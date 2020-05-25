Survivor’da Yılmaz Erdoğan sürprizi

25.05.2020 - 12:37
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile Survivor yarışmacıları Ersin Korkut ve Mert Öcal, Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleşen canlı yayında soruları cevapladı. Ilıcalı, aynı zamanda Ersin Korkut'un kuzeni olan usta oyuncu Yılmaz Erdoğan ile maç yapacaklarını açıkladı ve merak edilen detayları anlattı.
Milliyet’in haberine göre Ilıcalı, "Sevgili Yılmaz'la da konuştuk, maç yapıyoruz. Acun Medya, Yılmaz Erdoğan'ın takımına karşı. Allah'a şükür bir kanalımız da var, bu maçı yayınlayabiliriz de. Yılmaz'a da soracağım, kabul ederse yayınlayacağım. Ya Marmaris'e geleceğiz ya da İstanbul'da yapacağız" dedi.
MUSTAFA ERDOĞAN DA KATILACAK
Mert Öcal'ın, "Maç kumda mı, halı sahada mı olacak? Neden burada halı sahanız yok, hep kum?" sorusuna Ilıcalı, "Onun söylediği saha çim. Çeşme'de kum var, İstanmbul'da suni çim var. Hatta Mustafa Erdoğan'la da konuştuk. Yılmaz'la konuşurken telefonu aldı, 'Hazırız Acun' dedi. Onlar çok iddialı, biz de iddialıyız" yanıtını verdi.
Ersin Korkut'un "Yılmaz Ağabey’in çiftliğini gördün galiba" sözleri üzerine Ilıcalı, "Bir gün geldim, Yılmaz'ı ziyarete gitmiştim ama çok kalamadım. Güzel bir gün geçirmiştik. Aslında Yılmaz'ın çiftliği orada, bizimki de burada gibi. Dominik'te bu alanı kendi çiftliğimize çevirdik. Bu alan kontrolümüzde çok şükür" şeklinde konuştu.
Ersin Korkut, Survivor yarışmasına katıldıktan kısa süre sonra köpeği Mes hayatını kaybedince, ona kötü haberi Acun Ilıcalı verememişti. Ilıcalı, kuzeni Yılmaz Erdoğan'dan yardım istemiş ve bu haberi onun vermesini istemişti.
Önceki gün Instagram canlı yayınına katılan Yılmaz Erdoğan, herkesin Ersin Korkut’a köpeği Mes’in ölüm haberini verdiği telefon konuşması hakkında konuşmuş, şunları söylemişti:
“Ersin, Survivor’da inanılmazdı. Çok izan, çok mantık sahibi, çok aklı başında birisi. Survivor’dan iyi bir sonuç alacağını Mes’i tüm Türkiye’nin tanıyacağına kim inanırdı? Acun onu önerdi, o da her işte olduğu gibi abisine sordu. Ben de ‘Olur’ dedim. Ersin çok çalıştı, o yüzden atışları iyiydi. Giderek çok hızlandı ve öfkesini atınca mesela, çok iyi idare etti. Olay biraz daha büyüdü. Acun ‘Sen söyle’ dedi bana ama süreci asıl yöneten Acun. Reyting kaygısı olsa bunu yayında da yapabilirdi. Buradan ona teşekkür ederim. Tam onların konsey bitti, ilk telefon teması kurunca ben söyledim zor bir konuşma oldu. Ersin köpek beslemeyle alakası olan biri değildi ama aralarında çok güzel bir bağ vardı. Bence mesele Ersin ve köpeği meselesini geçti sevmek bağlanmakla alakalı bir durum."