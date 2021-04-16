Survivor'da ödül oyununu kim kazandı, yiyecek temin eden Dora'nın cezası ne oldu?

Survivor'da ödül oyununu ve Anlat Bakalım'ı kim kazandı sorularının cevapları belli oldu. Melis ve Poyraz'ın takım kaptanı seçildiği haftanın ilk gününde ödül oyununu ünlüler takımı, Anlat Bakalım'ı ise gönüllüler kazandı. Adada yiyecek temin ettiği ortaya çıkan Dora'ya üç ödül oyunu ceza verildi. İşte S2021'in 15 Nisan tarihli 70. bölümünde yaşananlandan ayrıntılar...

16.04.2021 - 07:04

Survivor'da ödül oyununu kim kazandı, yiyecek temin eden Dora'nın cezası ne oldu? - 1

15 NİSAN

survivor'DA KİMLER KAPTAN OLDU?

Survivor'ın son bölümünde kaptanlık için ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları oyunlardan önce oylarını kullandı. Yeni haftanın takım kaptanları için herkes seçtikleri adayların isimlerini söyledi. Ünlüler takımında oylama ile Melis kaptan seçilirken, gönüllülerde ise Poyraz, bir kez daha takım kaptanlığına getirildi.

Survivor'da ödül oyununu kim kazandı, yiyecek temin eden Dora'nın cezası ne oldu? - 2

15 NİSAN

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2021'in 15 Nisan tarihli bölümünde kaptanların seçilmesinin ardından takımlar ödül oyunu için parkura geldi. Büyük rekabetin giderek arttığı Survivor’da yarışmacılar, parkurda kazanmak için adeta canını dişine taktı.

Survivor'da ödül oyununu kim kazandı, yiyecek temin eden Dora'nın cezası ne oldu? - 3

15 NİSAN

Ünlüler takımından Batuhan - Melis, Gönüllüler takımından Steven - Ayşe ilk olarak avantaj oyununa çıktı. Steven'in atışlardaki başarısı ile gönüllüler takımı avantaj oyununun sahibi oldu. Böylece gönüllüler oyunda seçim yapma hakkını elde etti.

Survivor'da ödül oyununu kim kazandı, yiyecek temin eden Dora'nın cezası ne oldu? - 4

15 NİSAN

Bir sonraki oyunda ise bu kez yarışmacılar gerçek oyun için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Gönüllüler takımında sakatlığı devam eden Poyraz ve Berkay, Ünlüler takımında Merve ve Çağrı, ödül oyununda yer alamadı.

Survivor'da ödül oyununu kim kazandı, yiyecek temin eden Dora'nın cezası ne oldu? - 5

15 NİSAN

Ünlüler takımı oyunun ilk dakikalarına iyi başlarken, gönüllüler sonradan atağa geçti. Ancak ünlüler yeniden parkurda galibiyeti ele aldı ve skor 10-3 oldu. Ödülü kazanan ünlüler takımı böylece, piliç kızarmış but, salata, patates ve kola içeceğini kazandı. Kazanan takım yarışmacıları, ayrıca Konuşanlar programının bir bölümünü de izleme şansını elde etti.

Survivor'da ödül oyununu kim kazandı, yiyecek temin eden Dora'nın cezası ne oldu? - 6

15 NİSAN

DORA'YA ÜÇ ÖDÜL CEZASI


Survivor'da kural ihlallerine bir yenisi eklendi. Oyun parkurunda Acun Ilıcalı gönüllüler takımından Dora'nın yiyecek temin ettiğini öğrendiklerini söyledi. Üç ödül cezası alan Dora ise yarışmacılardan ve Acun Ilıcalı'dan özür diledi. Öte yandan yiyeceğini iyi niyetle Hanzade ile paylaşan İlayda'nın cezasında ise bir ödül oyunu indirime gidildi.

Survivor'da ödül oyununu kim kazandı, yiyecek temin eden Dora'nın cezası ne oldu? - 7

15 NİSAN

ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?


Yarışmacıların keyifli anlar yaşadığı oyunda ünlüler ve gönüllüler en fazla kelimeyi tahmin etmeye çalıştı. Keyifli anların yaşandığı oyunda günün rekorunu 8 kelime bilen Aleyna Kalaycıoğlu - Aleyna Çalışkan ikilisi kırdı. Komik ve eğlenceli anların ekranlara geldiği oyunda gönüllüler rakibini mağlup etti. Kazanan gönüllüler takımı böylece mini kek ödülünü almış oldu.

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