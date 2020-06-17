Survivor'da yeni Anlat Bakalım oyunu eşleştirmesi (Demet Özdemir ile Cemal Can)

Acun Ilıcalı, Survivor'da çeyrek final heyecanı öncesi oynanacak Anlat Bakalım oyunu ile ilgili konseyde açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, Anlat Bakalım oyununda yarışmacıların birlikte oynayacağı ünlü isimleri açıkladı. İşte Anlat Bakalım oyununda Survivor yarışmacıları ile birlikte oynayacak olan ünlüler...

17.06.2020 - 10:33 | Son Güncelleme : 17.06.2020 - 10:36

Survivor'da yeni Anlat Bakalım oyunu eşleştirmesi (Demet Özdemir ile Cemal Can) - 1
Survivor'da ilk oyunda olduğu gibi Nisa yine oyuncu Enis Arıkan ile birlikte yarışacak.


Survivor'da yeni Anlat Bakalım oyunu eşleştirmesi (Demet Özdemir ile Cemal Can) - 2
Cemal Can-Demet Özdemir


Survivor'da yeni Anlat Bakalım oyunu eşleştirmesi (Demet Özdemir ile Cemal Can) - 3
Elif-Haluk Levent


Survivor'da yeni Anlat Bakalım oyunu eşleştirmesi (Demet Özdemir ile Cemal Can) - 4
Berkan-Bensu Soral


Survivor'da yeni Anlat Bakalım oyunu eşleştirmesi (Demet Özdemir ile Cemal Can) - 5
Yasin-Danilo Zanna


Survivor'da yeni Anlat Bakalım oyunu eşleştirmesi (Demet Özdemir ile Cemal Can) - 6
Barış-Furkan Korkmaz


Survivor'da yeni Anlat Bakalım oyunu eşleştirmesi (Demet Özdemir ile Cemal Can) - 7
Sercan-Eser Yenenler


Survivor'da yeni Anlat Bakalım oyunu eşleştirmesi (Demet Özdemir ile Cemal Can) - 8
Evrim-Mustafa Ceceli

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