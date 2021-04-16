Survivor'da ödül oyununu kim kazandı, yiyecek temin eden Dora'nın cezası ne oldu?

15 NİSAN

survivor'DA KİMLER KAPTAN OLDU?



Sur vivor'ın son bölümünde kaptanlık için ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları oyunlardan önce oylarını kullandı. Yeni haftanın takım kaptanları için herkes seçtikleri adayların isimlerini söyledi. Ünlüler takımında oylama ile Melis kaptan seçilirken, gönüllülerde ise Poyraz, bir kez daha takım kaptanlığına getirildi.