme için konseye geliyor ve Acun Ilıcalı Çağrı'ya çok sert tepki gösteriyor. Ilıcalı, 'Ben arkadaşıma yapılan bu hareketi kabul etmiyorum. Şimdi 'yarışmayı bırakıyorum' dersen mutlu oluyorum" diyor. Çağrı ise bu sözler sonrası gözyaşlarını tutamıyor

7 MART SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? Çekişmeli geçen dokunulmazlık oyununun sonunda kazanan takım 10'a 9 ünlüler oldu. Ada konseyine gelen gönüllüler takımı, aralarından aday çıkarmak zorunda kaldı.

GERGİNLİK DEVAM ETTİ Reşat ve Aleyna Çalışkan arasında yaşanan gerilim devam etti. Oyun öncesi Reşat'ın Aleyna Çalışkan'a "Yaza yaza düzelteceğim" demesi nedeniyle sorun konseye de yansıdı. İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU? Büyük heyecanın yaşandığı dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımı aralarından bir aday çıkarmak zorunda kaldı. Survivor'da üçüncü eleme adayı Aleyna Çalışkan oldu. Aleyna Çalışkan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: ''Zaten tahmin edebiliyordum. Yine aynı kişiler benim adımı konseyde söylediler. Biz asla birbirimizle konsey öncesi konuşmuyoruz. Sadece tek bir şey söylüyorum benim ismimi yazacaksan oyundan önce beni düşürme.''

6 MART Survivor'da dokunulmazlık oyununun ardından haftanın ilk eleme adayı belli oldu.



Ada konseyinde yapılan oylamada ise iki yarışmacının ismi çıktı. Yapılan oylamada 5 Hanzade, 5 Öykü'ye oy çıktı ve böylece Survivor'da haftanın ilk eleme adayları Hanzade ve Öykü oldu.

TAKIM KAPTANLARI BELLİ OLDU



Survivor 2021'de ünlüler ve gönüllüler takımı yeni bir ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Tv8 ekranlarında haftanın belirli günleri yayınlanan Survivor 2021'in 4 Mart tarihli bölümünde kazanan takımın ödülü patates püresi ve patlıcanlı köfte yemeği olarak belirlendi.

Zorlu gecede ödül oyunları öncesi yarışmacılar takım kaptanlarını seçmek için oylama yaptı. Survivor’ın 8. haftasında ünlülerden adı en fazla söylenen isim Barış oldu. Böylece ünlülerin kaptanı Barış seçildi. Gönüllüler takımı ise bu hafta kadın yarışmacının kaptan olmasını istedi. Yapılan oylama sonrası gönüllülerin kaptanı Hanzade oldu.





SURVİVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?



Survivor parkurunda, kaydırakla başlayan, havuzlu, denge tahtalı ve sürünmeli birçok engelden oluşan oyun için ünlüler ve gönüllüler takımı yerlerini aldı. Yarışmacıların bu oyunda parkurun finalinde atışlarda üç halkayı çengele geçirmeleri gerekiyordu. Gönüllülerde Poyraz, sakatlığı nedeniyle oyunda yer almazken eşitlik sağlanması adına ünlüler takımından da Sergen oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Eşitliğin sağlanması sonrası ünlüler oyunda atağa geçti. Ünlülerin 7-4 yaptığı skor ilerleyen dakikalarda 7-6 oldu. Son oyunda Melis’in atışları ile skor 10’a 8 oldu. Böylece yiyecek ödülünün sahibi ünlüler oldu.







SURVİVOR'DA MARKET ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?



Ada şartları için büyük önem taşıyan market oyunu için her iki takımın da yarışmacıları yeniden parkurda yerlerini aldı. Oyun için takımlardan dörder yarışmacı parkura çıktı. İkisi sağda ikisi solda iplerle tutturulmuş levha üzerinde dört tane topu düşürmeden taşımaya çalışan yarışmacılar adeta canını dişine taktı.

İlk dakikalardan itibaren galibiyetini sürdüren gönüllüler takımı, skoru 6-1’e getirdi. Günün sonunda ise gönüllüler takımı, 7-2 skorla market oyununu kazanan takım oldu.

Böylece gönüllüler 6 kez market ödülünün sahibi oldu. Ünlüler takımında ise Batuhan ve İsmail başta olmak üzere tüm yarışmacılar büyük üzüntü yaşadı. Hayal kırıklığı sonrası Batuhan kendisini yere atarak sakinleşmeye çalıştı.