Survivor’da ödül ve sembol oyununu kim kazandı? (10 Mayıs 2021)

Survivor’da ödül ve sembol oyununu kim kazandı? sorularını cevapları belli oldu. Survivor 2021'in 10 Mayıs tarihli 89. bölümündeki ödül oyununda ipi göğüsleyen mavi takım olurken, kadınlarda ve erkeklerde de sembolün sahibi kırmızı takım oldu. İşte Survivo'da yaşananlardan ayrıntılar...

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11.05.2021 - 06:56

10 MAYIS survivor’DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? Pazartesi akşamları oynanan Survivor ödül oyununda kırmızı ve mavi takım ödülü almak için karşı karşıya geldi. Ödül oyunu öncesinde takımlar avantaj oyununda parkura geldi.Bayrak yarışına kalan oyunda kırmızı takım İsmail - Aleyna Kalaycıoğlu, mavi takım Poyraz - Ayşe ikilisi parkurda çıktı. Mücadele sonrası avantajı kırmızı takım kazandı. ler.

10 MAYIS Sonraki turda ise yarışmacılar bu kez gerçek oyunu kazanmak için karşı karşıya geldi. Mavi takım, skorda 7-1 üstünlüğü yakalarken kırmızı takım farkı dörde düşürdü. Aleyna Çalışkan karşısında Ayşe, atışlarda dörtte üç yaparak sayıyı almayı başardı. Böylece 10-5 skorla ödül oyununu kazanan Mavi takım oldu. Mavi takım Punta Cana'ya gitmeye hak kazandı.







10 MAYIS SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Sembol oyununda ilk olarak kadın yarışmacılar karşı karşıya geldi. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı gecede her iki takım da oyunu almak için elinden geleni yaptı. kadınlarda sembolü kazanan Kırmızı takımdan Aleyna Çalışkan oldu. Erkeklerde kazanan ise İsmail Balaban oldu. Sembolü kazanan iki isim kırmızı takımdan olunca ödülden takım olarak faydalanabildi

9 MAYIS AVANTAJ OYUNUNU KİM KAZANDI? Survivor Türkiye'de ikinci dokunulmazlık oyunu öncesinde takımlar avantaj oyununa çıktı. Oyuna kırmızı takım İsmail ve Aleyna Kalaycıoğlu ikilisiyle çıktı. Mavi takım ise Poyraz ve Ayşe ile parkura çıktı. Bayrak yarışında kazanan kırmızı takım, seçim avantajını elde etti. SURVİVOR’DA DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI? Dokunulmazlık oyununda yarışmacılar, parkura ellerinde bir tahta ile başlıyordu. Bu tahta ile engellerdeki boşluğa koyarak ilerliyordu. Finalde ise bu tahta atışı yapılacak yere yerleştirildikten sonra beş halka atışına geçildi. Kırmızı takım, 10-6 skorla ikinci dokunulmazlık oyununu kazandı.

POYRAZ VE DORA'YA UYARI Dokunulmazlığı mavi takım kaybettiği için önce SMS halk oylaması yapıldı. Seyirci oylaması sırasında mavi takım ve kırmızı takımdan söz alanlar karşılıklı görüşlerini dile getirdi. Acun Ilıcalı, özellikle mavi takımdan Poyraz ve Dora'nın karşı takımı kızdırmak için konuştuklarını ve hareket ettiklerini dile getirdi ve bundan dolayı iki ismi uyardı. Eskiden aynı takımda olan Merve ile Batuhan arasındaki "samimiyetsiz" tartışması konseye damga vurdu.

SURVİVOR’DA 2. ELEME ADAYI KİM OLDU? Ada oylamasında mavi takımdan çıkacak eleme adayı için isimler yazıldı. Yazılan isimler; Poyraz ve Sergen idi. Strateji yapan mavi takımda eleme adayı Poyraz oldu.

8 MAYIS DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? Survivor'ın 8 Mayıs Cumartesi akşamı ekrana gelen 87. bölümünde market oyunu ve dokunulmazlık oyunu oynandı. Market oyununu 7-6 kırmızı takım kazanırken dokunulmazlık oyununu 10-8 mavi takım kazandı.

