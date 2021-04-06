Survivor'da ödülü ve basket oyununu hangi takım kazandı? (Survivor 5 Nisan 2021)

06.04.2021 - 07:14
5 NİSAN survivor ÖDÜLÜ NEYDİ?
Yarışı kazanan takım, tekne ile bir restorana gidecek ve yemek yiyecekti. Müzik dinlemek ise serbest olacaktı. Ardından soğuk kahve yanında browni yeme fırsatları olacaktı.
Heyecanın dorukta olduğu basketbol oyununun ödülü de cheescake oldu.
Ünlüler takımı uzan zamandır dokunulmazlık da dahil oyun kazanamadığı için 5 Nisan ödül oyununda ünlülerin hırsı oldukça fazlaydı. İlk 5 sayıyı alan ünlüler takımı tadım yapma hakkı kazandı. Oyunun kazananı Melis'in sayısı ile ünlüler oldu.
SURVİVOR BASKETBOL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Acun Medya ve Survivor 2021 takımı dikkat çeken basketbol oyunu ile izleyicilerin karşısına çıktı. Bu kez Acun Ilıcalı takımına bir dünya yıldızı olan NBA eski oyuncularından, Adriana Lima'nın eski eşi Marko Jaric'i dahil etti. İki takımın da başa baş yarışında oyunun kazananı 38-39 skor ile Acun Medya oldu.
survivor SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Zorlu denge oyununda sembolü kazanmak için ünlüler ve gönüllüler takımında yarışmacılar bireysel mücadelelerini yürüttü. Oyunun ödülü ise elmalı turta oldu. Oyunu kazananlar ünlüler takımından Melis ve Sergen oldu. Yanlarında; İlayda, Merve, Batuhan ve İsmail'i götürdüler.
DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Ünlüler takımında son günlerde büyük gerilim yaşanırken bu durumun parkurlara yansıdığı da görülüyor. İlk dokunulmazlık oyunu cumartesi akşamı yapıldı ve kazanan gönüllüler oldu. Yarışma 9 - 8 gönüllülerin üstünlüğü ile devam etti ve Steven'ın sayısı ile gönüllüler ikinci dokunulmazlığı aldı.
HAFTANIN 2. ELEME ADAYI BELİRLENDİ
Ünlüler takımı başa baş rekabetin ardından ikinci dokunulmazlığın kaybedeni oldu. Kırmızı ekipten Batuhan ve Sergen birlikte eleme potasına gitti.
SURVİVOR'DA MARKET ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM ALDI?
Yarışmacıların adaya motive olmasını sağlayan market oyununda yarışmacılar bir kez daha karşı karşıya geldi. Oyun öncesi ödül patates, soğan, domates ve havuç olan erzak paketi olarak açıklandı.
Reşat sakatlığı nedeniyle oynayamazken ünlülerden eşitlik nedeniyle Çağrı oyun dışına çıktı. Üç kişinin çekici olurken bir kişinin de atıcı olduğu parkurda her karşılaşma öncesinde alınacak sayılar değişti.
Gün sonunda market oyununu 7-6 skorla kazanan takım gönüllüler oldu. Böylece gönüllüler hem market hem de dokunulmazlık oyununun sahibi oldu.
ALEYNA'DAN İTİRAF: SANCAKAY POYRAZ'DAN HOŞLANIYORDU
Survivor konseyinde gönüllüler takımında yaşanan gerginlikler ele alındı. Acun Ilıcalı, Poyraz ve Aleyna Kalaycıoğlu arasında yaşanan gerginliği sordu. Poyraz takım arkadaşına güvenmediğini söylerken, Aleyna'dan gelen itiraf şaşkınlık yarattı.
Aleyna, Poyraz ile elemelerde iyi geçindiklerini ancak adaya geldikten sonra fikirlerin değiştiğini dile getirdi. Poyraz'la arasının bozulma nedeninin daha önce elenen yarışmacı Sancakay olduğunu söyleyen Aleyna, "Sancakay Poyraz'dan hoşlanıyordu. Kendisi söyledi. Bu yüzden beni potansiyel tehlike olarak gördü ve aramızı bozdu" dedi.
Aleyna'nın sözleri karşısında Poyraz gülerek "Ben aşk adasına gelmedim" derken, ünlüler ve gönüllüler takımında yarışmacılar da gülerek tepki verdi.