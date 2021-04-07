Survivor'dan elenen Öykü Çelik ile İsmail Berhan evleniyor

Geçtiğimiz haftalarda katıldığı Survivor'dan elenen oyuncu Öykü Çelik, İsmail Berhan'da evlilik teklifi aldı. Bu teklife "Evet" diyen Çelik düğün planlamasına başladı.

07.04.2021 - 15:43

Survivor'dan elenen Öykü Çelik ile İsmail Berhan evleniyor - 1
Yaklaşık üç aydır Domonik'te olan Öykü Çelik, Survivor'dan elendikten sonra Türkiye'ye döndü.


Survivor'dan elenen Öykü Çelik ile İsmail Berhan evleniyor - 2
Çelik bir süredir birlikte olduğu sevgilisi İsmail Berhan'dan evlilik teklifi aldı.


Survivor'dan elenen Öykü Çelik ile İsmail Berhan evleniyor - 3
Çelik, yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı Berhan'ın evlilik teklifine "Evet" yanıtı verdiğini duyurdu.


Survivor'dan elenen Öykü Çelik ile İsmail Berhan evleniyor - 4
Evlilik yolunda ilk adımı atan çift salgının durumuna göre nikah planlaması yapacak.


Survivor'dan elenen Öykü Çelik ile İsmail Berhan evleniyor - 5
Çelik'i Survivor'a sevgilisi Berhan ve dostları birlikte uğurlamıştı.

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