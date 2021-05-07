Survivor'da yeni takımlar sonrası ödül oyununu kim kazandı? (6 Mayıs 2021 ayrıntıları)

07.05.2021 - 07:27
survivor'DA KİMLER KAPTAN OLDU?
Survivor 2021'in 6 Mayıs tarihli 86. bölümünde Her hafta olduğu gibi yine oyun öncesi haftanın takım kaptanları oylamalar ile seçildi. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları takımların karışmasının ardından ilk oylarını kullandı. Yeni haftanın takım kaptanları için yarışmacılar aklındaki isimleri söyledi. Kırmızı takımda yapılan oylamada haftanın kaptanı Batuhan olurken, mavi takımda ise kaptan Merve seçildi.
Survivor'da yeni takımlar nasıl kuruldu ? / Haber Detay- Tıkla Oku
ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Yarışmacıların hem eğlenip hem de stres attığı anlat bakalım yine keyifli anlara sahne oldu. Karşılıklı olarak doğru kelimeleri tahmin etmeye çalışan yarışmacılar zaman zaman gülme krizine girdi. Dora ve Merve ikilisi 9 kelime bilerek günün rekorunu kırdı.