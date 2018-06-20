Survivor'da sembol finali sonuçlandı (Kıbrıs'a giden ilk isim Adem mi, Sema mı?)
ntv.com.tr
Survivor son bölümde sembol finalini kim kazandı? sorusu yanıt buldu. Finalde Nagihan'a üstünlük sağlayan Adem Kıbrıs'ta yapılacak finale gitmeye hak kazanan ilk isim oldu. İşte 19. haftada yaşananlar ve Survivor 2018'den yansıyan fotoğraflar...
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Survivor 104. son bölümde merakla beklenen sembol finali yapıldı.
Nagihan'ı 5-1 yenen Adem Kıbrıs'ta yapılacak Survivor finalindeki ilk finalist oldu.
İşte geçmiş bölümde yaşananlar...
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2Survivor 2018'in 19. yeni haftası ödül ve sembol oyunlarıyla başladı.
Sakatlığı geçen Damla yarışlara başlarken, Turabi ise doktor raporunu beklediği için yarışamadı.
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3Dondurma ve akşam yemeği ödüllü oyun erkeklerde Anıl'ın kadınlarda Nagihan'ın oldu.
Anıl yanına Hilmi'yi; Nagihan Hakan'ı alarak ödüle gitti.
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4İkinci heyecan ise Kıbrıs'a gidecek ilk ismi belirleyecek sembol oyunlarında yaşandı.
Oyun erkeklerde Adem'in kadınlarda Nagihan'ın oldu. İki isim yeni bölümde mücadele edecek ve biri finale gitmeye hak kazanacak.
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5Survivor 2018'e daha önce Marcus, Gizem, Emre, İpek, Ramazan, Nihat Doğan, Funda, Nevin, Cumali, Sahra, Elif, Birsen, Yağmur, Ümit Karan, Merve ve Sema veda etmişti.
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6İşte Survivor 2018'den yansıyan renkli kareler...
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