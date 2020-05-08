Survivor'da voleybol maçını kim kazandı? (7 mayıs ayrıntıları)

08.05.2020 - 07:00
SURVİVOR’DA VOLEYBOL RÖVANŞI
Survivor 2020’de bu akşam Acun Ilıcalı ile Evrim Keklik arasındaki iddia ile başlayan voleybol maçının rövanşı oynandı. İlk maçı kaybeden Evrim ve Nisa ikilisi maça iddialı çıktı. Acun Ilıcalı ile İrem Kanan ikilisine karşı Evrim Keklik-Nisa Bölükbaşı ikilisi mücadele etti. Rövanşı kazanan takım ilk maçta olduğu gibi 3-2’lik skor ile Acun Medya oldu. Maç sonrası Evrim Keklik, ‘Nasıl yenildiğimizi anlamıyorum’ açıklaması yaparken, Acun Ilıcalı ise ‘Yendiğimiz için üzgünüz’ ifadelerini kullandı.