Survivor'da voleybol maçını kim kazandı? (30 Nisan ayrıntıları)

Survivor 2020'de voleybol maçını kim kazandı, Anlat Bakalım oyunu kimin oldu? sorularının cevapları belli oldu. Son bölümde Evrim ile Nisa'dan oluşan Survivor ekibi, Acun Medya'ya karşı voleybol maçını kaybetti. Anlat Bakalım'ın galibi ise 4-3'lük skorla Ünlüler Takımı oldu. İşte 30 Nisan 62. bölüm ayrıntıları ve haftanın gelişmeleri...

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01.05.2020 - 07:21

Survivor Ünlüler Gönüllüler'in 30 Nisan'da yayınlanan bölümünde Evrim ile Nisa'dan oluşan Survivor 2020 ekibi ile Acun Ilıcalı ile İrem Kanan'dan oluşan Acun Medya voleybol maçında karşı karşıya geldi. Yarışmacıların isteği üzerine takımlar atıştırmalık yemek sepeti ödülünü kazanmak için sahaya çıktı. Evrim ve Nisa'yı sadece Cemal Can desteklerken, Acun Ilıcalı ile İrem Kanan'ı ise geri kalan yarışmacılar destekleme kararı aldı. Yarışmayı Acun Medya 3-2 kazandı. Evrim Acun Ilıcalı'nın ödülden yararlanma jesti kabul etmedi.

Survivor 2020'nin yayınlanan 62. bölümünde yarışmacılar birbirine üstünlük kurarak ödüle ulaşmak için Anlat Bakalım'da karşı karşıya geldi. Keyifli anların yaşandığı Anlat Bakalım'ı 4-3'lük skorla Ünlüler Takımı kazandı.

İşte Survivor'da bu hafta yaşanan diğer gelişmeler....

ÇARŞAMBA GÜNÜ YAŞANANLAR Survivor'da birseysel dokunulmazlık oyununda karşı karşıya gelen yarışmacılar, parkurda büyük mücadele verdi. Büyük heyecana ve rekabete sahne olan sembol oyununda Berkan ve Ersin karşılaşmasının sonunda, erkeklerde sembolü kazanan takım Berkan oldu.

Survivor kadınlarda bireysel dokunulmazlık oyununda Nisa ve Aşkım karşlaşması heyecanlı anlara neden oldu. Sonucunun merakla beklendiği kadınlar sembol oyunu bu hafta Aşkım kazandı.

SURVİVOR MASTERCHEF OYUNUNU KİM KAZANDI?



Survivor'da Masterchef oyununda keyifli anlar ekranlara geldi. Survivor'un 61. bölümünde oynanan MasterChef oyununda, Survivor Yasin, bu oyun öncesi daha önceden deneyimli olduğunu söyleyerek iddiasını ortaya koydu.





Şef Mehmet Yalçınkaya ve Şef Somer Sivrioğlu'nun büyük yardımları ve katkılarıyla iki takım, kendilerine verilen sürede istenilen yemekleri yapmak için kıyasıya bir mücadeleye tutuştu.

Survivor Masterchef oyununnda ünlüler takımının kaptanı Mert Öcal olurken, gönüllüler takımının kaptanı, MasterCHef Türkiye geçmişi de olan Yasin Obuz'du.

Acun Ilıcalı ve tadım ekibinin yaptığı puanlama ile oylamalar belli oldu. Oyalama sonucu her iki takım da 2 puan aldı ve sonuç 2-2 oldu.





Sonuç eşitlenince Acun Ilıcalı, yarışmanın berabere bittiğini ve her iki takımın da yaptıkları yemeği paylaşacağını ve birlikte yiyeceğini söyledi. Survivor'da nefes kesen mücadelelerden fotoğraflar...