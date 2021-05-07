Survivor'da yeni takımlar sonrası ödül oyununu kim kazandı? (6 Mayıs 2021 ayrıntıları)

Survivor 2021 'in 6 Mayıs tarihli 86. bölümünde Her hafta olduğu gibi yine oyun öncesi haftanın takım kaptanları oylamalar ile seçildi. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları takımların karışmasının ardından ilk oylarını kullandı. Yeni haftanın takım kaptanları için yarışmacılar aklındaki isimleri söyledi. Kırmızı takımda yapılan oylamada haftanın kaptanı Batuhan olurken, mavi takımda ise kaptan Merve seçildi.

6 MAYIS BATUHAN'A ACUN ILICALI'DAN SERT UYARI



Zorlu parkurda ödül oyunu için yarışmacılar karşı karşıya geldi. Oyun öncesi ödül pizza, suffle, kızarmış tavuk gibi çeşitli yiyecek ve Hasan Can Kaya'nın Bir Yeraltı Sitcom'unu izleyebilme olarak açıklandı. Eski takım arkadaşları ile bu kez parkurda eşleşen yarışmacılar, kazanmak için elinden geleni yaptı.İlk ödül oyunu nefes kesen mücadelelere sahne olurken parkurda kendine sinirlenen Batuhan hırsını oyun alanından almak isteyince Acun Ilıcalı'dan tepki geldi. Steven'ın sayı almasına karşılık parkuru deviren Batuhan'a Acun Ilıcalı, "Saçma sapan bir şey bu. Ne bu şimdi! Olmadı, yakışmayan bir hareket. Ufak tefek bir şey evet de gidip hedef tahtasını indiriyorsunuz" diyerek sesini yükseltti.