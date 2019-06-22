Survivor'da sembol finaline kim kaldı? (Survivor son bölüm detayları)
Survivor'da sembol yarı finalini kim kazandı, finale kim kaldı, ödül oyununu hangi takım kazandı sorularının cevapları belli oldu. Survivor Türkiye Yunanistan'ın 101. bölümünde ödül oyununu beyaz takım kazandı.Sembol oyununda yarı final mücadelesini ise Yusuf kazandı ve finalde Seda'nın rakibi oldu. İşte Survivor son bölüm detayları...
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Survivor 101. bölümde siyah ve beyaz takım yemek ödülü için yarıştı. Kıyasıya bir mücadelenin ortaya konduğu oyunda skor 9-9'a kadar geldi ve takımlar bayrak yarışına çıktı.
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Oyunun kaderini belirleyen mücedeleye siyah takımdan Katerina Dalaka ve Emre çıkarken, beyaz takımdan da Afroditi ile Nikos çıktı.
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Yine nefes nefese bir mücadeleye sahne olan Survivor ödül oyununu kazanan taraf beyaz takım oldu.
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Survivor 101. bölümde sembol oyunu yarı finali için mücadele edildi.
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Kadınlarda, tek yarışmacı olan Seda direkt olarak sembol finalinin ilk yarışmacısı olurken, Bora ve Okay'ın elenerek oyun dışı kaldığı sembol yarı finalinde, Yusuf ile Emre final için yarıştı.
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Birçok aşamadan oluşan parkurda inanılmaz bir mücadele verilirken, iki yarışmacı da son son sembolleri aynı anda düşürdü, kazananı belirlemek için kamera kayıtlarına gidildi. Erkeklerde Yusuf ikinci sembol finalisti oldu.
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Seda ile Yusuf arasında oynanacak sembol finalini kazanan isim Survivor'ın büyük finaline gidiş biletini alacak.