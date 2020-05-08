Survivor'da voleybol maçını kim kazandı? (7 mayıs ayrıntıları)

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'de Anlat Bakalım'ı ve voleybol maçını kim kazandı? sorularının cevapları belli oldu. Survivor'ın 7 mayısta yayınlanan bölümünde çikolatalı puding ödüllü Anlat Bakal'ın galibi uzun bir aradan sonra Gönüllüler Takımı oldu. Acun Ilıcalı'nın takımına karşı Nisa ve Evrim'in mücadele verdiği voleybol maçı ise Acun Medya'nın oldu. İşte Survivor son bölüm ayrıntıları ve haftanın gelişmeleri....

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08.05.2020 - 07:00

SURVİVOR'DA ANLAT BAKALIM'I KİM KAZANDI?



Survivor'un 7 Mayıs tarihinde ekranlara gelen bölümünde Ünlüler ve Gönüllüler takımı Anlat Bakalım oyununda karşı karşıya geldi. Çikolatalı puding ödülünü kazanmak için birbirlerine sorulan soran yarışmacıların keyifli anları ekranlara getirdi.

İki takım da birbirlerine üstünlük kurmaya çalışırken Sercan ve Aycan arasındaki anlaşamama sorunu ise komik anlara neden oldu. Oynana oyun sonunda Survivor Anlat Bakalım ödülünü haftalar sonra Gönüllüler Takımı kazandı.





SURVİVOR’DA VOLEYBOL RÖVANŞI Survivor 2020’de bu akşam Acun Ilıcalı ile Evrim Keklik arasındaki iddia ile başlayan voleybol maçının rövanşı oynandı. İlk maçı kaybeden Evrim ve Nisa ikilisi maça iddialı çıktı. Acun Ilıcalı ile İrem Kanan ikilisine karşı Evrim Keklik-Nisa Bölükbaşı ikilisi mücadele etti. Rövanşı kazanan takım ilk maçta olduğu gibi 3-2’lik skor ile Acun Medya oldu. Maç sonrası Evrim Keklik, ‘Nasıl yenildiğimizi anlamıyorum’ açıklaması yaparken, Acun Ilıcalı ise ‘Yendiğimiz için üzgünüz’ ifadelerini kullandı.

ANNELER GÜNÜ İÇİN TEK TAŞ YÜZÜK ÖDÜL OYUNU



Survivor'ın 68. bölümünde ödül oyununda yarışmacılar Anneler Günü’nde annelerine tek taş pırlata armağan edebilmek için zorlu oyunda yer aldılar. Kıyasıya süren oyun 5’te sona erdi. 4-4 eşitliğe gelen oyunda kazananı bayrak yarışı belirledi. Ödül oyunun Gönüllüler kazandı.

Survivor'ın 6 mayısta yayınlanan bölümünde yarışmacılar yeni bireysel sembol oyununda karşı karşıya geldi. Kadınlar ve erkekler arasında ayrı ayrı oynanan Survivor sembol oyunu yine heyecanlı anlara neden oldu. Gönüllüler takımında Evrim'i geçen Nisa ve ünlüler takımında Elif'i yenen Aycan, bireysel sembol finalinde karşı karşıya gelen iki yarışmacı oldu. Oyun sonunda bu hafta Survivor kadınlarda sembol oyununu kazanan isim Nisa oldu.

ERKEKLERDE SEMBOL ÖDÜLÜNÜ KİM ALDI?



Survivor çeyrek finali öncesi büyük avantaj sahibi olacağı bireysel sembol ödülünde erkekler parkurda oyunu kazanmak için mücadele verdi. Ünlüler takımında finale Ersin Korkut çıkarken, gönüllüler takımındaki rakibi Yasin Obuz oldu. İkili parkurda yarışırken takım arkadaşları da sözlü tartışmaya girişti. 2 sayı alan yarışmacının bireysel sembolü kazandığı oyunda, erkeklerde sembol oyunu Yasin kazandı. Böylece Gönüllüler takımı orman evi ödülünü de almış oldu. Ödülü kazanan Gönüllüler oldukça sevinç yaşadı.





SEMBOL OYUNUNDA ORTALIK KARIŞTI



Survivor 2020'nin sembol oyununda Yasin Obuz ile Ersin Korkut arasındaki erkekler sembol finalinde tartışma yaşandı. Takım arkadaşını desteklerken, Yasin'e de sözlü sataşan Mert , oyun anında ve sonrasında Yasin'in tepkisiyle karşılaştı. 'Eğer diskalifiye olmasa var ya bu işin içinde, ben yapacağımı biliyorum' diyen Yasin'e Yunus Emre de karşılık verince tansiyon daha da yükseldi. Yasin'i ve Yunus Emre'yi araya giren diğer yarışmacılar sakinleştirdi.

İLETİLİM OYUNUNDA SURVİVOR TARİHİNDE BİR İLK

Survivor'da iletişim oyununu kazanan ünlüler takımı Instagram üzerinden canlı yayın yapma ödülü kazandı. Yarışmacılar Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabından canlı olarak kendilerine sorulan soruları yanıtladı. Yarışmacılara 1 gün öncesinden yöneltilen 150 bin soru içerisinden seçilen soruları tek tek yanıtlayan Survivor ünlüler takımı, zaman zaman duygusal anlar yaşadı. Survivor'da bir ilk olarak gerçekleştirilen soru-cevap etkinliğinde anlık 400 bini aşkın izleyici katılım sağladı.