ACUN ILICALI UYARDI Dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı takım için toplanan ada konseyinde SMS halk oylaması yapıldı. Bu oylama sırasında Acun Ilıcalı, İsmail Balaban ve Dora arasındaki gerginliği gündeme getirdi. İki tarafa söz verildikten sonra Acun Ilıcalı, tarafları ayrı ayrı uyardı. Bu konu ile fikirlerini açıklayan Aleyna Kalaycıoğlu ile Ayşe arasındaki da karşılıklı atışmalar yaşandı.

HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU? Seyirci oylaması sona erdikten sonra kırmızı takım, ada oylamasına geçti. Oylamada adı yazılan isimler Batuhan ve İsmail idi. Kırmızı takım yaptıkları strateji ile Batuhan'ı ilk eleme adayı olarak çıkardı.

6 MAYIS SURVİVOR'DA KİMLER KAPTAN OLDU? Survivor 2021'in 6 Mayıs tarihli 86. bölümünde Her hafta olduğu gibi yine oyun öncesi haftanın takım kaptanları oylamalar ile seçildi. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları takımların karışmasının ardından ilk oylarını kullandı. Yeni haftanın takım kaptanları için yarışmacılar aklındaki isimleri söyledi. Kırmızı takımda yapılan oylamada haftanın kaptanı Batuhan olurken, mavi takımda ise kaptan Merve seçildi. Survivor'da yeni takımlar nasıl kuruldu ? / Haber Detay- Tıkla Oku

6 MAYIS BATUHAN'A ACUN ILICALI'DAN SERT UYARI



Zorlu parkurda ödül oyunu için yarışmacılar karşı karşıya geldi. Oyun öncesi ödül pizza, suffle, kızarmış tavuk gibi çeşitli yiyecek ve Hasan Can Kaya'nın Bir Yeraltı Sitcom'unu izleyebilme olarak açıklandı. Eski takım arkadaşları ile bu kez parkurda eşleşen yarışmacılar, kazanmak için elinden geleni yaptı.İlk ödül oyunu nefes kesen mücadelelere sahne olurken parkurda kendine sinirlenen Batuhan hırsını oyun alanından almak isteyince Acun Ilıcalı'dan tepki geldi. Steven'ın sayı almasına karşılık parkuru deviren Batuhan'a Acun Ilıcalı, "Saçma sapan bir şey bu. Ne bu şimdi! Olmadı, yakışmayan bir hareket. Ufak tefek bir şey evet de gidip hedef tahtasını indiriyorsunuz" diyerek sesini yükseltti.

6 MAYIS ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?



İlk olarak avantaj oyununda karşılaşan takımlar bayrak yarışına kaldı. Bayrak yarışında kazanan kırmızı takım seçim avantajını elde etti. Sonraki turda ise Aleyna Kalaycıoğlu, Ayşe'yi ilk karşılaşmalarında yenmeyi başarırken Berkay, Poyraz'ı ve İsmail Balaban da eski takım arkadaşı Sergen'i yendi. 9-9 eşitliğin olduğu oyunda bayrak yarışında kazanan kırmızı takım oldu.











6 MAYIS ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Yarışmacıların hem eğlenip hem de stres attığı anlat bakalım yine keyifli anlara sahne oldu. Karşılıklı olarak doğru kelimeleri tahmin etmeye çalışan yarışmacılar zaman zaman gülme krizine girdi. Dora ve Merve ikilisi 9 kelime bilerek günün rekorunu kırdı.





6 MAYIS Anlat bakalımda skor 5-5 olunca en iyiler mücadelesi yapıldı. Bu etapta ise mavi takım, rakibin beş kelimesine karşılık beş kelime bildi. Böylece 6-5 skorla mavi takım anlat bakalımın sahibi oldu. Ödülü alan mavi takım kişi başına iki tane beyaz peynirli, domatesli tost yiyebilme şansını elde etti.

6 MAYIS

6 MAYIS

6 MAYIS