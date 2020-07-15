Survivor'da şampiyon kim oldu? (Geçmişten bugüne Survivor şampiyonları)

ntv.com.tr 15.07.2020 - 06:54
2005 - Uğur Pektaş
2013 – Hilmi Cem İntepe
Ogeday "Survivor All Star'dan teklif gelse katılır mısın" sorusuna şu cevabı vermişti
"Annem gitmemi hiç istemiyor. Çünkü '5,5 ay boyunca hiç bu kadar kötü olacağımı bilmiyordum. Kazandığında da kaybettiğinde de hep ağlıyordum' diyor. Evde All Star lafı geçtiğinde bile odasına kapanıp ağlamaya başlıyor. Annemin bu yapısını ve duygusallığını gördükçe bir yandan çok üzülüyorum, nasıl giderim diye düşünüyorum. Diğer yandan All Star sezonun geldiğinde nasıl bir projenin içinde olacağım, kopabilecek miyim onu da bilmiyorum. Ama 'neden olmasın' diyorum bir yandan. Gitmem için nedenler var gitmemem için nedenler de var. Ağır tarafı ölçmem gerekiyor. Döndükten sonra Panorama'da 'kesinlikle giderim' demiştim. Annemin duygusal tarafını gördükten sonra evet olmayabilir çünkü böyle nasıl yalnız bırakırıma geliyor olay. O yüzden şu an net değilim."
2018 - Adem Kılıçcı
Survivor 2018 şampiyonu Adem Kılıçcı oldu.
ŞAMPİYON KONUŞTU:
"Çok heyecanlıyım. Gerçekten bu hikaye şu anda tamamlandı. Bu hikayeyi tamamlayan herkesten Allah razı olsun. Bu şampiyonluk çok önemliydi. Bu şampiyonluğu bizimle birlikte çile çeken ve hayatını kaybeden Alper kardeşimize armağan ediyorum. Bunu ben değil sevenlerim başardı."
survivor 2020'de büyük finale kalan Cemal Can ve Barış şampionluk heyecanı yaşadı. Galataport'ta düzenlenen Survivor'da canlı yayında SMS oylamasına çıkan ikiliden en çok oyu alan Cemal Can Survivor 2020 şampiyonu oldu.