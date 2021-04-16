Survivor'da ödül oyununu kim kazandı, yiyecek temin eden Dora'nın cezası ne oldu?

16.04.2021 - 07:04
survivor'DA KİMLER KAPTAN OLDU?
Survivor'ın son bölümünde kaptanlık için ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları oyunlardan önce oylarını kullandı. Yeni haftanın takım kaptanları için herkes seçtikleri adayların isimlerini söyledi. Ünlüler takımında oylama ile Melis kaptan seçilirken, gönüllülerde ise Poyraz, bir kez daha takım kaptanlığına getirildi.
ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor 2021'in 15 Nisan tarihli bölümünde kaptanların seçilmesinin ardından takımlar ödül oyunu için parkura geldi. Büyük rekabetin giderek arttığı Survivor’da yarışmacılar, parkurda kazanmak için adeta canını dişine taktı.
Bir sonraki oyunda ise bu kez yarışmacılar gerçek oyun için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Gönüllüler takımında sakatlığı devam eden Poyraz ve Berkay, Ünlüler takımında Merve ve Çağrı, ödül oyununda yer alamadı.
DORA'YA ÜÇ ÖDÜL CEZASI
Survivor'da kural ihlallerine bir yenisi eklendi. Oyun parkurunda Acun Ilıcalı gönüllüler takımından Dora'nın yiyecek temin ettiğini öğrendiklerini söyledi. Üç ödül cezası alan Dora ise yarışmacılardan ve Acun Ilıcalı'dan özür diledi. Öte yandan yiyeceğini iyi niyetle Hanzade ile paylaşan İlayda'nın cezasında ise bir ödül oyunu indirime gidildi.
ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Yarışmacıların keyifli anlar yaşadığı oyunda ünlüler ve gönüllüler en fazla kelimeyi tahmin etmeye çalıştı. Keyifli anların yaşandığı oyunda günün rekorunu 8 kelime bilen Aleyna Kalaycıoğlu - Aleyna Çalışkan ikilisi kırdı. Komik ve eğlenceli anların ekranlara geldiği oyunda gönüllüler rakibini mağlup etti. Kazanan gönüllüler takımı böylece mini kek ödülünü almış oldu.