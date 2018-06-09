Survivor'da Sema krizi (8 Haziran son bölüm detayları)
Survivor son bölümde ada ve iletişim oyunlarını kim kazandı? sorularının yanıtları belli oldu. İletişim oyununu Gönüllüler kazanırken ada oyunu ise Ünlüler takımının oldu. Sakatlanan ve hastaneye kaldırılan Turabi ada oyunununda oynayamadı. Survivor 2018 93'üncü bölümde ise Sema'nın parkurda atlama konusundaki tereddütü tansiyonu yükseltti... İşte Survivor 17. haftadan detaylar ve Survivor'dan fotoğraflar...
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SURVIVOR'DA SEMA KRİZİ
Survivor 2018 93'üncü bölümde Sema'nın parkurda atlama konusundaki tereddütü tansiyonu yükseltti... Yarışmacıların kaderini belirleyen en önemi oyun olan dokunulmazlık oyununda Sema krizi yaşanıyor. Yüksek bir engelden havuz atlamak zorunda kalan yarışmacılar adeta şov yaparken Sema, bir bölümde korktuğunu belirterek yarıştan çekiliyor. Gönüllüler bu duruma aşırı sinirlenirken Hakan Hatipoğlu, Sema'nın şov yaptığını belirterek, "Yükseklik korkun varsa Survivor'da ne işin var?" çıkışında bulunuyor. Daha sonra devreye Acun Ilıcalı giriyor ve Seme'ya yaptırım uygulanacağını söylüyor.
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ADEM TURABİ'NİN YAŞADIKLARINI ANLATTI
Ünlüler takımından Turabi Çamkıran, iletişim oyununda Anıl Berk Baki ile karşı karşıya geldiği mücadelede belinden ciddi bir sakatlık geçirdi. Parkurun başında sert bir şekilde düşen başarılı yarışmacı, acılar içinde tamamladığı parkur sonrası kendini yere bıraktı. Turabi ile iki kez sert tartışma yaşayan Adem Kılıçcı, takım arkadaşının sakatlık anı ve sonrasında yaşananlar hakkında konuştu.
"AĞLAMAMAK İÇİN KENDİMİ ZOR TUTTUM"
Adem Kılıçcı, "Sakatlanması hem bizim için hem onun için çok kötü oldu. Çünkü iyi bir yarışmacı, yolunun uzun olduğunu düşündüğüm bir yarışmacı. Burada hayallerinin bitmesini kesinlikle istemem, düşmanımın da istemem. Ben ağlamamak için kendimi zor tuttum. Canı çok acıyordu. Ona rağmen oyunun sonuna geldi. Bir ara bırakacaktı, Anıl da ona doğru yöneldi. Ama kenardan 'devam et' sesleri geldi. Bu nedenle Anıl'ın suçu yok. Ambulansta bana 'Esat abiyi çağırır mısın?' dedi. Esat biye 'Bana bir şey olursa elemeyin' dedi. Anlatırken bile tüylerim bile diken diken oluyor. Zor bir an, Allah yardımcısı oldu" ifadelerini kullandı.
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3Survivor 17. hafta 92. bölümde ada (Baraka ve yatak) ve iletişim oyunları oynandı.
İletişim oyununda 10-7 Ünlüler'e üstünlük sağlayan Gönüllüler aileleriyle görüntülü konuştu.
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Bayrak yarışına kalan ve et ürünleri ödüllü ada oyunu ise 10-9 Ünlüler takımının oldu.
Belinden sakatlanan ve hastaneye kaldırılan Turabi ada oyununda mücadele edemedi. Turabi'nin durumu yeni bölümlerde netlik kazanacak.
İşte 91. geçmiş bölümde yaşananlar...
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5Survivor 2018'in 17. haftası ödül oyunlarıyla başladı.
Kazananın Dominik-Santo Domingo'ya giderek konaklayacağı ve yemek yiyeceği mücadeleyi 10-3 Ünlüler takımı kazandı.
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691. bölümün ikinci mücadelesi ise mantı ödüllü oyunda yaşandı.
Ünlüler'e 10-4 üstünlük sağlayan Gönüllüler oyunun kazananı oldu.
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7Survivor 2018'e daha önce Marcus, Gizem, Emre, İpek, Ramazan, Nihat Doğan, Funda, Nevin, Cumali, Sahra, Elif, Birsen, Yağmur ve Ümit Karan veda etmişti.
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8İşte Survivor 2018'den yansıyan kareler...
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