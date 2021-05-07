Survivor'da yeni takımlar sonrası ödül oyununu kim kazandı? (6 Mayıs 2021 ayrıntıları)

Survivor'da ödül oyununu ve Anlat Bakalım'ı kim kazandı sorularının cevapları belli oldu. Takımların karışmasının ardından bu haftanın kaptanları Merve Aydın ve Batuhan oldu. Ödül oyununu ve Anlat Bakalım'ı ise kırmızı takım kazandı. İşte Survivor son bölümde yaşananlardan ayrıntılar...

07.05.2021 - 07:27

Survivor'da yeni takımlar sonrası ödül oyununu kim kazandı? (6 Mayıs 2021 ayrıntıları) - 1

6 MAYIS

survivor'DA KİMLER KAPTAN OLDU?

Survivor 2021'in 6 Mayıs tarihli 86. bölümünde Her hafta olduğu gibi yine oyun öncesi haftanın takım kaptanları oylamalar ile seçildi. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları takımların karışmasının ardından ilk oylarını kullandı. Yeni haftanın takım kaptanları için yarışmacılar aklındaki isimleri söyledi. Kırmızı takımda yapılan oylamada haftanın kaptanı Batuhan olurken, mavi takımda ise kaptan Merve seçildi.

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Survivor'da yeni takımlar sonrası ödül oyununu kim kazandı? (6 Mayıs 2021 ayrıntıları) - 2

6 MAYIS

BATUHAN'A ACUN ILICALI'DAN SERT UYARI

Zorlu parkurda ödül oyunu için yarışmacılar karşı karşıya geldi. Oyun öncesi ödül pizza, suffle, kızarmış tavuk gibi çeşitli yiyecek ve Hasan Can Kaya'nın Bir Yeraltı Sitcom'unu izleyebilme olarak açıklandı. Eski takım arkadaşları ile bu kez parkurda eşleşen yarışmacılar, kazanmak için elinden geleni yaptı.İlk ödül oyunu nefes kesen mücadelelere sahne olurken parkurda kendine sinirlenen Batuhan hırsını oyun alanından almak isteyince Acun Ilıcalı'dan tepki geldi. Steven'ın sayı almasına karşılık parkuru deviren Batuhan'a Acun Ilıcalı, "Saçma sapan bir şey bu. Ne bu şimdi! Olmadı, yakışmayan bir hareket. Ufak tefek bir şey evet de gidip hedef tahtasını indiriyorsunuz" diyerek sesini yükseltti.
Survivor'da yeni takımlar sonrası ödül oyununu kim kazandı? (6 Mayıs 2021 ayrıntıları) - 3

6 MAYIS

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

İlk olarak avantaj oyununda karşılaşan takımlar bayrak yarışına kaldı. Bayrak yarışında kazanan kırmızı takım seçim avantajını elde etti. Sonraki turda ise Aleyna Kalaycıoğlu, Ayşe'yi ilk karşılaşmalarında yenmeyi başarırken Berkay, Poyraz'ı ve İsmail Balaban da eski takım arkadaşı Sergen'i yendi. 9-9 eşitliğin olduğu oyunda bayrak yarışında kazanan kırmızı takım oldu.




Survivor'da yeni takımlar sonrası ödül oyununu kim kazandı? (6 Mayıs 2021 ayrıntıları) - 4

6 MAYIS

ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?


Yarışmacıların hem eğlenip hem de stres attığı anlat bakalım yine keyifli anlara sahne oldu. Karşılıklı olarak doğru kelimeleri tahmin etmeye çalışan yarışmacılar zaman zaman gülme krizine girdi. Dora ve Merve ikilisi 9 kelime bilerek günün rekorunu kırdı.

Survivor'da yeni takımlar sonrası ödül oyununu kim kazandı? (6 Mayıs 2021 ayrıntıları) - 5

6 MAYIS

Anlat bakalımda skor 5-5 olunca en iyiler mücadelesi yapıldı. Bu etapta ise mavi takım, rakibin beş kelimesine karşılık beş kelime bildi. Böylece 6-5 skorla mavi takım anlat bakalımın sahibi oldu. Ödülü alan mavi takım kişi başına iki tane beyaz peynirli, domatesli tost yiyebilme şansını elde etti.
Survivor'da yeni takımlar sonrası ödül oyununu kim kazandı? (6 Mayıs 2021 ayrıntıları) - 6

6 MAYIS

Survivor'da yeni takımlar sonrası ödül oyununu kim kazandı? (6 Mayıs 2021 ayrıntıları) - 7

6 MAYIS

Survivor'da yeni takımlar sonrası ödül oyununu kim kazandı? (6 Mayıs 2021 ayrıntıları) - 8

6 MAYIS

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