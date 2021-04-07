Survivor'dan elenen Öykü Çelik ile İsmail Berhan evleniyor

Geçtiğimiz haftalarda katıldığı Survivor'dan elenen oyuncu Öykü Çelik, İsmail Berhan'da evlilik teklifi aldı. Bu teklife "Evet" diyen Çelik düğün planlamasına başladı. Yaklaşık üç aydır Domonik'te olan Öykü Çelik, Survivor'dan elendikten sonra Türkiye'ye döndü. Çelik bir süredir birlikte olduğu sevgilisi İsmail Berhan'dan evlilik teklifi aldı. Çelik, yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı Berhan'ın evlilik teklifine "Evet" yanıtı verdiğini duyurdu. Evlilik yolunda ilk adımı atan çift salgının durumuna göre nikah planlaması yapacak. Çelik'i Survivor'a sevgilisi Berhan ve dostları birlikte uğurlamıştı.