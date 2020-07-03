Survivor'da ödül oyununu kim kazandı, takım kaptanları kimler oldu? (2 temmuz ayrıntıları)
Survivor'da kimler takım kaptanı oldu, yeni takım dağılımı nasıl yapıldı ve ödül oyununu kim kazandı? sorularının cevapları belli oldu. Survivor 2020'nin son bölümünde Cemal Can mavi takımın kaptanı olurken, Berkan ise kırmızı takım kaptanı oldu. Nefes kesen ödül oyununu mavi takım kazandı. İşte yeni takım dağılımları ve son bölüm ayrıntıları....
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03.07.2020 - 07:05
PERŞEMBE GÜNÜ YAŞANANLAR
survivor'ın 124. bölümünde kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Son 6 yarışmacı parkurda takım kaptanı olmak için mücadele verdi. Heyecanlı dakikaların yaşandığı kaptanlık oyununda Cemal Can mavi takımın kaptanı olurken, Berkan ise kırmızı takım kaptanı oldu.
SURVİVOR'DA YENİ TAKIMLAR NASIL KURULDU?
Survivor'da takım kaptanlarının seçilmesinin ardından, yeni takımlar kuruldu. Son 6 kişi kalan yarışmacılardan 3'ü kırmızı, diğer 3'ü ise mavi takıma seçildi. Kırmızı takımın kaptanı olan Berkan, Barış ve Elif'i takımına seçti. Mavi takım kaptanlığını kazanan Cemal Can ise, Sercan ve Yasin'i takımına aldı.
Parkurda gerçekleşen zorlu mücadele sonrası Survivor ödül oyununu 10-4'lük skorla mavi takım yarışmacıları kazandı.
YASİN SAKATLANDI
Survivor'da oynanan ödül oyununda Yasin parkurda sakatlık geçirdi. Bacağından sakatlanan Yasin, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yasin'in sağlık durumu ilerleyen günlerde belli olacak.
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